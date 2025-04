Elden Ring: Nightreign – Neue Klasse vorgestellt: Ironeye

Es war (zum Glück) kein Aprilscherz, als FromSoftware am 1. April mit einem Trailer einen agilen Fernkämpfer mit spektakulären Manövern und neuen Gameplay-Dynamiken für den neuesten Elden Ring Ableger vorstellte. Mit „Ironeye“ hat FromSoftware eine neue spielbare Klasse für Elden Ring: Nightreign enthüllt – und die hebt sich deutlich vom bisherigen Bogenkampf des Hauptspiels ab. Im neuen Trailer zeigt sich der flinke Fernkämpfer in Aktion: blitzschnelle Bewegungen, akrobatische Manöver und eine Vielzahl an Spezialpfeilen eröffnen ganz neue taktische Möglichkeiten im Kampf.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Ironeye – blitzschnell und tödlich

Die neue Klasse erinnert an klassische Archer- oder Scharfschützen-Archetypen, glänzt jedoch mit einzigartigen Features. Besonders hervorzuheben ist das neue Parkour-System: Ironeye kann Pfeile sogar in der Luft abfeuern – etwa direkt nach einem Wandabsprung. Ein derart dynamisches Bewegungssystem gab es in Elden Ring bislang noch nicht.

Im Trailer ist zudem zu sehen, wie Ironeye einen durchdringenden Energieschuss auflädt, der mehrere Gegner gleichzeitig trifft – gefolgt von einer breit streuenden Energiesalve, die große Flächen abdeckt. Kombiniert mit der hohen Beweglichkeit könnte sich mit diesem Charakter ein komplett neues Spielgefühl entwickeln im Vergleich zu den eher statischen Bogenkämpfen aus dem Hauptspiel.

Elden Ring: Nightreign – Ergänzung zu den bekannten Klassen

Im bisherigen Netzwerk-Test waren die vier Klassen Wylder (Allrounder), Guardian (Tank), Recluse (Magier) und Duchess (Assassine) spielbar. Ironeye erweitert diese Auswahl mit einem klaren Fokus auf Fernkampf und Mobilität, könnte jedoch je nach den zufällig generierten Waffen im Roguelike-Stil der Kampagne auch hybrid gespielt werden.

Während Ironeye als fünfte bestätigte Klasse nun offiziell ist, bleiben die letzten drei Nightfarers noch ein Geheimnis. In der Community kursieren Spekulationen: So könnte ein Healer mit Fokus auf Support ins Spiel kommen, ein Duellist mit Parier-Fähigkeiten – sowie eine schwer gepanzerte Axtklasse namens Goat.

Elden Ring: Nightreign erscheint am 30. Mai 2025. Zu den größten Neuerungen zählen ein dynamisches Dreitagessystem im Roguelike-Stil, ein deutlich stärker gewichtetes Progressionssystem sowie kooperatives Drei-Spieler-Gameplay. Die Erwartungen der Community sind hoch – und mit der Einführung von Klassen wie Ironeye steigt die Spannung weiter.