Xbox @ gamescom – Der Marktriese kehrt 2024 zurück

Unter dem Motto Xbox @ gamescom kehrt der PC- und Konsolenriese zurück auf die Videospielmesse in Köln. Ein paar Titel wurden bereits für die Show bekannt gegeben.

Die Titel zur Xbox @ gamescom Show

Auf folgende Spiele dürft ihr euch freuen:

Age of Mythology: Retold

Avowed

Ara: History Untold

Diablo IV: Vessel of Hatred

Diablo Immortal

The Elder Scrolls Online

Fallout 76

Towerborne

World of Warcraft: The War Within

Die gamescom 2024 findet zwischen dem 21. bis 25. August in Köln statt. Weitere Details, darunter auch Neuigkeiten von den zahlreichen Partnern von Microsoft, folgen schon bald. Auf Xbox Wire DACH könnt ihr in Kürze mehr darüber erfahren, was euch sonst noch erwartet.