Gerüchte um ein neues Star Wars RTS nehmen zu

Einem gut informierten Insider zur Folge wird in Kürze ein neues Star Wars RTS angekündigt. Bislang handelt es sich zwar nur um ein Gerücht, doch besagter Insider hatte sich in der Vergangenheit schon häufig als zuverlässig erwiesen.

Ganz so neu ist die Meldung rund um ein Strategiespiel im Star Wars Universum nicht, bereits 2022 machten erste Gerüchte die Meldung. Grund dafür war damals die Stellenausschreibung von Respawn Entertainment in Kooperation mit Studio Bit Reactor. Nach Monaten der Stille tauchte nun aber ein Tweet von bogorad222 bei X auf, der als gut informierter Insider gilt:

I got some details (regarding the upcoming Respawn Star Wars RTS game )

There will be a public announcement and trailer released during Star Wars Celebration in Japan (April 18-20)

Aimed Platforms are Steam, Xbox, PlayStation, and Epic Store. The true lineup is TBD

🤫

— Timur222 (@bogorad222) January 17, 2025