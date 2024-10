Die Gerüchteküche brodelt

Seit März 2024 spekulieren Fans über eine mögliche Verschiebung von GTA 6 und heizen damit die Gerüchteküche weiter an. Trotz der Gerüchte bleibt der Zeitplan unverändert. Laut Publisher liegt GTA 6 genau im Zeitplan. Eine Verschiebung ist immer möglich, auf dem jetzigen Stand deutet aber alles auf einen pünktlichen Release hin.

Aussage von Take Two – GTA 6 liegt im Zeitplan

Take Two hat am Mittwoch einen Bericht veröffentlicht, in dem die Aussage bezüglich GTA 6 nochmals hervorgehoben wurde. Dort hieß es: „Rockstar Games investiert weiterhin in die Franchise und plant die Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI im Herbst 2025” untermauert wird die Bestätigung auch in der Kategorie “Content Release Highlights”

Die Gerüchte der Verschiebung zogen sich so weit, dass Fans in den letzten Monaten immer unsicherer wurden, ob der Release planmäßig stattfindet oder nicht. Der Publisher scheint demnach fest entschlossen, GTA 6 planmäßig auf den Markt zu bringen.

Wie geht es weiter mit GTA 6?

Der letzte Trailer im Dezember war ein voller Erfolg und erzielte wie gewohnt Rekordzahlen. Seither ist es still um das meist erwartete Spiel 2025. Fans spekulieren, dass weitere Details oder sogar ein weiterer Trailer Ende des Jahres veröffentlicht werden könnten. Der Release rückt immer näher und Rockstar wird mit Sicherheit zeitnah eine umfassende Markt-Kampagne für GTA 6 starten.

Wir drücken die Daumen und halten euch hier wie gewohnt auf dem Laufenden.