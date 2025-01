Der ZURU X-Shot Insanity Manic Blaster im Test

Spielzeugblaster mit Schaumstoff-Darts sind aktuell ein großer Trend und die X-SHOT-Serie von ZURU zählt hier zu den bekanntesten Modellen. Vom manuellen, handlichen Blaster bis hin zum vollautomatischen Blaster im Gatling-Style ist hier alles dabei. Als Erstes schauen wir uns den ZURU X-Shot Insanity Manic Blaster an.

Vielen Dank an ZURU für die Bereitstellung des Testmusters.

Der ZURU X-Shot Insanity Manic Blaster im Detail:

Die ZURU X-Shot Insanity-Serie umfasst sechs verschiedene Blaster im markanten blau-schwarzen Design. Vom kleinen Einhand-Blaster Manic, bis hin zur monströsen Motorized Rage Fire, die Serie bietet die perfekte Ausstattung für packende Blaster-Duelle. Jeder einzelne Blaster bietet besondere Features und kann über die flexiblen Montageschienen um Halterungen für weitere Darts oder Ersatzmagazine erweitert werden.

Der Manic Blaser bietet das kleinste Modell der Insanity-Serie und bietet eine Kapazität für einen einzelnen Dart. Zum Spannen des Abschussmechanismus muss man mit der Hand einen Bügel nach hinten ziehen, der Dart wird geladen, indem man ihn von vorne in den Lauf steckt. So erreicht man natürlich keine hohe Schussrate, hat aber einen handlichen Blaster. Im Lieferumfang finden sich zwei runde Dart-Halterungen, die man rechts und links am Blaster befestigen kann und so eine Kapazität von je 23 Darts erreicht. Die mögliche Schussreichweite ist mit 30 m angegeben. Für eine stabilere Flugbahn der Darts kommen hier Air-Pocket-Darts zum Einsatz.

Über ZURU Toys:

2003 gründete der Neuseeländer Nick Mowbray in Hongkong mit seinem Bruder den Spielzeughersteller Guru, zwei Jahre später entstand durch den Einstieg der Schwester schließlich ZURU. Die ersten internationalen Erfolge brachte schließlich Bunch O Balloons ein, worauf weitere erfolgreiche Produktlinien, wie X-Shot, X-Shot Water, Rainbocorn, Pets Alive und viele weitere folgten. Im Laufe der Zeit rückten Faktoren, wie Recycling und Weiterverwendbarkeit immer mehr in den Vordergrund.

Verpackung und Lieferumfang:

Geliefert wird der ZURU X-Shot Insanity Manic Blaser in einer offenen Kartonage. Hier kann man erkennen, dass sich diese Umverpackung am stationären Einzelhandel orientiert und man so direkt einen Blick auf den Blaster werfen soll. Alle Einzelteile werden mit den bekannten Kunststoffflügelschrauben fixiert oder werden über geschicktes Falten der Kartonage gehalten. Hier kann man wirklich nichts einfach so herausreißen. Auspacken kann man den Blaster aber so auch immer noch sehr gut ohne Hilfsmittel.

Der Lieferumfang besteht aus dem Blaster an sich, den beiden Dart-Haltern, einem Verbindungselement und 24 Air-Pocket-Darts.

Design und Verarbeitung:

Die Formgebung des ZURU X-Shot Insanity Manic Blasters bewegt sich zwischen einem Sci-Fi-Blaster und einer militärischen Kommandopistole. Gebaut ist er, wie alle X-Shot-Blaster, vollständig aus Kunststoff. Typisch für die Insanity-Serie ist er mit schwarzem Griff, blauem Oberteil und einem Mündungsbereich sowie Akzenten in Orange gestaltet. Seitlich findet sich links und rechts je ein X-Shot-Insanity-Aufkleber. Die mitgelieferten kreisförmige Halterungen für bis zu 23 Darts sind auch in Orange ausgeführt. Mit den schwarzen Schlitten kann man diese auf je eine der vier Montageschienen stecken. Die Darts besitzen einen blauen Körper aus Schaumstoff mit einer in orange gummierten Spitze. Die Verarbeitung macht einen sehr guten Eindruck, sie ist auch nicht übermäßig leicht.

