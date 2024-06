Age of Resistance: Schurken – Star Wars Marvel Comics-Kollektion Rezension

Age of Resistance: Schurken – Star Wars Marvel Comics-Kollektion Inhaltsangabe: „Nach dem Untergang des Imperiums setzt die Erste Ordnung alles dran, das entstandene Machtvakuum zu füllen. Zu den wichtigsten Akteuren der düsteren Organisation zählen ihr Oberster Anführer Snoke, die skrupellose Ausnahmeoffizierin Captain Phasma, Genral Hux und selbstverständlich auch Dath Vaders Enkel Kylo Ren. Sie alle bewegen sich auf der dunklen Seite, werden in diesem Band jedoch ein wenig näher beleuchtet.“

Autoren: Bria LaVorgna, Bryan Young, Tom Taylor

Zeichner: Doug Chiang, Ivan Manzella, Leonard Kirk

Veröffentlichung: Bereits erhältlich! (09.02.2024)

Preis: 16,99 Euro

Ausstattung: Geschichte, zeitliche Einordnung und Cover-Galerie

Über Age of Rebellion: Helden

Age of Resistance: Schurken beinhaltet wie sein Gegenstück aus Band 71 (Helden) Geschichten zu den einzelnen Akteuren. Ähnliches Prinzip gab es schon vorher bei Age of Rebellion. In diesem Band wurden die 4 Comics aus der Sonderreihe Age of Resistance von Juli 2019 bis September 2019 zusammengefasst. Es handelt sich dabei um abgeschlossene Kurzgeschichten, welche nach der gewonnenen Schlacht von Yavin spielen. Die Lücke, welche das Imperium hinterließ, möchte die Erste Ordnung einnehmen. Zu den zentralen Figuren zählen Captain Phasma, General Hux, Snoke der Anführer und natürlich Kylo Ren.

Captain Phasma ist Befehlshaberin einer eigenen Armee. Auch hier macht sie Bekanntschaft mit einer ihrer Soldaten, die nach höherem strebt und nicht mehr als namenlose Nummer auf dem Schlachtfeld agieren möchte.

General Armitage Hux hat sehr unter seinem Vater gelitten. Er hatte es nicht leicht im Leben, was ihn nur noch wütender machte und empathielos. Hux verlangen sich zu beweisen und an andere zu rächen ist genau das, was Snoke in seinen Reihen gut gebrauchen kann.

Snoke der Anführer begleitet Ben Solo auf seinen letzten Metern zu seiner Verwandlung zu Kylo Ren. Dazu besuchen sie sogar Dagobah und die berühmte Höhle, in der Kylo mit seinen größten Ängsten konfrontiert wird.

Kylo Ren hat die Aufgabe einem Folk zu befehlen die Füße stillzuhalten, da sie zu schnell auf andere Planeten expandieren. Sie sollen sich der ersten Ordnung unterwerfen. Damals hat dies schon sein Onkel Darth Vader versucht und ist an deren Gott gescheitert, mit großen Verlusten auf beider Seiten.

Eine Bühne für Captain Phasma, General Hux, Kylo Ren und andere, welche die Ära des Widerstands prägten auf rund 112 Seiten.

> Rezension zu Der Aufstieg Kylo Rens.

Eindruck

Age of Resistance: Schurken ist der 74. Band der gigantischen Ansammlung von Marvel Comics im Star Wars Universum. Er ist Teil einer aufgearbeiteten Marvel Comics-Kollektion und kommt als Hardcover daher. Die Buchrücken der jeweiligen Bände ergeben ein großes Gesamtmotiv. Voraussetzung dafür ist genügend Platz in einem großen Schrank mit Durchblick.

Die Ausgabe durchleuchtet gleich vier besondere und wichtige Figuren der ersten Ordnung. Ihre Handlungen spielen dabei alle nach der sechsten Episode der großen Filmreihe. Schwächeln in ihrer Erzählung tut dabei keine. Manche Stellen sind dafür hier und da mehr als stark.

Zu den Bänden der Star Wars Marvel Comics-Kollektion gehört immer eine Zusammenfassung, zeitliche Einordnung, Cover-Galerie und eine Übersicht bisher erschienener Bände. Das Einzige, was hier noch fehlt, wären Wissenswertes zu den Autoren und Zeichnern. Die gesamte Verarbeitung lässt sich aber sehen. Das Hardcover ist ein tolles Material und sieht mit seinem schwarzweißen Sternen-Hintergrund sehr gut aus. Die Aufmachung zieht sich bereits seit Band 1 durch die Kollektion.

Fazit

Age of Resistance: Schurken ist eine fantastische Ausgabe, welche einem vor allem aufzeigt, wie skrupellos Captain Phasma und Genral Hux wirklich sind. Dafür, dass es auch nur knapp 25-seitige Handlungen sind, sind sie spannend und kreativ erzählt. Zeichnerisch und farblich ist die ganze Kulisse um einiges düsterer. Besonders hervorzuheben ist da der Abschnitt von Hux. Die Nummer 74 möchte ich euch mit diesen abschließenden Worten ans Herz legen. Außerdem bietet der Buchrücken ein schönes Motiv vom jungen Anakin Skywalker.

Age of Resistance: Schurken vom Panini Verlag ist bereits erhältlich und ist für 16,99 Euro zu haben. Die Star Wars Marvel Comics-Kollektion wird stetig erweitert.

Vielen Dank an Panini für die Bereitstellung des Comics.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

© Doug Chiang, Ivan Manzella, Leonard Kirk, Panini