Fortnite zeigt exklusiv erste Folgen von „Tales of the Underworld“ vor Disney+ Premiere

Fans der weit entfernten Galaxis dürfen sich auf ein besonderes Highlight freuen. Die mit Spannung erwartete Animationsserie „Star Wars: Tales of the Underworld“ feiert ihre Premiere nicht wie üblich auf Disney+, sondern exklusiv in Fortnite – und das bereits zwei Tage vor dem offiziellen Streaming-Start. Die ersten beiden Folgen werden am 2. Mai 2025 im Rahmen einer speziellen „Star Wars Watch Party“ in Epics Battle-Royale-Hit gezeigt.

Exklusive Premiere in Fortnite vor dem offiziellen Start

Epic Games und Disney haben eine Kooperation angekündigt, die Star Wars-Fans die Möglichkeit gibt, die neue Animationsserie „Tales of the Underworld“ schon vor dem offiziellen Release zu erleben. Die ersten beiden Episoden werden am 2. Mai um 16 Uhr deutscher Zeit auf einer eigens dafür eingerichteten Fortnite-Event-Insel zur Verfügung stehen. Die offizielle Veröffentlichung aller Folgen auf Disney+ erfolgt erst am 4. Mai 2025, dem inoffiziellen Star Wars-Feiertag („May the 4th be with you“).

Um an der Watch Party teilzunehmen, benötigen Spieler einen aktiven Epic-Account sowie eine installierte und aktualisierte Version von Fortnite. Die Event-Insel wird direkt im Startbildschirm zu finden sein oder kann manuell mit dem Insel-Code 2124-6713-8076 aufgerufen werden. Die Episoden werden ab dem 2. Mai wiederholt abgespielt, und die Event-Insel bleibt bis zum 11. Mai aktiv zugänglich. Die Star Wars Watch Party bietet nicht nur die Möglichkeit, die neuen Folgen anzusehen, sondern auch eine Reihe interaktiver Erlebnisse. Während des Events können Spieler wie gewohnt miteinander interagieren, an Minispielen teilnehmen und in einer speziellen Kampfarena mit Blastern und Lichtschwertern gegeneinander antreten.

Als besonderer Anreiz erhalten alle Teilnehmer, die beide Episoden der Serie ansehen, einen exklusiven Ladebildschirm mit Asajj Ventress als kostenlose Belohnung. Diese wird innerhalb von 72 Stunden nach dem Ansehen beider Folgen freigeschaltet.

Für Content-Creator gilt allerdings eine wichtige Einschränkung: Die Episoden dürfen nicht gestreamt oder hochgeladen werden. Stattdessen empfiehlt Epic, die Community direkt zur Watch Party einzuladen.

Worum geht es?

Die sechsteilige Animationsserie „Star Wars: Tales of the Underworld“ führt die Zuschauer in die gefährliche Unterwelt der Galaxis und fokussiert sich auf zwei ikonische Bösewichte aus dem Star Wars-Universum. Die ehemalige Assassinin und Kopfgeldjägerin Asajj Ventress erhält eine neue Chance im Leben und muss mit einem unerwarteten Verbündeten fliehen. Parallel dazu konfrontiert der Gesetzlose Cad Bane seine Vergangenheit, als er auf einen alten Freund trifft, der inzwischen als Marshal auf der anderen Seite des Gesetzes steht.

Die Serie bringt die bekannten Synchronsprecher Nika Futterman als Asajj Ventress und Corey Burton als Cad Bane zurück. Der Trailer zeigt Ventress mit ihrem gelben Lichtschwert, das erstmals in „The Bad Batch“ Staffel 3 zu sehen war, im Kampf gegen einen unbekannten Gegner mit einem roten Lichtschwert. Sie scheint dabei einen jungen Padawan zu beschützen, der nach Order 66 ums Überleben kämpft.

Besonders bemerkenswert ist die Rückkehr von Asajj Ventress, die nach den Ereignissen im Roman „Dark Disciple“ eigentlich als tot galt. Ihre Wiederkehr verspricht tiefere Einblicke in ihren komplexen Charakter und ihr Vermächtnis im Star Wars-Universum.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Fortnite startet vollständige Star Wars-Saison

Die Watch Party ist Teil eines größeren Star Wars-Events in Fortnite. Am 2. Mai 2025 beginnt die neue Fortnite-Saison (Staffel 6, Kapitel 3) unter dem Titel „Fortnite: Galactic Battle“, die vollständig im Zeichen von Star Wars stehen wird. Dies markiert die erste komplette Star Wars-Saison in der Geschichte des Battle-Royale-Spiels.

Die Star Wars-Saison wird in fünf separate Teile aufgeteilt, die jeweils ein anderes Thema und neue Inhalte bieten:

2. Mai: Imperiale Übernahme

Mai: Der Sog der Macht

Mai: Der Aufstieg des Mandalorianers

Mai: Bombardierung eines Sternenzerstörers

Juni: Sabotage des Todessterns

Spieler können sich auf zahlreiche Star Wars-Inhalte freuen, darunter Lichtschwerter, Blaster, X-Wings und TIE Fighter. Zudem wird die Spielwelt mit Star Wars-inspirierten Orten wie AT-ATs, Sandkriechern der Jawas und Mos Eisley ergänzt. Natürlich fehlen auch neue Skins nicht – unter anderem werden Poe Dameron, Captain Phasma, Darth Sidious und sogar ein Darth Jar Jar im Spiel erhältlich sein.

Für alle, die nicht an der Fortnite-Premiere teilnehmen können oder möchten, startet die vollständige Serie „Star Wars: Tales of the Underworld“ am 4. Mai 2025 exklusiv auf Disney+. Die sechs Episoden versprechen eine spannende Ergänzung zum Star Wars-Universum zu werden und folgen dem erfolgreichen Anthologie-Format früherer Serien wie „Tales of the Jedi“ und „Tales of the Empire“.