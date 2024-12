Your Friendly Neighborhood Spider-Man – Offizieller Trailer

Marvel Animation’s neue Serie Your Friendly Neighborhood Spider-Man ist im Neujahr auf Disney+ verfügbar. Ab dem 29. Januar 2025 sind neue Abenteuer der freundlichen Spinne auf dem Streamingdienst abrufbar.

Your Friendly Neighborhood Spider-Man auf Disney+

Peter Parkers Motto lautet: Jede Nachbarschaft braucht ihren Helden. Mit Spider-Man hat Queens ihren. Dabei kommt der junge Held mit den Reflexen einer Spinne überall auf der Welt zum Einsatz.

Die Handlung spielt in der heutigen Zeit mit Smartphones, TikToks und Livestreaming und Peter schwingt sich noch Anfangs mit seinem selbstgebastelten Outfit durch New York. Am Ende ist noch zu sehen, wie Peter (Hudson Thames) und Norman Osborn (Colman Domingo) sich kennenlernen und er einen neuen Suit trägt. Außerdem gibt es ein Treffen mit DareDevil und Kingpin, welche von keinen geringeren gesprochen werden als Charlie Cox und Vincent D’Onofrio. Zumindest in der Originalvertonung.

Der Zeichenstil ist nicht der selbige, wie in X-Men 97 oder What If…?. Für diese Serie setzt das Studio auf einen Stil, der an Videospiel-Adaptionen von den Simpsons oder Family Guy erinnern oder der aus Archer. Großflächige Schattierungen, knallige Farben und wenig Details. Ist leider nicht jedermanns Sache, zumal dies sehr anstrengend für die Augen ist.

Your Friendly Neighborhood Spider-Man ist am 29. Januar 2025 auf Disney+ verfügbar.