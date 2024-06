nubia stellt 4 neue Smartphones vor

Die Marke nubia kehrt zurück auf den deutschen Markt. Auf dem Mobile World Congress (MWC) in Barcelona stellte nubia gleich vier neue Smartphones vor. Egal ob Flip, 5G, für Surfer oder Zocker: Hier ist für jeden und jede etwas dabei. Neben dem Design der Smartphones steht trotz hoher Ansprüche das Preis-Leistungs-Verhältnis im Vordergrund.

Klappbar: nubia Flip 5G

Das faltbare nubia Flip 5G richtet sich eindeutig an eine moderne Zielgruppe, die nach einer designorientierten, einzigartigen Lösung für ihr Smartphone sucht. Kunden werden von den zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten und dem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis gleichermaßen angetan sein. Die Funktionen wurden speziell an das externe Display angepasst, darunter die Kameraanwendung, die mit dem internen und externen Dual-Display ein einzigartiges Foto- und Selfie-Erlebnis bietet. Mit dem flexiblen faltbaren Bildschirm und dem hochfesten Scharnier lässt sich das Nubia Flip 5G nahtlos falten und auch ohne sichtbaren Übergang im Display öffnen.

Das Gerät verfügt über ein 6,9 Zoll (17,53 cm) großes, hochauflösendes, flexibles internes Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und einen multifunktionalen externen Bildschirm, der einen schnellen Zugriff auf verschiedene Anwendungen ermöglicht, ohne dass das Telefon aufgeklappt werden muss. Die von den 50-MP-Doppelkameras auf der Rückseite aufgenommenen Bilder können gleichzeitig auf beiden Bildschirmteilen angezeigt werden, so dass ein einzigartiges Fotoerlebnis entsteht, dass durch das Multi-Winkel-Hovering für freihändige Selfies noch gesteigert wird. Der Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1-Chipsatz und der 4.310 mAh Akku sorgen für eine zuverlässige und stabile Leistung. Das neue „nubia Flip“ ist ab Mitte Juni 2024 in Deutschland im Fachhandel erhältlich. Es wird in den Farben Gold und Schwarz angeboten. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei EUR 599,90 inkl. MwSt.

Fotokünstler: nubia Focus Pro 5G

Um einer größeren Anzahl von Nutzern weltweit die Möglichkeit zu geben, die innovative Fototechnologie von nubia zu erleben, stellt die Marke das Focus Pro 5G vor. Es übernimmt die typische nubia DNA der professionellen mobilen Fotografie von der gefragten Z-Serie, die für ihre zahlreichen Fotofunktionen bekannt ist – und das zu einem äußerst fairen Preis. Inspiriert vom klassischen Kameradesign, verfügt das nubia Focus Pro 5G über optimierte Dual-Fototasten. Die Sliding Shortcut-Taste ermöglicht die Aktivierung der Kamera mit nur einem Tastendruck, während die Aufnahmetaste ein kameraähnliches Erlebnis bei der Aufnahme von Fotos bietet. Das nubia Focus Pro 5G ist mit einer 108 Megapixel Triple-Kamera auf Top-Niveau ausgestattet, die durch das Neovision-Fotosystem angetrieben wird und mit 5 Brennweiten überzeugt. Das neue Fotogenie verfügt über eine beeindruckende Reihe von Kamera-Funktionen, wie zum Beispiel dem sensorinternen Zoom-Algorithmus, dem RAW-Supernachtmodus, RAW-HDR und 4K-Videos. Sie ermöglichen es dem User, mühelos atemberaubende Fotos und Videos zu jeder Tageszeit aufzunehmen.

Die Glasrückseite verleiht dem Gerät ein exquisites und ästhetisches Aussehen, das an klassische professionelle Kameraobjektive erinnert. Das nubia Focus Pro 5G ist mit einem 6,72 Zoll (17,07 cm) Display ausgestattet und verfügt über eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz für außergewöhnliche visuelle Effekte, einen 5.000 mAh großen Akku mit AI-Energiespartechnologie und bietet DTS-Audio in hoher Qualität, das für außergewöhnliche audiovisuelle Erlebnisse und Spiele sorgt. Die brandneue Live-Island-Funktion zeigt verschiedene Aufforderungen und Benachrichtigungen an und verbessert so das interaktive Erlebnis. Angetrieben von einem Octa-Core 6nm 5G-Chip mit einer maximalen Frequenz von 2,2 GHz liefert das nubia Focus Pro 5G eine hervorragende Leistung. Außerdem bietet sein UFS3.1-Speicher die doppelte Lese-/Schreibgeschwindigkeit im Vergleich zu UFS2.2, was einen reibungsloseren Betrieb des Telefons gewährleistet. Das neue „nubia Focus Pro 5G“ ist ab Mitte Juni 2024 in Deutschland im Fachhandel erhältlich. Es wird in der Farbe Schwarz angeboten. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei EUR 349,90 inkl. MwSt. Das neue Fotogenie ist auch als „nubia Focus 5G“ in einer Basic-Variante erhältlich. Das Gerät verfügt über eine Dual-Kamera mit 4 Brennweiten und das Display hat eine Größe von 6,6 Zoll (15,24 cm). Die unverbindliche Preisempfehlung des in Schwarz erhältlichen Modells liegt bei EUR 229,90 inkl. MwSt.

