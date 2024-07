Nubia Flip 5G ist jetzt erhältlich

Der Smartphone-Hersteller nubia verkündete bereits vor wenigen Wochen mit vier vorgestellten Smartphones die Rückkehr auf den deutschen Markt. Das nubia Flip 5G ist ab sofort auf dem deutschen Markt verfügbar. Mit welchen Features das Flip 5G punkten möchte, erfahrt ihr in den folgenden Zeilen.

Design und Funktionalität vereint in einem Foldable

Das nubia Flip 5G überzeugt mit seinem einzigartigen Design, der hochwertigen Haptik, leistungsstarken Funktionen und setzt mit einem herausragenden Benutzererlebnis neue Maßstäbe in der mobilen Technologie. Das 6,9-Zoll-Hauptdisplay (17,53 cm) mit OLED-Technologie und FHD+ Auflösung (2790 x 1188 Pixel) sowie einer Bildwiederholrate von 120Hz bietet eine brillante Bildqualität und eine immersive visuelle Darstellung. Das Gerät lässt sich einfach zusammenklappen und passt bequem in die Hand, was es zum idealen Begleiter für unterwegs macht.

Das runde 1,43-Zoll-OLED-Subdisplay (3,63 cm, 466 x 466 Pixel) auf der Außenseite ermöglicht es den Nutzern, auch im zusammengeklappten Zustand wichtige Benachrichtigungen zu sehen und grundlegende Funktionen wie Kamera, Rekorder, Timer, Wellness, Wetter und Musik zu steuern. Das faltbare Display erlaubt eine nahtlose Betrachtung und bietet den Nutzern ein Maximum an Flexibilität. A propos falten: das Scharnier ist bei einem Foldable oft die entscheidende Herausforderung, und auch hier überzeugt das neue nubia Flip 5G auf ganzer Linie. Die Oberseite klappt mit einem genau dosierten Widerstand zu und hält auch vielen tausend Klappvorgängen Stand. Der robuste und gleichzeitig edel wirkende Aluminiumrahmen verleiht dem Handschmeichler ein besonders hochwertiges Aussehen. Die Rückseite aus strukturiertem Glas bleibt frei von Fingerabdrücken und bietet ein angenehmes Gefühl.

Kamerafunktionen, die einem ein Lächeln ins Gesicht zaubern

Das nubia Flip 5G ist mit einer hochauflösenden Dual-Kamera ausgestattet, die beeindruckende Fotos und Videos ermöglicht. Die Hauptkamera verfügt über einen 50-Megapixel-Sensor, der eine hervorragende Bildqualität in verschiedenen Aufnahme-szenarien bietet, einschließlich Standard-, Weitwinkel-, Porträt- und Nachtmodus. Die 16-Megapixel-Frontkamera ist perfekt für detailreiche Selfies. Nutzer können die Hauptkamera auch über das Subdisplay starten und auslösen, selbst wenn das Gerät zusammengeklappt ist, um das perfekte Foto zu schießen. Der Klappmechanismus des nubia Flip 5G erlaubt es, Fotos und Videoanrufe aus verschiedenen Winkeln zu tätigen, ohne zusätzliches Zubehör zu benötigen. Die Mikrofone und Lautsprecher bleiben dabei frei zugänglich, was die Tonqualität bei Videocalls und Aufnahmen verbessert. Der Klappwinkel des Flip 5G kann dabei flexibel zwischen 60 und 110 Grad eingestellt werden.

Technische Highlights

Das Flip 5G ist ein zuverlässiger, schicker und praktischer Begleiter im Alltag. Dafür sorgt auch seine zuverlässige und bewährte Technologie. Das Foldable verfügt über einen leistungsstarken Qualcomm Snapdragon 7 Mobile Platform Gen 1 Chipsatz, der mit 2,4 GHz getaktet ist, und wird mit dem Android 13 Betriebssystem ausgeliefert. Ein Update auf Android 14 sowie die dreijährige Unterstützung von Sicherheits-Updates sind vorgesehen. Der Speicher des nubia Flip 5G verfügt über 256 GB ROM und 8 GB + 12 GB Dynamic RAM. In ausgeklapptem Zustand mit der Größe von 76 x 170 x 7,3 mm bietet das Flip 5G die Vorzüge eines modernen Smartphones für Anwendungen und Apps aller Art.

Für Klang-Enthusiasten unterstützt das Kompakt-Smartphone den DTS:X Ultra Audiostandard. Im zusammengeklappten Zustand weist das Smartphone eine kompakte Größe von nur 76 x 88 x 15,5 mm auf und passt damit bequem in jede Hosentasche. Das Gewicht des neuen Klapphandys liegt bei 214 g. Die Batteriekapazität bietet mit 4310 mAh genügend Reserve auch für längere Gespräche und Anwendungen. Es verfügt zudem über eine Schnellladefunktion mit 33 Watt. Die Neuheit von nubia funkt im 5G-Netz und unterstützt WLAN im Standard WiFi 6E sowie Bluetooth 5.2. Ein seitlich angebrachter Fingerabdrucksensor, eine Gesichtserkennung sowie eine IPX2 und IPX4 Zertifizierung in Sachen Wasser- und Staubdichtigkeit runden die Features des neuen nubia Flip 5G ab und machen das kleine Designobjekt zum ganz großen Helden.

Lieferumfang, Farben und Preis

Sehen lassen kann sich auch der Lieferumfang. Dem Produkt liegen Ladegerät, Datenkabel, Kopfhörer, TPU-Schutzhülle, dreifache Anti-Kratz-Folie (werksseitig bereits auf dem Smartphone angebracht), CardPin sowie eine Schnellstartanleitung und eine Garantiekarte bei. A propos Garantie: mit dem „nubia VIP Service“ erhalten Endkunden beim Kauf eines Flip 5G zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung von 2 Jahren innerhalb der ersten 6 Monate nach dem Kauf eine einmalige, kostenfreie Bildschirmreparatur – unabhängig vom Garantiestatus. Das nubia Flip 5G ist in Deutschland im führenden stationären und Online-Fachhandel erhältlich. Es wird in den Farben Gold und Schwarz angeboten. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei EUR 599,90 inkl. MwSt.