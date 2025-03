Geleakte Bilder des neuen Star Wars Strategiespiels

Schon lange ist bekannt, dass Respawn und Bit Reactor an einem neuen Star Wars Strategiespiel werkeln. Nun sind erste Screenshots des noch namenlosen Spiels aufgetaucht.

Die offizielle Enthüllung des Strategiespiels im Star Wars Universum ist auf der diesjährigen Star Wars Celebration in Japan am 19. April geplant. So zumindest lautet der Stand der Dinge, wenn man den informierten Leakern Glauben schenken darf. Dass beide oben erwähnten Team an einem Strategiespiel arbeiten, ist indes schon seit rund zwei Jahren bekannt.

→ Gerüchte um ein neues Star Wars RTS

Schaut man sich die Screenshots an, dann wird klar, dass es sich beim kommenden Star Wars Spiel um Rundenstrategie handeln wird. Unterstrichen wird dieser Fakt durch die Tatsache, dass das Studio Bit Reactor schon zahlreiche Erfahrungen mit 4X Games hat, beispielsweise XCOM.

Ganz frisch sind die folgenden Screenshots allerdings nicht mehr, sie entstammen laut Quelle einem frühen Stadium des Spiels aus dem Jahre 2023. Warten wir also noch ein paar Tage ab, bis die offizielle Ankündigung ansteht. Dann dürften auch aktuelle Bilder und vor allem Videos vorgestellt werden.