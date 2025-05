Borderlands 4: Die große Enthüllung – Alles, was du wissen musst!

Borderlands 4: Alles zur State of Play – Story, Gameplay, Waffen und mehr

Mit der State of Play-Präsentation am 30. April 2025 hat Gearbox Software einen umfassenden und tiefgehenden Einblick in Borderlands 4 gewährt. In einer 20-minütigen Show wurden nicht nur die neue Welt, Missionen und Charaktere vorgestellt, sondern auch zentrale Gameplay-Elemente, das überarbeitete Waffensystem und die Story enthüllt. Im Folgenden findest du eine ausführliche Zusammenfassung aller wichtigen Details – auf drei Seiten, wie gewünscht.

1. Die neue Welt

Chyros und der Umbruch auf Kairos

Neuer Planet, neue Bedrohungen

Borderlands 4 spielt auf dem Planeten Chyros (in manchen Quellen auch Kairos genannt), einer von Konflikten und technologischer Unterdrückung geprägten Welt. Die Story dreht sich um die Herrschaft des sogenannten Zeitwächters (Timekeeper), der die Bevölkerung mithilfe von kybernetischen Implantaten und einer Armee synthetischer Soldaten kontrolliert. Das plötzliche Auftauchen des Mondes Elpris – ein Nachhall der Ereignisse aus Borderlands 3 – hat das Machtgefüge ins Wanken gebracht und eine Rebellion entfacht.

Die Spielwelt ist in vier große Regionen unterteilt, die nahtlos ohne Ladezeiten erkundet werden können. Dazu zählen:

Terminus Range: Eine eisige Gebirgsregion mit geheimen Blacksites und Militäranlagen.

Chyros Basin: Überreste einer untergegangenen Zivilisation, die viele Geheimnisse birgt.

Verdant Nexus: Tropische, von außerirdischer Flora überwucherte Zonen.

Iron Spire: Das industrielle Zentrum und Machtbasis des Zeitwächters.

Dynamische Welt und Events

Chyros lebt: Dynamisches Wetter, zufällige Events wie Sandstürme, Überfälle oder Aufstände sorgen für eine stets wandelnde Umgebung. Neu sind sogenannte Points of Interest – Stützpunkte, die von Feinden befreit werden können und dann als Schnellreisepunkte oder Widerstandsbasis dienen.

2. Die Vault Hunters: Neue Helden, neue Fähigkeiten

Vier neue Vault Hunters

Gearbox hat zwei der vier spielbaren Vault Hunters ausführlich vorgestellt:

Vax: Eine Sirene, die mit „Phase Energy“ tödliche Schattenkreaturen beschwören und Gegner manipulieren kann. Ihr Skilltree bietet vielseitige Optionen für aggressive und unterstützende Spielweisen.

Rafa: Ein ehemaliger Soldat im Exo-Suit, der digistrukturierte Waffen herbeirufen kann. Seine Fähigkeiten erlauben es, zwischen verschiedenen Waffenmodi zu wechseln und so flexibel auf Kampfsituationen zu reagieren.

Jeder Vault Hunter verfügt über drei Action Skills, die individuell angepasst werden können. Die Skilltrees sind tiefer und komplexer als je zuvor und erlauben zahlreiche Builds für verschiedene Spielstile.

Bekannte Gesichter kehren zurück

Die Entwickler haben zudem angedeutet, dass einige beliebte Charaktere aus früheren Teilen ein Comeback feiern werden – Namen wurden jedoch noch nicht verraten.

3. Gameplay: Bewegung, Missionen und Koop

Erweiterte Bewegungsfreiheit

Borderlands 4 setzt auf mehr Mobilität und vertikales Gameplay. Neue Bewegungsoptionen wie Glide (Gleiten), Dash (Ausweichmanöver), Double Jump und Klettern eröffnen neue Wege, die Welt zu erkunden und Kämpfe zu gestalten. Mit dem Point Grapple können sich Spieler an bestimmten Punkten durch die Luft schwingen – ähnlich wie mit einem Enterhaken.

Missionen und optionale Herausforderungen

Neben der Hauptstory gibt es zahlreiche Nebenmissionen, Herausforderungen und sogenannte Silos – kurze, optionale Abschnitte mit besonderen Belohnungen. Die offene Welt lädt zum Erkunden ein und belohnt Neugier mit seltenen Waffen, Ausrüstung oder Story-Schnipseln.

Fahrzeuge und Fortbewegung

Das neue Fahrzeug DigiRunner ist schneller, wendiger und mit verschiedenen Waffenmodulen ausrüstbar. Es kann individuell angepasst werden und erleichtert die Erkundung der weitläufigen Welt.

Koop und Multiplayer

Crossplay: Plattformübergreifendes Spielen wird unterstützt.

Instanced Loot: Jeder Spieler erhält eigene Beute – kein Streit mehr um legendäre Waffen.

Dynamisches Level Scaling: Die Gegner passen sich dem Level der Spieler an.