Anbauteile, Handling und Zielgenauigkeit:

Mit den vier Montageschienen kann der Blaster noch mit weiterem Zubehör ausgestattet werden. So kann man beispielsweise die mitgelieferten Dart-Halterungen. Für ein ausgeglichenes Gewicht bieten sich hier die seitlichen Schienen an, möchte man nur einen anbringen ist die untere Schiene interessant. Denn der Bereich der oberen Schiene ist mit Kimme und Korn zum Anvisieren des Ziels ausgestattet. Alternativ könnte man hier ein Visier/Zielfernrohr anbringen. Möchte man beide Dart-Halterungen nutzen, benötigt man noch zusätzliche Darts, wenn man diese komplett füllen möchte. Die mitgelieferten 24 Darts reichen aus, um eine Halterung zu füllen und einen Dart zu laden. Möchte man die zweite Halterung ebenfalls füllen, benötigt man zusätzliche Darts.

Das Handling des ZURU X-Shot Insanity Manic Blaster ist gut gelungen. Die Größe ist sehr angenehm, sodass er auch von unterschiedlich großen Nutzenden gut gehalten werden kann. Das Nachladen ist hier natürlich etwas zeitintensiver als bei einem motorisierten Blaster, da man jeden Dart einzeln von vorne in den Blaster stecken und dann über den hinteren Bügel spannen muss. Doch hat man es ein paar Mal gemacht, geht es auch hier schnell von der Hand. Wichtig ist nur, dass man den Dart wirklich vollständig in den Blaster steckt.

In Innenräumen oder bei Windstille ist die Zielgenauigkeit des Blaster wirklich sehr gut. Über Kimme und Korn gezielt kann man auch noch über mehrere Meter selbst kleine Ziele präzise treffen. Wir haben hier zum Testen eine Zielscheibe mit Auffangbeutel und eine 0,25-l-PET-Flasche genutzt. Letztere haben wir auch über eine Distanz von gut acht Metern immer noch über Kimme und Korn zielend präzise treffen können. Die Kraft des Darts reichte dann auch problemlos noch aus, um die Flasche umzukippen. Um die beworbenen 30 m Reichweite zu erzielen, muss man den Blaster allerdings nach oben anwinkeln, da man so das Abfallen der Flugbahn ausgleichen muss. Somit zeigen sich Schusskraft und Zielgenauigkeit aber von einer sehr guten Seite und machen den kompakten Blaster zu einem richtigen Powerbündel. Wenn hohe Zielgenauigkeit gefordert war, haben wir für eine bessere Balance auf die seitlichen Darthalterungen verzichtet.

Fazit:

Der ZURU X-Shot Insanity Manic Blaster ist das perfekte Einstiegsmodell in die Welt der Dart-Blaster. Insbesondere mit seiner hohen Zielgenauigkeit kann er uns überzeugen. Zusätzlich werden genügend Darts für lange Matches mitgeliefert. Allerdings ist es etwas schade, dass die Anzahl der Darts nicht auf die mitgelieferten Halterungen abgestimmt ist. Natürlich ist er auch die perfekte Zweitwaffe für das nächste spannende Match.

Laut idealo.de (Stand: 24.05.2025) ist der Blaster aktuell ab 9,79 € zzgl. Porto erhältlich. So ergibt sich wirklich ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Somit ist er wirklich ideal, um einfach mal einen Dart-Blaster zu testen oder die Sammlung zu ergänzen. Die Altersempfehlung wird mit „ab 8 Jahren“ angegeben, was hier angemessen erscheint.

Der Dart Blaster X-Shot Insanity Manic wurde Game2Gether von ZURU für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.