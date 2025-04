Borderlands 4 hat ein neues Datum

Freudige Neuigkeiten für alle Loot-Goblins: Borderlands 4 hat ein neues Erscheinungsdatum! Wie Gearbox-CEO Randy Pitchford in einer kurzen Videobotschaft auf seinem X-Account verkündete, erscheint das heiß erwartete Spiel nun bereits zwei Wochen früher – am 12. September.

Announcement about the Borderlands 4 launch date – Please watch until the end: pic.twitter.com/cF85jG1p09 — Randy Pitchford (@DuvalMagic) April 29, 2025

In seiner kurzen Mitteilung zeigte sich Randy Pitchford begeistert vom Entwicklungsstand des vierten Borderlands-Teils: „The game is awesome, the team is cooking.“ Borderlands 4 setzt wie seine Vorgänger auf eine explosive Mischung aus chaotischer Loot-Shooter-Action und dem typischen, abgedrehten Humor der Reihe. Das Entwicklerstudio bezeichnet den neuen Teil als das bislang größte und ambitionierteste Projekt in der Geschichte von Gearbox.

Neue Infos zur State of Play

Lange müssen Fans auf weitere Details nicht warten: Pitchford kündigte an, dass bereits morgen im Rahmen der State of Play neue Informationen zum Spiel veröffentlicht werden. Die Show wird um 23 Uhr deutscher Zeit live auf den offiziellen PlayStation-Kanälen auf YouTube und Twitch übertragen.

Borderlands 4 erscheint demnach nun am 12. September 2025 für PC, PS5 und Xbox Series S/X. Eine Version für die in diesem Jahr erscheinende Switch 2 soll später folgen.

Ihr wollt mehr zu Borderlands 4 sehen? Dann haben wir hier den aktuellen Trailer für euch: