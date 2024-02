Marvel Must-Have – Punisher War Zone – Comic Review

Punisher War Zone Inhaltsangabe: „Frank Castle ist der Punisher, waffenstarrender Albtraum aller Verbrecher. Nun will er die Mafia infiltrieren und von innen aufräumen: Also wird er zu Johnny Tower, dem neuesten Mitglied der kriminellen Carbone-Familie aus Brooklyn! Das ist ein gefährliches Spiel, denn die Dinge verlaufen trotz explosiver Erfolge und toter Mobster nicht immer exakt nach Plan. Und dann setzt die US-Regierung auch noch den Superkiller Shotgun auf die Verbrecher an – und damit auch auf Frank …“

Autor: Chuck Dixon

Zeichner: John Romita Jr.

Veröffentlichung: Bereits erhältlich! (20.02.2024)

Preis: 19,00 Euro

Ausstattung: Einleitung, über den Autor und Zeichner, Timeline, Hinter den Kulissen und einiges mehr.

Über Punisher War Zone

Punisher War Zone ist eine Comicreihe aus dem Jahr 1992 von Chuck Dixon und der Legende John Romita Jr. Letzterer hat gemeinsam mit Zeichner Ross Andru und Autor Gerry Conway den Antihelden erschaffen. Der schießwütige Frank Castle hatte seinen ersten Auftritt in Spider-Man 129, im Jahr 1974. Als in den 90ern die Comics immer mehr an Hemmungen verloren in Sachen Gewalt, Drogen oder Horror, waren sie auch für ein erwachsenes Publikum ansprechend. Dadurch bekam auch der Punisher seine eigene Serie. Da wären unter anderem Blutspur und War Journal. Diese Reihe diente als Vorlage für die Filme The Punisher aus 2004 und der gleichnamige Titel aus 2008. Vor allem ist das an der Eisszene zu erkennen und das Äußere der Hauptfigur.

Punisher War Zone erzählt die Geschichte des Antihelden mit dem Totenkopf auf der Brust. Auf der Langzeitmission begleitet ihn stets sein Partner Micro, welcher ebenfalls Familie durch Schießereien von Gangstern verlor. Eines Tages jedoch ist dicke Luft zwischen den beiden und Micro verlässt Frank Castle. Castle wittert nach einem verhinderten Raub die Chance, die Mafia Carbone-Familie von innen heraus aus zu löschen.

Frank wird zu Johnny Tower aus Kansas City und Teil der Familie. Fortan kümmert er sich um die anfallenden Arbeiten der Mafia, ist sich aber nicht zu schade jeden Auftrag zu sabotieren und jede Chance zu nutzen, die Gangster hinterrücks umzulegen. Die Regierung ist auch auf die Familie aufmerksam geworden und hat Fotos von ihr mit Johnny Tower. Bedauerlicherweise führt dies den gefährlichen und ebenbürtigen Shotgun auch zu unserem Antihelden. Es scheint so, als hätte sich der Punisher verrannt.

Der gnadenlose Antiheld auf Verbrecherjagd als Mitglied der Mafia. 6 Ausgaben zusammengefasst auf 164 Seiten mit rauer Gewalt und geballter Action.

Eindruck

Punisher War Zone ist der neuste Teil der Marvel Must-Have Kollektion. Mit 164 Seiten kommt er auf 6 Ausgaben. Diesmal auf den letzten Seiten ohne Cover-Galerie, da diese sich diesmal zwischen den Kapiteln befinden. Der prägnante Zeichenstil der 90er ist sehr charmant. Eine minimalistische Umgebung mit dem Fokus auf das Gesicht und die kühlen Farben. Es kommt vor, das hin und wieder vor, dass eine Szene auf einer Doppelseite präsentiert wird. Diese ist jedoch horizontal, was zwar keine große Sache ist, aber mit einem großen Hardcover umständlich zu halten ist. Jedoch hätten zwei getrennte Seiten die Szenerie sicherlich zerstört und Comic Fans verärgert.

Die Marvel Must-Have Bände stechen mit ihrem goldenen Band und als Hardcover Format aus anderen Sammelbänden hervor. Generell ist die Kollektion stets sehr umfangreich. Sie bietet eine Einleitung, welche viel preisgibt über den Helden und die Erfinder sowie Künstler dahinter. Teilweise noch gefüttert mit einer Cover-Galerie, welche hier zwar fehlt, aber sonst auch alternative Werke bietet. Steckbriefe zu den Autoren und Zeichnern, Hinter den Kulissen und eine Timeline runden die ganze Sache ab. Damit bietet das gute Stück genügend Stoff für Sammler.

Frank Castle ist und bleibt Frank Castle, der jeden Abschaum beseitigt oder ausnutzt, um noch mehr Abschaum auszulöschen. Zum ersten Mal jedoch verspielt er es sich mit seinem Partner und man merkt, dass er ihn vermisst und auf ihn angewiesen ist. Sein neuer Plan, die Mafia von innen heraus zu zerschlagen, hat seine Tücken. Er selbst fühlt sich sogar schmutzig, aber der nette Nebeneffekt macht es für ihn wieder wett. Außerdem ist auch J. R. Walker alias Shotgun auf die Carbone-Familie angesetzt worden, was ihn unweigerlich zu Castle führt. Er teilt mit ihm die gleiche Leidenschaft für die Verbrecherjagd. Er macht in dieser Reihe einen charismatischen Eindruck, bekommt nur leider erst gegen Ende mehr Aufmerksamkeit.

Fazit

Als großer Punisher Fan ist War Zone selbstverständlich eine Pflichtlektüre. Hier bekommen wir eine ganz andere Seite von Punisher zu Gesicht. Er ist zwar noch der gnadenlose Gangster-Killer, doch diesmal verscherzt er es sich mit Micro und tätigt Jobs für die Mafia, was ihm so gar nicht steht. Shotgun bringt frischen Wind in die ganze Sache und hat dank seines grenzenlosen Budgets der Regierung ein fettes Arsenal zu bieten. Die Story ist stark geschrieben und der Zeichenstil aus den 90ern charmant und nostalgisch.

Punisher – Blutspur vom Panini Verlag ist bereits erhältlich und für 19,00 Euro zu haben.

Demnächst erscheint als Must-Have: Spider-Man: Im Körper des Feindes und Spider-Men.

Vielen Dank an Panini für die Bereitstellung des Comics.

Bildquelle: © John Romita Jr., Panini