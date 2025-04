Counter-Strike 2: Team Vitality gewinnt den ESL Grand Slam

Team Vitality gewinnt eines der dramatischsten und emotionalsten Finals der Counter-Strike 2 Geschichte und holt sich bei den Intel Extreme Masters 2025 in Melbourne den prestigeträchtigen ESL Grand Slam. Im großen Finale gegen Team Falcons setzte sich das französische Top-Team mit 3:2 nach fünf intensiven Maps durch.

Vitality gewinnt erste Map Inferno

Die Serie begann mit einem Paukenschlag: Auf Inferno ließ Vitality keine Zweifel an ihrer Favoritenrolle aufkommen. Mit perfektem Teamplay und einer dominanten Performance wurde das saudi-arabische Team Falcons förmlich überrollt. Der 13:2-Sieg war ein klares Statement – Vitality war bereit für den Grand Slam.

Dust 2 – Falcons schlagen zurück

Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Auf Dust 2 zeigte Team Falcons, warum sie ebenfalls verdient im Finale standen. Mit großer Moral und klugen Rotationen kämpften sie sich zurück. Obwohl Vitality zwischenzeitlich führte, holten sich die Falcons die Map mit 16:12 und stellten die Serie auf 1:1.

Train – Team Vitality will den Grand Slam

Train wurde als nächste Map der Serie bespielt. Vitality nutzte hier ihre tiefere Map-Kenntnis und entschied wichtige Runden für sich. Mit einer starken CT-Side und erneut herausragenden Aktionen von ZywOo und mezii konnte das französische Line-up einen 13:9-Erfolg feiern. Mit 2:1 in Führung lag nun der Matchpoint bei Team Vitality.

Mirage – Falcons lassen nicht locker

Auf der vierten Map Mirage bewiesen die Falcons enorme mentale Stärke. Trotz des Drucks und eines zwischenzeitlichen 6:9 für Vitality, spielten sie strukturiert und fokussiert weiter, nutzten die Unachtsamkeiten von Vitality aus und brachten das Spiel mit einem 13:10-Sieg in den Decider. 2:2 – die Spannung war kaum zu übertreffen.

Nuke – Ein historisches CS2 Finale in Triple-Overtime

Die Entscheidung fiel auf der legendären Map Nuke – und sie wurde zur Bühne eines wahren Counter-Strike-Thrillers. Beide Teams lieferten sich ein taktisches und nervenaufreibendes Duell. Nach regulärer Spielzeit und zwei Overtimes stand es weiterhin ausgeglichen. Erst in der dritten Verlängerung sollte der Sieger gekürt werden. Team Vitality sicherte sich nach einem spektakulären Kampf den Sieg mit 22:20. Die Zuschauer in Melbourne und weltweit feierten eines der spektakulärsten Finalspiele, das CS2 je gesehen hat.

Team Vitality schreibt Geschichte

Der Sieg bei den IEM Melbourne 2025 bedeutet für das französische Team nicht nur ein beträchtliches Preisgeld, sondern auch einen Platz in den Geschichtsbüchern. Erst als 5. Team gewann Team Vitality den ESL Grand Slam. Vor ihnen schafften dies nur Astralis, Team Liquid, Natus Vincere und FaZe Clan.

ZywOo – MVP des Turniers

Mit seiner konstant überragenden Leistung wurde Mathieu „ZywOo“ Herbaut zum MVP des Turniers gekrönt. In kritischen Momenten war er der Unterschiedsspieler – ruhig, präzise und unaufhaltsam. Für ihn war es der 4. MVP Award in diesem Jahr und ein weiterer Beweis, dass er zu den aktuell besten Counter-Strike 2 Spielern gehört.

Das nächste große Counter-Strike 2 Event steht bereits an und startet am 19. Mai. Das IEM 2025 Dallas findet auf der DreamHack statt. Dort sind insgesamt 16 Teams am Start und werden alles dafür tun, das Turnier erfolgreich zu gestalten. Es gilt, den aktuellen Grand Slam Gewinner zu schlagen. Dies dürfte für einen zusätzlichen Motivationsschub sorgen.

Ob dieses Turnier dann genauso spannend und verrückt wird, wie jenes in Melbourne wird sich zeigen.