Individuelle Schwierigkeitsgrade: Jeder kann seinen eigenen Schwierigkeitsgrad wählen, auch im Koop.

Schnellreise zu Teammitgliedern: Sofortiges Nachziehen, wenn ein Spieler zurückfällt.

Lokaler 2-Spieler-Splitscreen: Für Couch-Koop-Fans bleibt diese Option erhalten.

4. Das Waffensystem: Milliarden Möglichkeiten und neue Hersteller

Acht Hersteller und das „Licensed Parts“-System

Das Herzstück von Borderlands bleibt die Jagd nach Beute – und Borderlands 4 setzt hier neue Maßstäbe. Es gibt acht Waffenhersteller (fünf bekannte, drei neue), die jeweils eigene Stärken und Besonderheiten bieten:

Neue Hersteller bringen frische Designs und Effekte ins Spiel.

Das neue „Licensed Parts“-System erlaubt es, dass Waffen Komponenten mehrerer Hersteller besitzen können. So kann eine Waffe z.B. das Feuerrate-Feature von Vladof, den Explosivschaden von Torgue und das Schild von Hyperion vereinen.

Fünf Waffenslots und mehr Vielfalt

Erstmals gibt es fünf Waffenslots, sodass Spieler noch flexibler auf verschiedene Situationen reagieren können. Die Vielfalt an Waffen und Zubehör ist laut Gearbox so groß wie nie: „Milliarden von Waffen und Zubehör“ sind möglich.

Enhancements und Ordnance

Enhancements sind neue Ausrüstungsgegenstände, die Waffen basierend auf ihrem Hersteller verstärken und zusätzliche Boni verleihen.

Ordnance: Ein gemeinsamer Slot für Granaten und schwere Waffen (wie Raketenwerfer) mit Cooldown-System – für taktischere Kämpfe.

Rep Kits: Heil-Items, die auch temporäre Buffs verleihen können.

Loot-Philosophie: Qualität statt Quantität

Gearbox hat das Loot-System überarbeitet: Die Drop-Raten wurden angepasst, sodass legendäre Waffen wieder etwas Besonderes sind. Die Jagd nach seltenen Items soll sich wieder „magisch“ anfühlen, wie es viele Fans aus Borderlands 2 kennen. Man kann auch mehrere Waffenteile von verschiedenen Herstellern kombinieren.

5. Technische Neuerungen und Präsentation

Unreal Engine 5.3 und neue Effekte

Borderlands 4 nutzt die neueste Unreal Engine, was sich in detaillierten Umgebungen, dynamischer Beleuchtung und realistischen Effekten zeigt. Besonders auffällig: Flüssigkeitseffekte, Partikelsimulationen und die markante, comicartige Cel-Shading-Optik wurden weiter verbessert.

6. Endgame, Motivation und Release

Endgame-Inhalte

Zwar wurden noch keine Details zu Raid-Bossen oder Endgame-Modi verraten, aber die Entwickler versprechen zahlreiche Herausforderungen nach Abschluss der Hauptstory. Spekuliert wird über zufallsgenerierte Dungeons („Silos“), Prestige-Systeme und teambasierte Bosskämpfe.

Das Waffensystem: Von Licensed Parts bis Ordnance

Acht Hersteller, unendliche Kombinationen

Das Licensed Part System erlaubt erstmals, Komponenten unterschiedlicher Waffenhersteller zu kombinieren. Eine Vladof-Trommelmagazin an einer Tediore-Pistole könnte etwa die Feuergeschwindigkeit erhöhen, während Maliwan-Teile Elementarschaden addieren. Enhancements verstärken herstellerspezifische Eigenschaften – etwa +30% Magazingröße bei Jakobs.

Neue Ausrüstungsklassen

Ordnance: Granaten und schwere Waffen teilen sich einen Slot mit Cooldown-Mechanik

Rep Kits: Heilitems mit temporären Buffs

ECHO-4: Drohnen-Begleiter für Kartennavigation und Cosmetic-Wechsel

Der Trailer zeigt eine Torgue-Raketenwerfer/ Hyperion-Schild-Kombination, die Gegner in die Luft schleudert, bevor ein Dahl-Sturmgewehr sie im Flug zerfetzen.

Release und Plattformen

Borderlands 4 erscheint am 12. September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC – und damit eineinhalb Wochen früher als ursprünglich geplant. Vorbesteller erhalten exklusive kosmetische Items.

Fazit

Mit Borderlands 4 wagt Gearbox einen großen Schritt nach vorn: Die offene, dynamische Welt, die neuen Bewegungs- und Kampfmechaniken, das revolutionierte Waffensystem und die Rückkehr zu seltener, wertvoller Beute könnten die Serie auf ein neues Level heben. Die State of Play-Präsentation hat gezeigt, dass sich Fans auf ein actiongeladenes, humorvolles und technisch beeindruckendes Abenteuer freuen dürfen – und das schon ab September 2025