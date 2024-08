Anime-Playlisten auf Spotify by Crunchyroll

Crunchyroll hat jüngst eine exklusive Partnerschaft mit Spotify geschlossen. Damit möchten sie den Hörern spezielle Anime-Playlisten und eine gewidmete Kategorie im globalen Anime-Hub von Spotify präsentieren. Diese Partnerschaft kommt zu einer Zeit, in der die weltweiten Streams von Anime-Musik auf Spotify seit 2021 um 395 % gestiegen sind. Dies unterstreicht zudem den wachsenden Einfluss der Anime-Kultur weltweit. Mit den Playlisten, die den Alltag in ein episches Abenteuer verwandeln, bietet Crunchyroll den Fans eine sorgfältig zusammengestellte Musikauswahl, die sie noch tiefer in die actiongeladene Welt des Anime eintauchen lässt.

Anime-Playlisten auf Spotify

Die neuen „Curated by Crunchyroll“-Playlists werden regelmäßig mit neuen Inhalten aktualisiert, um die ultimative Anime-inspirierte Wiedergabeliste zu erstellen:

Crunchyroll Anime Essentials – Eine brandneue Anime-Saison ist diesen Sommer auf Crunchyroll gestartet! Höre die Musik, die das Line-up begleitet.

Der düstere, schwarzhaarige Protagonist – Geplagt von einer tragischen Vergangenheit, mag das Auftreten dieses Charakters einige einschüchtern. Tief im Inneren besteht jedoch nur der Wunsch nach einer Umarmung.

Die fröhliche, pinkhaarige beste Freundin – Immer zur Stelle, wenn ein Freund in Not ist, bringt dieser Charakter Licht, Positivität und eine oft unterschätzte Stärke mit sich.

– Immer zur Stelle, wenn ein Freund in Not ist, bringt dieser Charakter Licht, Positivität und eine oft unterschätzte Stärke mit sich. Der übermächtige, weißhaarige Sensei – Hinter seiner coolen, unbeteiligten Fassade verbirgt sich ein Rätsel, das es zu lösen gilt.

Die Reise beginnt – Du bist der Hauptcharakter deiner eigenen Geschichte. Das Schicksal der Welt hängt von dir ab … und natürlich gibt es Nebenquests.

Diese Kategorie wird auch Crunchyrolls kürzlich gestarteten Hit-Podcast enthalten: Crunchyroll Presents: The Anime Effect Podcast. Mit hochkarätigen Gästen wie David Dastmalchian aus Oppenheimer, dem Rapper Denzel Curry und dem J-Pop-Ikon LiSA.

Zitat

„Anime und japanische Musik bilden ein unschlagbares Team in der Popkultur. Musik ist ein wesentlicher Bestandteil des Anime-Erlebnisses, und durch unsere Partnerschaft mit Spotify freuen wir uns, diese Verbindung zu verstärken und das Fandasein für unsere Fans noch intensiver zu gestalten.“ – so Terry Li, Executive Vice President of Emerging Business bei Crunchyroll und General Manager von Crunchyroll Games.

„Wir freuen uns sehr, mit Crunchyroll zusammenzuarbeiten, um den Hörern eine neue Auswahl an Anime-Musik zum Entdecken zu bieten. Auf Spotify sind die globalen Anime-Streams in den letzten Jahren stark angestiegen, und wir hoffen, dass der Anime Hub ein unverzichtbarer Teil der Anime-Kultur wird.“ – so Kyota Onishi, Leiter der Musikabteilung in Japan bei Spotify.