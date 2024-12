Attack on Titan: THE LAST ATTACK Kinostart bekannt

Die globale Streamingplattform Crunchyroll hat heute den Kinostart für den düsteren epischen Fantasy-Episodenfilm Attack on Titan: THE LAST ATTACK bekannt gegeben. Dazu zählen die Vereinigten Staaten, Kanada, Deutschland und weitere Länder. Zusammen mit Sony Pictures Entertainment bringen sie dieses Kinoerlebnis, das die finalen Kapitel der hochgelobten Anime-Serie in einem gewaltigen Film vereint, für einen einzigen Tag am 25. Februar in Deutschland in die Kinos. Gezeigt wird der Titel sowohl mit deutscher Synchronisation als auch im Originalton mit deutschen Untertiteln.

Attack on Titan: THE LAST ATTACK Termine

Laut Veranstalter ist dies mehr als nur eine Kinovorführung. Es ist eine Feier, welche die Fans ins Zentrum stellt und die Reise von AoT würdigt.

Alle Termine:

6. Februar: Australien, Neuseeland

10. Februar: Vereinigte Staaten, Kanada

12. Februar: Finnland

13. Februar: Spanien

20. Februar: Dänemark, Niederlande

21. Februar: Norwegen, Schweden

25. Februar: Deutschland

26. Februar: Vereinigtes Königreich, Irland

1. März: Frankreich

3. März: Italien

Die Anime-Serie basiert auf dem preisgekrönten Manga von Hajime Isayama. Vor vielen Jahren war die Menschheit gezwungen, sich hinter die gewaltigen Mauern einer befestigten Stadt zurückzuziehen, um den riesigen, menschenfressenden Titanen zu entkommen, die außerhalb lauerten. Nur die heldenhaften Mitglieder des Aufklärungstrupps wagten sich jenseits der Mauern, doch selbst diese mutigen Krieger kehrten selten lebend zurück. Innerhalb der Stadt klammerten sich die Menschen an die Illusion eines friedlichen Lebens, bis zu jenem Tag, als dieser Traum zerstört wurde und ihre ohnehin geringe Überlebenschance auf eine grausame Wahl reduziert wurde: Töten oder gefressen werden! An diesem schicksalhaften Tag verlor der junge Eren Jäger seine Mutter an die Titanen, was ihn dazu trieb, sich dem Aufklärungstrupp anzuschließen und zu schwören, die Titanen ein für alle Mal zu besiegen.

2013 startete die preisgekrönte Serie und nach vier Staffeln fand sie im Herbst 2023 ein Ende. Fans und Kritiker feierten sie gleichermaßen: Drei Staffeln erzielten sogar eine Kritikerbewertung von 100 % und eine Publikumsbewertung von über 90 % auf Rotten Tomatoes. Zudem rangiert die Serie auf Platz 23 der besten 250 TV-Serien auf IMDb (basierend auf Bewertungen von IMDb-Nutzern).

Zusammenfassung des Films

In Attack on Titan: THE LAST ATTACK kommen die beiden letzten Folgen der gefeierten Animeserie als monumentaler Episodenfilm ins Kino und liefern ein episches Finale.

Die Menschheit lebte ruhig im Schatten von riesigen Mauern, die als Schutz vor den Titanen erbaut worden waren. Vor den riesigen menschenfressenden Kreaturen. Doch dann fand das Jahrhundert des Friedens durch einen Titanenangriff ein jähes Ende, der dem Jungen Eren auch seine Mutter raubte und ihn Rache an den Titanen schwören ließ. Jahre später, nachdem Eren dem Aufklärungstrupp beigetreten war, stand er einem tödlichen Feind gegenüber und erlangte eine besondere Fähigkeit, die ihm eine neue Wahrheit über die Welt, wie er sie bisher kannte, enthüllte.

Nach Erkundungs- und Entdeckungstouren hinter den Mauern und mittlerweile getrennt von seinen alten Kameraden plant Eren nun, getrieben von dieser neuen Wahrheit, das „Erdrumoren“: ein furchterregendes Vorhaben, bei dem alles, was auf dieser Welt lebt, ausgelöscht werden soll. Das Schicksal der Welt steht also auf Messers Schneide und ein zusammengewürfelter Haufen von Erens ehemaligen Kameraden und auch Feinden muss versuchen, ihn auf seiner todbringenden Mission aufzuhalten. Doch kann ihnen das auch gelingen?

Credits:

Regie: Yûichirô Hayashi

Originalgeschichte: Hajime Isayama

Charakterdesign: Tomohiro Kishi

Art Direction: Kuniaki Nemoto

Chief Animation Direction: Daisuke Niinuma

Schnitt: Masato Yoshitake

Musik: KOHTA YAMAMOTO und Hiroyuki Sawano

Animation & Produktion: MAPPA

Teaser mit Kinostart.