Lies of P: Overture – düsteres DLC des Soulslike-Meisterwerks

Mit Lies of P: Overture kehrt das gefeierte Soulslike-Action-RPG Lies of P zurück. Diesmal mit seiner düsteren Vorgeschichte, welche tief in die Vergangenheit der Stadt Krat führt. In den letzten Tagen der Belle Époque, kurz vor der verheerenden Puppet Frenzy, verfolgt ihr die Spuren eines Legendären Stalkers, der euch durch eine Welt aus ungelüfteten Geheimnissen und tragischen Schicksalen führt. Analog zur ersten Geschichte liegt es wieder an Geppettos tödlicher Marionette, die Schatten der Vergangenheit zu durchdringen. Entscheidend sind die epischen Schlachten, die das Schicksal von Lies of P für immer verändern werden. Der neue Story-Trailer zum Lies of P DLC offenbart neue Eindrücke – und einen neuen Character, die legendäre Stalkerin Lea.

Lies of P: Overture: Eine Stadt im Untergang

„Geppettos Puppe… wir brauchen deine Hilfe.“ Ein mysteriöses Artefakt führt euch in die glanzvolle, aber unheilvolle Vergangenheit von Krat – eine Stadt deren Verfall ihr in Lies of P mit eigenen Augen schon gesehen habt. Inmitten der bevorstehenden Katastrophe müsst ihr gut gehütete Geheimnisse ans Licht bringen und euch einer tragischen Geschichte voller Verrat und Rache stellen. Im Verlauf der Handlung werdet ihr folgenschwere Entscheidungen treffen müssen, die nicht nur eure Reise, sondern auch die Zukunft der Lies of P-Welt beeinflussen wird.

Der Hype um das DLC wird größer

Nach dem großen Erfolg von Lies of P, der einzig wahren Alternative zu Bloodborne, warteten Fans sehnsüchtig auf mehr Inhalte. Insbesondere für die treue Fangemeinde ist die Ankündigung des DLC eine großartige Neuigkeit. Das Warten könnte nun schon bald ein Ende haben.

In der Erweiterung werdet ihr die Möglichkeit erhalten, die Vorgeschichte des Hauptspiels zu erleben und werdet in die Vergangenheit von Krat versetzt. Eure Entscheidungen beeinflussen nicht nur eure Reise, sondern entschleiern auch die Ursprünge des großen Verfalls der Stadt. Nicht zuletzt diese neue Perspektive auf die düstere Legende von P (Pinocchio) klingt vielversprechend und man darf gespannt sein, was sich alles entdecken lässt.

Lies of P: Overture – essentielle Elemente

Die Stadt Krat – Schönheit am Rande des Untergangs

Eine Reise in die Vergangenheit einer Stadt, die gleichermaßen für ihre Belle-Époque-Architektur wie für ihren tragischen Fall bekannt ist. Demnach könnt ihr nun die prachtvollen Herrenhäuser in ursprünglichem Glanz bewundern, bevor sie zu den verfallenen Überresten einer untergehenden Zivilisation wurden. Außerdem gibt es für euch bislang unentdeckte Orte zu erkunden, wo neue Schrecken in den Schatten lauern.

Der Stalker-Mythos und die Konstruktion der Erinnerung

Die Vergangenheit ist kein statisches Konstrukt, sondern entpuppt sich als wandelndes Geflecht aus Perspektiven. Als Spieler werdet ihr Teil einer narrativen Reise und folgt Lea, einer legendären Stalkerin, die die verborgenen Kapitel der Geschichte enthüllt. Laut Ankündigungen verflechten sich neue und bekannte Figuren zu einem Mosaik aus Enthüllungen, die Krats Schicksal in den Händen halten.

Waffenmechanik und Dynamik

In der Konfrontation mit den Schrecken der Vergangenheit wird euer Geschick in bekannter Art und Weise auf eine neue Probe gestellt. Lies of P: Overture erweitert das bestehende Kampfsystem um neue Waffenvarianten und Legion Arms. Diese ermöglichen es, die eigene Kampfphilosophie zu verfeinern. Die richtige Wahl der Ausrüstung wird entscheidend sein, um die fordernden Bosskämpfe zu bestehen.

Die Ästhetik des Widerstands – Bosskämpfe werden zur Kunstform

Die neuen Gegner von Lies of P: Overture sind mehr als nur Hindernisse. Sie sollen, in echter Souls-Manier, zu Manifestationen der Verzweiflung werden, Katalysatoren einer untergehenden Welt. Dementsprechend stellt jeder Bosskampf eine Choreografie des Schreckens dar, in der Präzision, Geduld und Strategie essenziell sind, um zu triumphieren.

Lies of P: Overture – Erscheinungsdatum

Das DLC Lies of P: Overture erscheint im Sommer, ein genaues Veröffentlichungsdatum wurde von NEOWIZ jedoch noch nicht bestätigt.

Das Hauptspiel Lies of P ist erhältlich für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, PC (Steam und Microsoft Store) sowie Mac (Mac App Store). Zudem ist das Spiel via Game Pass spielbar.