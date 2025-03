The First Berserker Khazan – Action RPG hat Launch im Visier

Das Warten auf eines der spannendsten Action-RPGs des Jahres hat bald ein Ende: The First Berserker: Khazan hat offiziell den Goldstatus erreicht. Entwickler Neople gab diese erfreuliche Nachricht via Twitter bekannt und bestätigte damit, dass die Entwicklung der Version 1.0 abgeschlossen ist. Damit steht einer pünktlichen Veröffentlichung für PC, PS5 und Xbox am 27. März nichts mehr im Wege – oder für Besitzer der Deluxe Edition bereits am 24. März.

#Khazan has officially gone GOLD! 🎉The journey to release is almost complete, and we can’t wait for you to experience the world we’ve built on March 27. Thank you for all the support—next stop, launch day! #TheFirstBerserker #thefirstberserkerkhazan #firstberserker #arpg… pic.twitter.com/Hj6ej3CBna — The First Berserker: Khazan (@PlayKhazan) March 12, 2025

Ein Soulslike mit brutaler Rachegeschichte

The First Berserker: Khazan ist ein reines Singleplayer-Erlebnis, das eine brutale Rachegeschichte erzählt. Die Spieler übernehmen die Rolle von Khazan, einem gefallenen General des Pell Los-Imperiums, der sich gegen jene wendet, die seinen Untergang herbeigeführt haben.

Das Gameplay setzt stark auf das bewährte Soulslike-Prinzip: Präzise Angriffe, gezieltes Ausweichen und eine durchdachte Nutzung der Stamina-Leiste. Diese Skills werden essenziell sein, um in den herausfordernden Bosskämpfen zu bestehen. Wer schon jetzt einen Vorgeschmack auf das fordernde Kampfsystem bekommen will, kann sich die spielbare Demo herunterladen. Diese bietet die ersten beiden Missionen des Spiels und lässt sich in zwei bis vier Stunden durchspielen – je nach Spielstil. Fortschritte aus der Demo lassen sich zudem in die Vollversion übernehmen.

The First Berserker Khazan – Nächster Halt: Launch-Day

Mit dem Goldstatus ist die physische Produktion des Spiels in vollem Gange. Angesichts der wachsenden Begeisterung für The First Berserker: Khazan bleibt abzuwarten, ob sich das Spiel in der Soulslike-Community langfristig etablieren kann. Die bisherigen Eindrücke deuten jedoch auf einen vielversprechenden Genre-Kandidaten hin, der Fans von fordernden Action-RPGs in seinen Bann ziehen dürfte.

Ob The First Berserker: Khazan das nächste große Soulslike-Highlight wird, zeigt sich in wenigen Wochen. Bis dahin bleibt nur die Frage: Wer wagt sich als Erster in die brutale Welt von Arad?