Zocker: nubia Neo 2 5G

Das nubia Neo 2 5G ist der perfekte Einstieg in das Mobile Gaming. Im Jahr 2023 wurde die erste Generation des nubia Neo in Südostasien, im Nahen Osten und in Europa auf den Markt gebracht und erhielt große Anerkennung von Gamern. Auf der Grundlage der erfolgreichen ersten Generation wurde jetzt das neue nubia Neo 2 5G entwickelt. Es ist an der einen Längsseite mit zwei Gaming-Touch-Triggern ausgestattet, die mobilen Spielern ein noch nie dagewesenes und einzigartiges Gaming-Erlebnis liefern. Die Funktionen der beiden Tasten können sogar nach den Vorlieben des Users frei belegt werden, was das Gaming am Smartphone damit noch individueller und komfortabler macht.

Das neue nubia Neo 2 5G übernimmt die Design-Gene seines Vorgängers und schafft so ein einzigartiges und optisch auffälliges bionisches Mecha-Design, das durch das achteckige rückwärtige Kameramodul ergänzt wird und die Attribute von futuristischer Technologie und Mecha-Ästhetik darstellt. Auf der Vorderseite sorgt ein 6,72 Zoll (17,07 cm) Display mit 120 Hz Bildwiederholrate für ein flüssiges und klares Seherlebnis. Mit einem leistungsstarken 5.200 mAh Akku und einer 33-W-Schnellladefunktion ermöglicht es das nubia Neo 2 5G allen Nutzern, den ganzen Tag über ununterbrochen zu spielen. Der neu aktualisierte Gaming Space bietet leistungsfähige und praktische Funktionen. Darüber hinaus ist das nubia Neo 2 5G mit zwei Lautsprechern und DTS:X Ultra-Audio ausgestattet, die für eine realistische Klangumgebung im Spiel sorgen. Das neue „nubia Neo 2 5G“ ist ebenfalls ab Mitte Juni 2024 in Deutschland im Fachhandel erhältlich. Es wird in den Hauptfarben Grau und Gelb mit Mecha-Designakzenten angeboten. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei EUR 299,90 inkl. MwSt.

Musik: nubia Music

Mit seinem bahnbrechenden Design und einer Fülle von innovativen Funktionen ist das nubia Music darauf ausgelegt, Musikliebhabern eine unvergleichliche Klangqualität zu bieten und die Art und Weise zu verändern, wie man Musik unterwegs genießen kann –und das auch fürs kleine Portemonnaie. Das nubia Music ist mit DTS:X Ultra-Audio ausgestattet, das eine immersive Klangkulisse schafft, die die Sinne anspricht. Ein herausragendes Merkmal des nubia Music ist der große, rückseitige Lautsprecher, der eine um bis zu 600% höhere Lautstärke bietet als vergleichbare Smartphone-Lautsprecher. Dank eines integrierten Verstärkers und eines AI-gesteuerten Algorithmus für extreme Lautstärke liefert das nubia Music ein unvergleichliches Musikerlebnis, das jeden Raum erfüllt. Ein weiteres Highlight des nubia Music sind seine musikalischen Lichteffekte, die die Musikvisualisierung auf eine neue Ebene heben.

Die 50-Megapixel-Doppelkamera ermöglicht es den Nutzern, auch ihre musikalischen Momente festzuhalten und zu teilen, während das 6,6 Zoll (15,24 cm) HD+ Display eine gestochen scharfe und flüssige Darstellung bietet. Mit einem klassischen Vinyl-Schallplattenspieler-Design beim Musik hören und einem trendigen Pop-Art-Design auf der Rückseite, ist das Music nicht nur ein Smartphone, sondern ein echtes Kunstwerk. Das nubia Music bietet zudem praktische Funktionen wie eine eingebaute FM-Antenne für den Empfang der Lieblingssender und einen leistungsstarken 5.000 mAh Akku, der für langanhaltenden Musikgenuss sorgt. Mit 128 GB Speicher und bis zu 8 GB dynamischem Arbeitsspeicher (4GB + 4GB dynamic RAM) bietet das nubia Music ausreichend Platz für die eigene Musiksammlung und eine verzögerungsfreie Bedienung. Darüber hinaus verfügt das nubia Music über gleich zwei 3,5-mm-Klinkenbuchsen, die zum gemeinsamen Musik hören einladen. Das neue „nubia music“ ist ebenfalls ab Mitte Juni 2024 in Deutschland im Fachhandelerhältlich. Es wird im jugendlichen Pop-Art-Design angeboten. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei EUR 149,90 inkl. MwSt.

Über

Seit 2012 entwickelt nubia innovative Smartphones für moderne Globetrotter. Die Marke steht für sportlichen Charakter, Zuverlässigkeit und Design. Mit Leidenschaft inspiriert nubia seine Kunden immer wieder neu. Die Marke setzt Standards, treibt Innovationen voran und entwickelt fortschrittliche Technologien und Produkte, die einen jungen, modernen Lifestyle unterstützen. Die Firma stellt die Bedürfnisse seiner Kunden in den Mittelpunkt und kombiniert Qualität, Zuverlässigkeit und Eleganz – alles zu einem äußerst attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.

