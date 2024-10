Gokurakugai – Neuer Shonen bei Crunchyroll veröffentlicht

Lernt in Gokurakugai Tao und Alma kennen, zwei Troubleshooter, die jeden Fall annehmen, egal von welchem Auftraggeber, solange der Preis stimmt! Dieser Manga mit einer Mischung aus Übernatürlichem, Ermittlungen und Action wird seitdem 2. August von Crunchyroll veröffentlicht. Die erste Auflage war bereits innerhalb des ersten Monats nach Veröffentlichung ausverkauft. Grund genug um Band 1 neu aufzulegen. Der zweite Band ist für den 8. November geplant.

Handlung von Gokurakugai

Gokurakugai – der Name eines schillernden Bezirks mit einer dunklen Kehrseite. Hier arbeiten Tao und Alma als „Troubleshooter“ und kümmern sich für den richtigen Preis um jedes noch so dubiose Problem. Aber in Wahrheit verdienen sie ihr Geld bei einer zwielichtigen Organisation, die Jagd auf groteske Monster macht. Kaum jemand weiß, woher diese Ungeheuer stammen und warum sie so versessen auf Menschenfleisch sind…

Auszug aus dem Manga.