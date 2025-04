Die Teenage Mutant Ninja Turtles kommen zu World of Warships

Das April-Update für PC-Spielende bringt eine neue Werft, in der zwei Schiffe erbeutet werden können. Nach 20 Bauphasen erwartet die Spielenden der deutsche schwere Premium-Kreuzer Blücher der Stufe IX. Dieses Schiff zeichnet sich durch präzise Schüsse und panzerbrechende Granaten mit erhöhter Durchschlagskraft, verbesserten Abprallwinkeln und flacher Ballistik aus. Bereits nach den ersten acht Bauphasen wird der leichte Kreuzer Gambia der Stufe VII des Commonwealth freigeschaltet, der mit hochexplosiven Granaten und einem Kurzimpuls-Nebelerzeuger ausgestattet ist.

Spielende, die ihre Seekampffähigkeiten unter Beweis stellen möchten, können dies nun durch zusätzliche Effizienzabzeichen tun, die in Zufallsgefechten verdient werden. Nach jedem Gefecht werden die Basiserfahrungspunkte eines jeden mit der weltweit durchschnittlichen Leistung verglichen, und der Spielende erhält eines von vier gestuften Effizienzabzeichen, die in seiner Profilübersicht angezeigt werden. Wenn man seinen Rang verbessern und von Stufe 3 zum Experten aufsteigen will, wird das Abzeichen mit dem höchsten Rang auf den Schiffen angezeigt.

Zudem wird der temporäre Spielmodus „Unverwüstliche Linie“ in World of Warships eingeführt, der ein Respawn-Feature bietet. Bis zum 15. Mai können sich Schlachtschiffe, Kreuzer und Zerstörer der Stufen VIII bis IX in actionreiche 7-gegen-7-Gefechte stürzen. In diesem Modus müssen die Teams Eroberungspunkte sammeln und feindliche Schiffe versenken. Versenkte Schiffe tauchen jedoch sofort wieder auf und können mit nachgeladenen Waffen in die Schlacht zurückkehren.

Die Teenage Mutant Ninja Turtles kommen:

Mit dem April-Update kommen die Teenage Mutant Ninja Turtles zu World of Warships: Legends. Spielende können sich mit themenbezogenen Kapitänsverkleidungen und neuen Skins in die Gefechte stürzen. Zur Feier des Crossovers können zeitlich begrenzte Pizza Time-Kisten abgeholt werden. Zwei dieser Kisten sind kostenlos erhältlich, eine durch das Erfüllen der neuen Turtle Power!-Mission und eine weitere durch das Abschließen der „Reise des Drachen“-Kampagne.

Der April bringt außerdem den neuen PvE-Spielmodus Kriegsgeschichten, in dem Teams von drei bis fünf Spielenden zusammenarbeiten, um bestimmte Ziele mit Schiffen ab Stufe III zu erreichen. Zu Beginn stehen drei Kriegsgeschichten zur Verfügung, jede mit einer einzigartigen Mission, wie der Sicherung eines Kontrollpunktes oder der Eskortierung eines verbündeten Schiffes. Kommunikation und solide Strategien sind entscheidend, um als Sieger hervorzugehen.

Abgerundet wird das April-Update durch den Hindenburg-Marathon, bei dem der deutsche legendäre Kreuzer Hindenburg als Belohnung winkt. Über drei Updates hinweg können Spielende eine spezielle Währung, die sogenannten Schiffsteile, sammeln. Diese können durch das Abschließen von Aktivitäten, das Spielen der Hauptkampagne, das Sammeln von Boni durch Einkäufe im Shop oder das Erfüllen von wöchentlichen Aufgaben verdient werden.