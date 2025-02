Marvel Must-Have – Captain America – Sam Wilson gegen Hydra

Captain America – Sam Wilson gegen Hydra Inhaltsangabe: „Den ehemaligen Captain America Steve Rogers hat das Alter eingeholt – was der Bösewicht Baron Zemo ausnutzt, um mit seiner Terrororganisation Hydra die Gesellschaft zu unterwandern und die Macht an sich zu reißen. Zum Glück ist der einstige Falcon Sam Wilson bereit, als neuer Captain America die Ideale der freien Welt gegen alle subversiven Kräfte zu verteidigen. Während Zemo Rogers`tödlichste Feinde rekrutiert, entdecken Wilson und sein junger Partner das wahre Ziel der Terroristen. Das Schicksal von Milliarden von Menschen steht auf dem Spiel. Kann der neue Cap den Erwartungen an sein Erbe gerecht werden?“

Autor: Rick Remender

Zeichner: Stuart Immonen

Veröffentlichung: Bereits erhältlich! (25.02.2025)

Preis: 29,00 Euro

Ausstattung: Einleitung, über den Autor und Zeichner, Timeline, Hinter den Kulissen und einiges mehr.

Über Captain America – Sam Wilson gegen Hydra

Captain America – Sam Wilson gegen Hydra enthält die Ausgaben All-New Captain America 1 bis 6 aus dem Jahr 2015. Sie wurden von Rick Remender und Stuart Immonen erschaffen und fanden zwischen Januar und Juni monatlich ihren Weg in den Handel. Remender ist einer der bekanntesten Autoren in der US-Comicszene. Zudem ist er ein Allround-Talent, denn als Autor und Zeichner hat er zahlreiche Projekte erschaffen oder mitgewirkt. Sie alle aufzuzählen würde den Rahmen sprengen. Zeichner Stuart Immonen hat schon im Kindesalter seine Liebe für das Zeichnen entdeckt. Zunächst bei Kleinverlagen und schließlich 1993 bei DC. Später folgten unzählige Aufträge bei Marvel.

Captain America – Sam Wilson gegen Hydra erzählt die Geschichte des ehemaligen Falcon, der nun in die Fußstapfen seines früheren Partners Steve Rogers tritt. Er ist ab sofort der neue Captain America und das Symbol für die Vereinigten Staaten. Zusammen mit Steves Adoptivsohn Ian Rogers geht er einer heißen Spur nach, welche auf eine Inhuman Entführung deutet durch Hydra. Doch es kommt alles anders. Der Junge ist selbst Mitglied dieser Nazi-Bande, sowie viele andere Agenten von Shield und Superhelden, die verdeckt gearbeitet hatten.

Außerdem sieht sich Sam mit Selbstzweifel konfrontiert, natürlich bekommt er mit, wie andere darüber sprechen, dass er kein Supersoldat ist und seine Hautfarbe ein Thema ist. Baron Zemo und Red Skull prallen zudem damit, die Figur Falcon geschaffen zu haben, um Steve Rogers verwundbar zu machen und Sam unwissentlich immer in die Hände von Hydra gespielt hat. Der neue Captain America muss über seinen Schatten springen, all seine Kräfte mobilisieren, um den teuflischen weltumspannenden Plan von Hydra zu vereiteln. Der Fortbestand der gesamten Menschheit steht auf dem Spiel.

Fast schon allein gegen eine Übermacht an Captain Americas berüchtigtsten Widersachern. Inhuman DNA soll die ganze Welt zu Hydras Vorteil verändern.

Eindruck

Captain America – Sam Wilson gegen Hydra ist die erste Geschichte, nachdem Sam die Rolle von Steve Roger als Captain America übernimmt. Sam zweifelt jedoch an sich selbst, da er glaubt diesem Erbe, Steve und seinem Vater nicht gerecht werden. Sein Vater selbst, hat schließlich immer gepredigt Gewalt und Hass zu schlichten. Niemand hat den Tod und immer eine zweite Chance verdient. Nebst seinem Job als Superheld, beneidet er seine Schwester, da er sich auch eine Familie wünscht, wenn für ihn der verdiente Ruhestand gekommen ist. Das, was ihn so beschäftigt, lässt ihn so menschlich und zerbrechlich wirken und macht aus ihm eine ebenso spannende Figur als Cap.

Der Autor hat hier den Charakter Falcon aus der gesamten Timeline bündig zusammengefasst. Es steckt ohnehin sehr viel Story in den gerade mal 6 Ausgaben und dann kommen noch die Aufarbeitung dazu. Es ist schon eine beachtliche Leistung die wichtigsten Schurken in einen kompakten Handlungsstrang zu versammeln neben passender Rückblenden, die den gesamten Verlauf des Charakters Falcon umfasst.

Besonders gefiel mir die monochrome Malerei bei Rückblenden, welche auf farbliche Akzente setzt. Grundsätzlich wurde viel mit einem tiefen rot gearbeitet, welches auch die Off-Textboxen von Sam Wilson betrifft. Typisch für die Kollektion kommt das Band im Hardcover daher mit dem schönen goldglänzenden oberen Band. Das Format ist 17×26 und liegt gut in der Hand.

Fazit

Der Comic ist ohne Frage eine Pflichtlektüre. Außerdem ist er ideal um sich auf den Film vorzubereiten, insofern man ihn noch nicht gesehen hat. Geschichtlich gibt es zwar keine Parallelen, doch es gibt genug Hintergrundinfos, die Sam zu dem machten, der er schließlich ist. 29 Euro ist zwar nicht im günstigen Segment, aber im Hinblick auf Story und Inhalt der Kollektion eine Kaufempfehlung.

Captain America – Sam Wilson gegen Hydra vom Panini Verlag ist bereits erhältlich und für 29,00 Euro zu haben.

