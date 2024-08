Punisher – Das Erbe der Rache – Comic Review

Punisher – Das Erbe der Rache Inhaltsangabe: „Frank Castle ist nicht mehr der Punisher. Doch die Welt braucht noch immer jemanden, der Franks Krieg gegen das unersättliche Böse führt. Nach einem brutalen Schicksalsschlag ist der ehemalige SHIELD-Agent Joe Garrison bereit, das Erbe von Castle anzutreten. Mit einem Motorrad und einem riesigen Waffenarsenal tritt er als neuer Bestrafer einer Vielzahl Killer und Monster entgegen. Das nächste Kapitel in der Legende des Punishers, geschrieben von Ringo Award-Gewinner David Pepose (Savage Avengers) und gezeichnet vom Eisner Award-nominierten Künstler Dave Wachter (Teenage Mutant ninja Turtles).“

Autoren: David Pepose

Zeichner: Dave Wachter

Veröffentlichung: Bereits erhältlich! (09.02.2024)

Preis: 13,00 Euro

Ausstattung: Einleitung, über die Mitwirkende, Cover-Galerie, Vorschau

Über Punisher – Das Erbe der Rache

Punisher – Das Erbe der Rache umfasst die vier Ausgaben Punisher aus Januar bis April 2024. Für die Story kommt von David Pepose, der bereits Savage Avengers schrieb und ein Ringo Award sein Eigen nennen darf. Unterstützt wird er federführend von Dave Wachter, ein ebenfalls ausgezeichneter Zeichner. In diesem Punisher Comic tritt jedoch nicht der vertraute Antiheld Frank Castle in Erscheinung, sondern bekommt es mit einem neuen Protagonisten zu tun, der in seine Fußstapfen tritt. Die gebundene Ausgabe ist komplett abgeschlossen.

Joe Garrison ist ein ehemaliger SHIELD-Agent, dessen einziger Wunsch es war mit seiner Familie in den Ruhestand zu gehen. Doch wie schon bei Castle gab es einen Anschlag auf seine Familie und er wurde zum Sündenbock gemacht. Auch er hat Albträume und gibt sich selbst die Schuld, für das was passiert ist. Garrison hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Kopf hinter der Aktion zur Rechenschaft zu ziehen und all diejenigen zu bestrafen, die dazu beitragen anderen Menschen zu schaden.

Auf seiner Mission hat er es nicht zur mit zwei spitzen Detectives zu tun, welche ihm auf den Fersen kleben, sondern auch mit einer Handvoll Superschurken. Das Event findet zeitgleich zu Spider-Mans Gang War statt und der Handel mit Mutanten-Wachstumshormonen ist sehr groß. Joe Garrison wird jedenfalls in den Medien und im Untergrund bereits als der neue Punisher identifiziert, auch wenn er selbst sich noch nicht an die Rolle gewöhnt hat. Zudem soll ein Friedensabkommen gestört werden und Punisher ist mittendrin.

Ein passender Nachfolger wurde gefunden, um in die Fußstapfen des Punishers zu treten und dessen Mission fortzuführen.

> Rezension zu Punisher War Zone.

Eindruck

Punisher – Das Erbe der Rache ist durch seine gerade mal vier Ausgaben in einem Band recht dünn. Auf dem Cover ist großzügig im Mittelpunkt der neue Antiheld Joe Garrison, welcher nun als neue Punisher die Runde macht. Die Ausgaben: Die Kugel, die für immer bleibt, Die Verhandlung, Die andere Seite des Grauens und Bruchstücke reihen sich zwischen der Entstehung der Hauptfigur und Galerie, sowie den Informationen zu dem Autor und Zeichner. Es handelt sich um das typische Band, in welchem die Einzelcomics zusammenkommen als abgeschlossene Geschichte. Am Buchrücken ist meist nur der Name des Protagonisten und der Titel. Sie gehören nicht zu Durchnummerierung oder haben ein Gesamtbild, wie bei den Kollektionen.

Der ehemalige SHIELD-Agent macht eine gute Figur als neuer Punisher. Der Grund, wie er zu dem Totenkopftragenden Killer wird, ist nicht originell, keine Frage. Es gibt bei ihm als neuer Punisher Pros und Kontras. Er arbeitet zum Beispiel mit Hightech Waffen, was nicht so recht ins Bild des Bestrafers passt. Er selbst hat auch technisch visierte Unterstützung namens Triple-A, die Pen­dant zu Micro. Sie versorgt ihn mit Informationen und Ausrüstung. Die Handlung ihn zu etablieren ist super inszeniert. Der Zeichenstil ist rauer und erinnert an die 90er Noir Zeit vermischt mit den satten Farben und dunklen Tönen für eine passende Atmosphäre aus unserer heutigen Zeit. Die Panels sind auch nicht überlagert mit Peng und Boom und Bewegungen sind nachvollziehbar. Die Einbettung von den Titeln der vier Kapitel ins Geschehen gefiel mir gut.

Fazit

Ein passabler Auftakt von jemanden, den ich mir als würdigen Punisher Nachkommen vorstellen kann und mehr zu sehen erhoffe. Der erste Eindruck ergibt jedoch, dass er nicht oder noch nicht die gleiche Kampf- und Militär Erfahrung hat. Ich bin gespannt, was da noch auf uns zukommt. Die 13 Euro sind gut angelegtes Geld. Auch wenn es nicht das Original ist, ist der Punisher keineswegs auf Wish bestellt. Vier Kapitel Gewallt verpackt mit nützlichem Marvel Hintergrundwissen, Fakten zu den kreativen Köpfen und eine Cover-Galerie. Da darf man gerne zuschlagen.

Punisher – Das Erbe der Rache vom Panini Verlag ist bereits erhältlich und für 13,00 Euro zu haben.

Vielen Dank an Panini für die Bereitstellung des Comics.