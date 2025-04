The Duskbloods: FromSoftwares Exklusivtitel für die Switch 2

Die jüngste Nintendo Direct wartete mit zwei Knalleffekten auf, die vor allem Soulslike-Fans elektrisieren dürften: Nicht nur wurde bestätigt, dass Elden Ring auf der kommenden Nintendo Switch 2 erscheinen wird – die weitaus größere Überraschung war jedoch die Enthüllung eines komplett neuen FromSoftware-Titels: The Duskbloods. Ein düsteres Action-RPG, exklusiv für Nintendos neue Konsole – und in Tonalität wie Ästhetik unverkennbar ein geistiger Nachfolger von Bloodborne.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Bloodborne-Vibes auf Nintendo? Yes, please!

„Die Mondtränen werden nur für einen fließen.“ – Mit diesem kryptischen Zitat offenbart der erste Trailer zu The Duskbloods eine alptraumhafte Welt, die visuell wie atmosphärisch tief in der DNA von Bloodborne wurzelt. Versiffte Pflastergassen, gotische Spitztürme, leichenblasse Himmel und groteske Kreaturen – all das erinnert an Yharnam, jedoch mit einem eigenständigen Twist.

FromSoftware kombiniert in The Duskbloods die vertraute Gothic-Horror-Ästhetik mit markanten Steampunk-Elementen: klobige Jetpack-Rüstungen, schimmernde Mechanik-Relikte und kinetische Waffen sorgen für ein frisches, fast schon barockes Gesamtbild. Im Zentrum steht ein kompromissloses PvPvE-Konzept, das klassische FromSoftware-Formeln auf den Kopf stellt.

Jäger unter sich: Das Blut entscheidet

Spieler übernehmen die Rolle der Bloodsworn, Angehörige der mysteriösen Twilight Bloodlines. Durch alchemistische Rituale mit uraltem Blut haben sie übermenschliche Fähigkeiten erlangt – doch diese Gabe fordert ihren Preis. In einer grausamen Welt kämpfen bis zu acht Jäger gegeneinander und gegen monströse Entitäten um den Titel des „First Blood“.

Laut Publisher handelt es sich um ein radikal kompetitives Multiplayer-Actionspiel, das Spieler nicht nur mechanisch, sondern auch strategisch fordern soll. PvPvE, asymmetrische Dynamiken, sowie Ritual- und Fraktionssysteme lassen ein System erwarten, das weit über die klassischen Invasionsmechaniken hinausgeht.

Ein tieferer Einblick in Konzept und Weltenbau ist für den 4. April um 22 Uhr via Creator’s Voice angekündigt – einem Entwicklerinterview, das mehr über FromSoftwares Vision hinter The Duskbloods verraten soll.

The Duskbloods & Switch 2: Der neue Tempel der Härte?

Mit The Duskbloods macht Nintendo deutlich, dass die Switch 2 mehr sein will als eine Casual-Plattform. Die angekündigten technischen Daten – darunter 120 FPS, HDR-Support, ein 7,9-Zoll-LCD-Display und verbesserte Audiotechnik – deuten darauf hin, dass die Hybridkonsole erstmals das Zeug dazu hat, auch Hardcore-Titel in zeitgemäßer Qualität zu stemmen.

The Duskbloods: Ein System Seller für Souls-Fans?

Die Tatsache, dass FromSoftware diesen Titel exklusiv für Nintendo entwickelt, ist mehr als nur eine strategische Kooperation – sie ist eine bewusst gesetzte Strategie eine weitere Gaming-Community zu erreichen. Ein Spiel, das in seiner Anmutung so sehr nach Bloodborne schreit, jedoch fernab der PlayStation erscheint, dürfte vielen Fans der Soulslike-Games einen klaren Kaufimpuls geben.

Gerade in einer Zeit, in der Bloodborne 2 als unrealistisch gilt und Elden Ring: Nightreign schon längere Zeit auf dem Markt sein wird, trifft The Duskbloods einen Nerv. Es könnte das Spiel sein, das eine neue Ära düsterer Action-RPGs auf der Switch einläutet – unter dem Banner Nintendos.

Nintendo goes Soulslike

The Duskbloods ist mehr als nur ein weiteres Soulslike. Es ist eine bewusste Verschiebung der Inhalte im Gaming-Ökosystem. Nintendo hat den Schritt gewagt, auch in rauere Gefilde vorzudringen. Für FromSoftware hingegen ist es eine Gelegenheit, das eigene Erbe auf neue Weise fortzuschreiben. Für Souls-Enthusiasten weltweit vermutlich ein potenzieller Pflichtkauf – der nur mit dem Kauf einer Nintendo Switch 2 vollzogen werden kann.

Release: 2026, exklusiv für Nintendo Switch 2

Entwickler: FromSoftware

Genre: PvPvE-Action-RPG / Soulslike / Gothic-Steampunk