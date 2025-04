Fortnite und Knight Rider vor möglicher Kollaboration?

Was haben Fortnite und Knight Rider gemeinsam? Beide sorgen dafür, dass Generationen gefesselt vor den Bildschirmen sitzen und unvergessliche Stunden mit ihnen erleben. Doch schon bald könnte es zum großen Aufeinandertreffen zwischen der TV-Serie und dem von People Can Fly und Epic Games entwickelten Battle-Royale Shooter kommen.

Knight Rider goes Fortnite

Demnach soll in naher Zukunft ein Teil aus der Kult-Serie Knight Rider auf den Schlachtfeldern von Fortnite zu sehen sein. Das vermutet jedenfalls der Insider „SamLeakss“. Dieser hatte zuvor schon die Implementierung des Fahrzeugs „K.I.T.T“ in Rocket League vorhergesagt. Das kultige Auto ist bereits seit dem Jahr 2019 spielbar und erschien im Rahmen des Radical Summer Events als DLC. Dieses Event brachte die größten Franchises der 80er zu Rocket League, darunter Karate Kid, Ghostbusters, Knight Rider, Zurück in die Zukunft und die WWE.

Knight Rider ist eine US-amerikanische TV-Serie die zwischen den Jahren 1982 bis 1986 produziert wurde, in welcher der Hauptcharakter Michael Knight zusammen mit seinem sprechenden und mit künstlicher Intelligenz ausgestattetem Fahrzeug K.I.T.T für Gerechtigkeit kämpft.

Bei der Kooperation handelt es sich allerdings nicht um einen neu spielbaren Charakter namens Michael Knight, welcher von David Hasselhoff gespielt wurde, sondern um seinen Begleiter, das sprechende Fahrzeug „K.I.T.T“.

Crossover Fahrzeuge in Fortnite

Fortnite setzt Fahrzeuge immer häufiger ein und veröffentlichte vor kurzem den legendären Van der Teenage Mutant Ninja Turtles. Übrigens ist es nicht das erste Mal, dass Fortnite ein Fahrzeug im Stil einer TV-Serie released. Fahrzeuge die von Adventure Time und Mortal Kombat inspiriert wurden fanden ebenfalls den Weg in den Shooter. Es würde demnach also nicht überraschen, wenn wir den jahrelangen Begleiter von David Hasselhoff in der Fortnite Welt begrüßen dürfen.

