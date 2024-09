Star Citizen Pirate Week startet schon am 17.09.2024

Citizin´s ladet eure Waffen, wartet noch einmal eure Schiffe und startet die Triebwerke, die Pirate Week startet dieses Jahr zwei Tage früher als bisher, schon am 17.09.2024. Was euch erwartet fragt Ihr? Die letzten beiden Jahre waren Events wie „Siege of Orison“, „Xenothreat“ und „Jumptown“ vertreten, dass ändert sich dieses Jahr!

Pirate Week mit neuem Event

Blockade-Runner incoming! Nach einem verpatzten ersten Start im PTU zur Einführung der 3.24 wo das Event geradezu unspielbar war und durch diverse Bugs und nicht gut durchdachte Spielmechaniken überhaupt nicht glänzen konnte sind wir voller Zuversicht dass CIG aus den Fehlern gelernt hat und uns ein zu schaffendes, performantes Event abliefern kann. Aber was ist Blockade-Runner?

Blockade-Runner ist eine Mischung aus Xenothreat und Ninetails Lockdown. Im stetigen, zufälligen Wechsel werden die vier großen planetaren Raumstationen belagert, diese sind im Uhrzeigersinn die Seraphim-Station bei Crusader, Port Tressler bei Microtech, Everus Harbor bei Hurston und Baijini Point bei Arc Corp.

Diese Stationen werden abwechselnd belagert von NPC´s sowie von feindlichen Spielern die eine Gegen-Quest angenommen haben. Ziel ist es jetzt die belagerten Raumstationen mit einer instabilen Ressource namens „Zeta-Prolanid“ zeitnah zu versorgen, dazu müssen markierte Punkte auf den dazugehörigen Planeten angeflogen werden und sich dort befindende feindliche Jäger und vor allem Frachtschiffe zerstört werden, welche diese gestohlene und empfindliche Ware haben.

Keine einfache Mission

Dieses Unterfangen ist sehr zeitintensiv für die „gute Seite“ da man dort hinfliegen muss, die Schiffe zerstört und anschließend belädt nur um dann durch den Belagerungsring der entsprechenden Raumstation hindurch zu brechen und dort sicher zu landen und das „Zeta-Prolanid“ wieder zu entladen und mit dem Frachtaufzug herunter zu fahren. Hier kommt leider eine große, kritische Problematik in der Spielmechanik zu tragen, die Leute mit der Gegen-Quest haben nur einen verschwindend geringen Gegenaufwand zu betreiben um den Spielern das Unheil zu bringen. Sie rufen kleine Schiffe mit kurzen Claim-Zeiten und rammen die beladenen, landenden Spieler und töten Sich selbst und zerstören die Fracht.

Dem Bösen wird in die Hände gespielt

Das ist nicht nur ärgerlich, es geht auch noch Hand in Hand mit etwaigen Bugs. Zum Beispiel schießen weder die Raum-Stationen noch bekommen die feindlichen Spieler einen Crime-Stat noch landen sie im Gefängnis von Klescher.

Zusätzlich sind sämtliche Comm-Arrays deaktiviert, ob nun gewollt oder durch Bugs lässt sich nicht sagen was noch einmal die Situation erschwert. Das Suspekte an der Sache ist aber, dass Spieler nach dem Tod, vorausgesetzt sie haben sich auf der Raumstation verortet mit ihren Feinden spawnen und zusammen in den Gängen der Raumstation wandern.

So lief das Event leider das erste mal im PTU der 3.24 und es bleibt abzuwarten, ob es gefixt wurde und weniger suspekt vonstatten geht.

Ein Event mit Tücken

Wenn das Event dann vernünftig läuft, erwarten uns mehrere sich steigernde Wellen von Gegnern von Cutlass Blacks und Buccaneers über Constellations und Freelancern und noch größeren Schiffen.

Fakt ist, Blockade-Runner ist ein Event was auf dem ganzen Server läuft und ein hohes Maß an Teamplay erfordert. Wir hoffen das seitens Cloud Imperiums ein Balancing stattgefunden hat was vor allem für die feindlich gesinnte Fraktion mehr Risiko und Einsatz bedeutet und das es nicht zu einem sinnlosen Gemetzel nur vor den Raumstationen kommt. Außerdem müssen dringend die weiter oben aufgeführten Bugs behoben sein damit es zu einem Event-Abschluss kommen kann bzw. damit ein Scheitern nicht nur auf diverse Bugs zurückzuführen ist.

Passende Verkäufe zur Pirate Week

Aber wer glaubt das in der Pirate Week von Star Citizen nur das Event Blockade Runner stattfindet, der kennt noch nicht CIG richtig.

Im Pledgestore gibt es verschiedene Paints, auch aus den vorangegangen beiden Jahren 2022 & 2023 sowie den aktuellen „Skullcrusher“ Paint, ein weißer Totenkopf auf schwarz-dunkler Oberfläche für ausgewählte Schiffsmodelle.

Außerdem können Neulinge verbilligt Game-Packages mit einem Piraten-Skin erwerben, aufzuführen sind hier die Cutlass Black von Drake Interplanetary und die Avenger Titan von Aegis Dynamics.

Fazit zur Pirate Week auf dem PU

Es bleibt abzuwarten wie sich das Event dieses Jahr entwickelt und ob Cloud Imperium aus den Fehlern gelernt hat und uns ein tolles Event abliefert. Bei unserem Youtuber Star Citizen Proof und Streamer Der_Woo könnt ihr beim Blockade Runner auf Twitch live dabei sein und anfeuern.

