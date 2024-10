Genre: Open World

Plattformen: Playstation 5, Xbox Series X/S, PC

Release-Datum: 2025

Entwicklerstudio: Rockstar Games

GTA 6 Infos und News – Alles was bisher bekannt ist

Es waren bisher nur Gerüchte, doch jetzt ist es endlich so weit. Rockstar Games hat den sechsten Teil der beliebten Grand Theft Auto Reihe enthüllt und gibt uns Einblick in die Welt von Vice City. Wir haben alle bekannten Infos für euch gesammelt.

Release- Wann können wir die Welt von GTA 6 erkunden?

Der erste Trailer von GTA 6 hat es bereits angekündigt. 2025 soll es planmäßig erscheinen. Ein genaues Datum wurde uns aber nicht genannt. Es bleibt abzuwarten, ab wann wir die ersten Schritte im Open World Spiel machen können. In der Vergangenheit wurde allerdings GTA 5 und sogar Red Dead Redemption 2 nach Ankündigung nochmals verschoben. Es ist demnach nicht unwahrscheinlich, dass wir auch bei GTA 6 auf einen genauen Release warten müssen und der Termin nochmals verschoben wird.

Interne Verschiebung von GTA 6

Laut einem Leaker soll sich der Release von GTA 6 deutlich nach hinten schieben. In seinem Post war die Rede, dass Rockstar das Datum intern nach hinten verschoben hat. Doch zu unserem Glück haben mehrere Insider deutlich gemacht, dass Verschiebungen immer auftreten können, es zum jetzigen Stand aber keine Hinweise auf einen späteren Release gibt.

Plattformen- PC-Spieler bleiben vorerst im Regen stehen

Laut einer offiziellen Pressemitteilung wird GTA 6 vorerst nur für Playstation 5 und Xbox Series X/S erscheinen. Aber auch hier bleiben Konsoleros der Xbox One und Playstation 4 auf der Strecke. Ob es eine PC-Variante geben wird, bleibt abzuwarten. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass es nachträglich für den PC veröffentlicht wird. Wir kennen es bereits von anderen Rockstar-Titeln, die später auf Steam und anderen Plattformen. erschienen sind. Laut einem Beitrag vom ehemaligen Rockstar Entwickler Obbe Vermeij bei X (ehemaliges Twitter) geht er von einem PC Release im Jahr 2027 aus.

Setting von GTA 6- Nostalgie im geliebten VICE City

Es geht wieder nach VICE City, genauer gesagt nach Leonida. Wir kennen das Setting bereits aus seinem Vorgänger Grand Theft Auto: VICE City. Es erwarten uns Miami Feelings, Wolkenkratzer, weiße Strände und wilde Tiere. Laut Social Media wird es an die heutige Zeit angelehnt sein. Mehr wissen wir leider noch nicht, die offizielle Map oder die genaue Größe wurde seitens Rockstar noch nicht geleakt. Im bereits veröffentlichten Trailer sind verschiedene Fortbewegungsmittel zu sehen. Darunter diverse Autos, Helikopter, Flugzeuge, Bikes und Boote. Wie man die Art von GTA kennt, wird es bestimmt noch einige mehr geben.

GTA 6 – Die Protagonisten

In GTA 6 haben wir gleich zwei Protagonisten. Ein Gangsterpärchen, das die Straßen von VICE City unsicher macht- so laut dem ersten Trailer und seinem Artwork. Der Name des weiblichen Charakters ist bereits bekannt: Lucia. Bekannt ist, dass Lucia einige Zeit im Gefängnis verbracht hat und, wie es laut Trailer aussah, auf Bewährung entlassen wurde. Es bleibt abzuwarten, ob wir beide Charaktere spielen können oder ob sich GTA 6 auf einen

beschränkt.

Online-Modus – Mit Freunden ein Leben in VICE City aufbauen

Bisher ist ein Online-Modus seitens Rockstar nicht bestätigt worden. Es ist aber sehr wahrscheinlich, da der Online-Modus von GTA 5 bis heute überaus erfolgreich in der Community ist. Soviel auch schon preisgegeben wurde, um so mehr bleibt für uns unbekannt. Was wir also letzten Endes bekommen, bleibt abzuwarten. Es ist aber sicher: Das GTA-Feeling wird uns alle erreichen.

Easter Egg das auf neuen Trailer hinweisen soll

Bisher gibt es nur einen Trailer von GTA 6. Das soll sich aber jetzt ändern. Denn Fans sollen ein Easter Egg gefunden haben, das auf einen neuen Trailer hinweist. Bereits im Juli gab es Spekulationen zu einem Beitrag von Rockstar. Es ist ein Video zu sehen, das unter anderem ein Nummernschild zeigt. Dort sollen die Buchstaben Oct, kurz für October abgebildet sein. Fans sehen hier einen Hinweis auf einen neuen Trailer, der am 4. Oktober erscheinen soll. Der 4. Oktober rückt immer näher und noch gibt es kein Indiz für einen neuen Trailer zu GTA 6.

Keine Konkurrenz auf dem Markt

Der ehemalige Rockstar Entwickler Obbe Vermeij gab auf X bekannt, dass GTA 6 keine Konkurrenz auf dem Markt hat und sich somit Zeit lassen könne. Er vermutet, dass das Spiel 10 oder mehr Jahre erfolgreich sein könnte und Rockstar es nicht veröffentlicht, bis sie vollständig zufrieden sind. Wie es um GTA6 steht und ob der Release 2025 eingehalten wird, ist noch unklar. Was aber gewiss ist, dass es weiterhin spannend um das meist erwartete Spiel steht.