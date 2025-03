Der Elegoo Centauri Carbon wird zum fliegenden 3D-Drucker

Der YouTube-Kanal Flite Test hat einen ganz kreativen Test unternommen, dabei ist es ihnen gelungen, den Elegoo Centauri Carbon in einen RC-Flieger zu integrieren. So wurde der weltweit erste 3D-Druck in einem fliegenden RC-Modell durchgeführt.

“The durability of the Centauri Carbon is unbelievable! We crashed the printer going 30 miles per hour and it handled it beautifully! It continued to print even after the crash and after inspection, the only thing on the printer was a bit of dirt and a few scratches! It was still able to be cleaned up easily and worked flawlessly after all of that! We have not seen any issues or problems with the printer and we have printed multiple projects on it already! You never know, maybe we will revisit this project again in the future or try something new… all we know now is that we love the Centauri Carbon and we plan to use it for many years to come!“, Stefan Ostergren, Partnerships Manager at Flite Test

Das Flite Team umfasst sechs RC-Fans und Ingenieure, die auf eine sehr humorvolle Art und Weise RC-Modelle, Technik und MINT-Förderung kombinieren. Daher haben sie sich für den Test des Elegoo Centauri Carbon was ganz besonders überlegt. Sie haben einen RC-Flieger im Meglacy-Stil konstruiert, der groß genug ist, um den Centauri Carbon in die Luft zu befördern. Die Verbindungselemente für die Kohlefaserrohre wurden dazu sogar mit dem Centauri Carbon aus ABS gedruckt. Während des Testflugs erreichten sie eine Höhe von ca. 30 m und haben in 55 Sekunden eine Strecke von etwa 360 m zurückgelegt. Der Flug endete allerdings unplanmäßig mit einem Crash gegen einen Baum bei fast 50 km/h. Während des Fluges war der Drucker durchgängig am Drucken und selbst der Crash konnte ihn nicht aufhalten. Es kam dabei lediglich durch die Beschleunigungskräfte zu einem Layershift, nachdem der Centauri Carbon jedoch fehlerfrei weiter gedruckt hatte. Hier konnte er seinen besonders robusten Aufbau unter Beweis stellen.

Der Elegoo Centauri Carbon ist zu einem Preis von 329,99 € im Elegoo-Shop bestellbar. Neue Bestellungen werden in Deutschland voraussichtlich aber erst ab dem 10. Juli ausgeliefert.