Car Wars – Star Wars und Rocket League kollidieren

Die Macht ist stark mit diesem Update: Vom 02. bis 16. Mai findet in Rocket League das brandneue Event Car Wars statt – ein spektakuläres Crossover, das Fans von Star Wars und Rocket League gleichermaßen begeistern wird. In diesem Zeitraum verschmilzt der rasante Autoball-Sport mit dem epischen Universum von Star Wars und bringt einzigartige Inhalte, Belohnungen und eine völlig neue Arena ins Spiel.

Die neue Arena: Force Field

Das Highlight des Car Wars-Events ist ohne Frage die neue Arena namens Force Field. Inspiriert vom ikonischen Star Wars-Universum, erinnert das Design an die Hightech-Architektur imperialer Raumschiffe und die Lichtschwert-Ästhetik der Jedi/Sith. Spikes in Form von Lichtschwertern und Raumschiffe über der Arena sorgen dafür, dass Force Field zu einem absoluten Erlebnis für alle Fans von Star Wars und Rocket League wird.

Exklusive Inhalte und Belohnungen

Während des Events können Spieler eine Vielzahl von kosmetischen Items freischalten, die direkt aus einer weit, weit entfernten Galaxis stammen. Zu den Belohnungen gehören unter anderem:

Fahrzeug-Dekorationen – Wie die Darth Maul Lackierung für den Porsche 911 GT3 RS

– Wie die Darth Maul Lackierung für den Porsche 911 GT3 RS Boost-Effekte – Der Macht Blitz ist als Raketenspur freischaltbar

– Der Macht Blitz ist als Raketenspur freischaltbar Räder und Dachaufsätze – Ein Stormtrooper Helm, hoffentlich treffen wir das Tor noch

– Ein Stormtrooper Helm, hoffentlich treffen wir das Tor noch Spielertitel – Werde zum Sith Lord oder sei Force Sensitive

Werde zum Sith Lord oder sei Force Sensitive Spielerbanner – In Form eines Laserschwerts oder mit dem Abbild von Darth Vader

– In Form eines Laserschwerts oder mit dem Abbild von Darth Vader Spielerhymnen – Den Imperialen Marsch oder Sounds von R2D2 im Spiel anhören

Diese Items können durch das Absolvieren von Event-Herausforderungen oder im Item-Shop mit Credits erworben werden.

Star Wars Gegenstände im Item-Shop

Neue Items sollen noch heute in den Item-Shop kommen, darunter ein paar Pakete, mit denen ihr einige der neuen Star Wars Inhalte direkt für ein bestimmtes Fahrzeug freischalten könnt:

Paket Porsche 911 GT3 RS + Star Wars (2.800 Credits)

Paket Dominus GT + Star Wars (800 Credits)

Paket Fennec + Star Wars (800 Credits)

Räder Todesstern (700 Credits)

Tor-Explosion Todesstern (2.000 Credits)

Raketenspur Unstabiles Rotes Lichtschwert (400 Credits)

Car Wars ist etwas besonderes

Das Car Wars-Event ist mehr als nur ein einfacher Skin-Drop. Es ist ein Liebesbrief an die Fan-Gemeinden von Star Wars und Rocket League, die beide durch ihre Leidenschaft, Kreativität und Community-Spirit glänzen. Entwickler Psyonix hat hier nicht nur optisch ganze Arbeit geleistet, sondern auch spielerisch neue Elemente eingeführt, die frischen Wind in die Rocket League-Arenen bringen.

Ob du ein leidenschaftlicher Rocket League-Spieler bist oder einfach nur ein riesiger Star Wars-Fan – Car Wars ist das Event, das du nicht verpassen solltest. Bis zum 16. Mai hast du die Möglichkeit, in der neuen Force Field-Arena dein Können unter Beweis zu stellen, galaktische Items zu sammeln und die perfekte Mischung aus Star Wars und Rocket League genießen zu können.

Mehr Informationen zum Event bekommt ihr hier.

Star Wars: Tales of the Underworld

Nicht nur in Rocket League findet das Star Wars Universum seinen Platz sondern auch in der Welt von Fortnite.

Tales of the Underworld ist eine neue Animationsserie zu Star Wars und was diese mit dem Battle Royal Shooter zu tun hat, könnt ihr in unserem Artikel nachlesen.

Möge die Macht mit euch sein!