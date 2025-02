Die ZURU X-SHOT Insanity Motorized Rage Fire im Test

Nachdem wir vor ein paar Tagen bereits mit dem Manic einen kompakten Blaster aus der X-SHOT-Serie vorgestellt haben, wird es heute ein paar Nummern größer. Die ZURU X-SHOT Insanity Motorized Rage Fire ist die Gatling und den Schaumstoff-Dart-Blastern. Mit Magazingurt und Stativ bietet sie viel Potenzial für actionreiche Matches.

Vielen Dank an ZURU für die Bereitstellung des Testmusters.

Die ZURU X-SHOT Insanity Rage Fire im Detail:

Die ZURU X-Shot Insanity-Serie besteht aus sechs verschiedenen Blastern im auffälligen blau-schwarzen Design. Von dem kompakten Einhand-Blaster Manic bis hin zur beeindruckenden Motorized Rage Fire bietet die Serie die ideale Ausrüstung für spannende Blaster-Duelle. Jeder Blaster verfügt über spezielle Funktionen und kann dank der flexiblen Montageschienen mit Halterungen für zusätzliche Darts oder Ersatzmagazine erweitert werden.

Als einer von zwei motorisierten Blastern der X-Shot Insanity-Serie ist hier besonders viel Action geboten. Für die Zuführung der Darts kommt hier auch kein einfaches Magazin zum Einsatz, sondern eine automatische Gurtzuführung mit Platz für 40 Darts. Diese ist flexibel und wird aus vier Segmenten zusammengesetzt, weitere Segmente sind als Zubehör erhältlich. Zudem wird ein Dreibein-Stativ mitgeliefert, sodass man die Rage Fire frei aus der Hand, als auf dem Stativ montiert nutzen kann. So ergeben sich ganz andere Möglichkeiten für spannende Matches, da man sich richtige Stellungen einrichten kann. Mit zusätzlichen Dart-Halterungen kann man die Mitnahmekapazität für Darts deutlich steigern, sodass man den gesamten Gurt nachladen könnte. Für den Betrieb werden noch sechs Batterien der Größe AA benötigt, diese werden nicht mitgeliefert.

Über ZURU Toys:

2003 gründete der Neuseeländer Nick Mowbray in Hongkong mit seinem Bruder den Spielzeughersteller Guru, zwei Jahre später entstand durch den Einstieg der Schwester schließlich ZURU. Die ersten internationalen Erfolge brachte schließlich Bunch O Balloons ein, worauf weitere erfolgreiche Produktlinien, wie X-Shot, X-Shot Water, Rainbocorn, Pets Alive und viele weitere folgten. Im Laufe der Zeit rückten Faktoren, wie Recycling und Weiterverwendbarkeit immer mehr in den Vordergrund.

Verpackung und Lieferumfang:

Geliefert wird die ZURU X-SHOT Insanity Motorized Rage Fire in einer großen, offenen Kartonage. Hier kann man erkennen, dass sich diese Umverpackung am stationären Einzelhandel orientiert und man so direkt einen Blick auf den Gatling-Blaster und das Zubehör werfen soll. Alle Einzelteile werden mit den typischen Kunststoffflügelschrauben fixiert oder werden über geschicktes Falten der Kartonage gehalten. Hier kann man wirklich nichts einfach so herausreißen. Die Verpackung ist dennoch so aufgebaut, dass man keine Hilfsmittel benötigt.

Der Lieferumfang besteht aus dem Gatling-Blaster an sich, einem Stativ, dem Visieraufbau den vier Einzelteilen des Patronengurts, zwei weiteren Dart-Haltern, zwei Verbindungselementen und 72 Air-Pocket-Darts.

Design und Verarbeitung:

Bei der Formgebung der ZURU X-SHOT Insanity Motorized Rage Fire erkennt man sofort, dass es sich hier um einen Blaster mit ordentlich Power handelt. Gebaut ist sie, wie alle X-Shot-Blaster, vollständig aus Kunststoff (bis auf interne Funktionsteile natürlich). Typisch für die Insanity-Serie ist sie mit schwarzen Läufen, blauem Gehäuse und einem Mündungsbereich sowie Akzenten in Orange gestaltet. Seitlich findet sich links und rechts je ein X-Shot-Insanity-Aufkleber. Sie besitzt den charakteristischen Mehrfachlauf einer Gatling, der sich auch tatsächlich dreht. Zudem finden sich an der Rückseite zwei Griffe, ähnlich den großen Vorbildern. Mit einem Griff an der Oberseite und den beiden Griffen an der Rückseite lässt sie sich aus der Hüfte schießen oder man montiert sie auf dem Dreibein-Stativ und hält sie dann zum Zielen und Feuern an den beiden rückseitigen Griffen. An den diversen Montageschienen kann man Zubehör, wie die Visiervorrichtung oder Darthalterungen montieren. Die Verarbeitung ist rundum wirklich gut, einzig die Halter für die Montageschienen weisen teilweise etwas viel Spiel auf. Die Air-Pocket-Darts besitzen einen blauen Körper aus Schaumstoff mit einer in orange gummierten Spitze.

Anbauteile, Handling und Zielgenauigkeit:

Mit den diversen Montageschienen kann der Blaster noch mit weiterem Zubehör ausgestattet werden. So kann man beispielsweise zusätzliche Dart-Halterungen anbringen. Für ein ausgeglichenes Gewicht empfiehlt es sich jeweils eine pro Seite zu montieren. Die obere Schiene ist insbesondere für die Visiervorrichtung gedacht, allerdings lässt sich auf dieser noch eine weitere Dart-Halterung montieren. Die beiden mitgelieferten Dart-Halterungen zusammen nehmen insgesamt 46 Darts auf, der Magazingurt 40. Somit können mit den mitgelieferten 72 Darts nicht alle Plätze befüllt werden. Durch einen Riegel kann man die Gurtzuführung öffnen oder sperren, um den Gurt einfach herauszuziehen, wenn man ihn tauschen oder nachladen möchte.

Darüber hinaus kann man mithilfe der Verbinder auch weitere Blaster an der Rage Fire montieren und so einen gigantischen Multi-Blaster bauen. Allerdings wird dies durchaus recht wackelig und bringt auch ein umständliches Handling mit sich, da außer der Clip Mania alle anderen Blaster nicht motorisiert sind.

Schon das Handling der ZURU X-SHOT Insanity Motorized Rage Fire macht Spaß und vermittelt direkt MG-Feeling. Zwischen den beiden rückseitigen Griffen befindet sich der Abzug. Diesen drückt man zunächst rein, um den Motor zu aktivieren und dann nach unten, um die Darts abzufeuern. In unserem Test haben wir eine Schussrate (Kadenz) von etwa vier Darts pro Sekunde, also 240 pro Minute gemessen. Für einen Blaster mit Schaumstoffdarts wirklich eindrucksvoll. Man kann zwar nicht zwischen Einzel- und Dauerfeuer umschalten, mit etwas Übung gelingt das aber auch so sehr gut. Beim Laden des Gurtes sollte man nur darauf achten, dass alle Darts vollständig eingesteckt werden. Die Zuführung hat bei uns stets zuverlässig funktioniert. Die Batterien finden an der Unterseite Platz, dazu muss man lediglich zwei Schrauben am Deckel lösen. Es werden sechs Batterien der Größe AA benötigt, die nicht mitgeliefert werden.

Das Zielen über das Visier ist durch den erhöhten Aufbau schon etwas schwieriger, Kimme und Korn hat die Rage Fire nicht. Zudem kann man dies auch nur auf dem Stativ richtig nutzen, da man den Blaster ansonsten eher auf Hüfthöhe hält. Da man in einem MG-typischen Einsatz eher in die Breite zielen wird, kann man das Feuer auch sehr gut über das Verfolgen der Darts ins Ziel führen, ähnlich der Realität beim Einsatz von Leuchtspurmunition. Das gelingt tatsächlich sehr gut, sodass man auch über mehr als 10 Meter Distanz eine 0,5-l-PET-Flasche treffen und umschießen kann. Hilfreich dabei ist natürlich Windstille oder ein Innenraum, da die Darts aufgrund ihrer Größe recht windanfällig sind. Um die beworbene Schussreichweite von 27 m zu erreichen ist ein leicht nach oben gewinkelter Schuss nötig, da die Schussbahn durch die verhältnismäßig geringe Mündungsgeschwindigkeit eines Dart-Blasters merklich abfällt (betrifft aber alle Dart-Blaster ohne Modifikationen).

Fazit:

Die ZURU X-SHOT Insanity Motorized Rage Fire macht einfach nur Spaß, unabhängig vom Alter. Sie kann mit dem motorisierten Betrieb und der damit verbundenen hohen Schussrate überzeugen und begeistern. Egal ob aus der Deckung, mit dem Stativ oder im Rambo-Modus aus der Hüfte, hier bringt man in kurzer Zeit viele Darts ins Ziel. Die Anzahl der mitgelieferten Darts könnte auch hier etwas größer ausfallen, um tatsächlich alle möglichen Plätze zu nutzen. Für Matches bietet sie viel Potenzial und kann zum Beispiel für Deckung genutzt werden oder größere Ziele, wie Dosenstapel, in einem Schwung umwerfen.

Laut idealo.de (Stand: 24.05.2025) ist die Rage Fire aktuell ab 39,99 € zzgl. Porto erhältlich. Für die Funktionen und die umfangreiche Ausstattung ein wirklich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Altersempfehlung wird mit „ab 14 Jahren“ angegeben, was hier aufgrund der hohen Schussrate durchaus angemessen ist.

Der Dart Blaster X-SHOT Insanity Motorized Rage Fire wurde Game2Gether von ZURU für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.