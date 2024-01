Der Aufstieg Kylo Rens – Star Wars Marvel Comics-Kollektion Rezension

Der Aufstieg Kylo Rens – Star Wars Marvel Comics-Kollektion Inhaltsangabe: „Bevor er sich als Kylo Ren an die Spitze der Ersten Ordnung setzt, war Ben Solo ein Schüler des legendären Jedi Luke Skywalker. Dieser Band liefert nun weitere Einblicke, wie sich der junge Ben trotz Lukes Führung der dunklen Seite zuwenden konnte und sich den grausamen Rittern von Ren anschloss.“

Autor: Charles Soule

Zeichner: Will Sliney

Veröffentlichung: Bereits erhältlich! (12.01.2024)

Preis: 16,99 Euro

Ausstattung: Geschichte, zeitliche Einordnung, Cover-Galerie und Übersicht aller Ausgaben

Über Der Aufstieg Kylo Rens

Der Aufstieg Kylo Rens ist das Werk von Charles Soule, einem Star Wars Veteranen. Die vierteilige Miniserie startete 2019, welche hier zusammengefasst sind. Die 96 Seiten durchleuchten die unglücklichen Ereignisse von Kylo Ren, welche verantwortlich dafür sind, dass er von seinem Weg abkam. Im Film wird dies nämlich nur angeschnitten, als Luke Skywalker von seiner Furcht und seiner Tat erzählte. Zeichner Will Sliney ist bekannt für seine Tätigkeiten an etlichen Spider-Man Comics, aber auch zusammen mit Charles Soule der Erfinder der Figur Ren, welche hier seinen Auftritt hat.

Der Aufstieg Kylo Rens erzählt die Vorgeschichte des titelgebenden Lichtschwertträgers, welcher ehemals ein Schüler seines Onkels Luke Skywalker war, dem letzten Jedi Meister. Damals noch als Ben Solo war er einer von einer ganzen Gruppe von Jedi-Schülern. Luke spürte in Ben seine Offenheit gegenüber dem Wissen der dunklen Seite. Aus Angst davor, dass die dunkle Seite erneut einen starken Jedi verschlingt, versucht er Ben Solo im Schlaf zu töten, doch brach seine Aktion ab. Soviel wissen wir auch von dem Film.

Ab hier beginnt die Geschichte für den Aufstieg Kylo Ren, denn die meisten Ereignisse sind, wie bereits erwähnt, eine Reihe unglücklicher Geschehnisse. Denn als der Jedi Tempel brannte und drei Schüler Ben Solo vorfinden, machen sie ihn verantwortlich, auch für den Tod und das Verschwinden von Luke Skywalker. Ben Solo kommt auf die Erkenntnis, dass er eine Lüge lebt, so wie schon der Name seines Vaters, der auch nicht richtig ist. Eine neue Gruppe namens Ritter von Ren sollen einen neuen Sinn ihm bieten und die Chance seine Fähigkeiten richtig anzuwenden.

Erfahrt auf 96 Seiten, was mit Ben Solo geschah, bevor er zum mächtigen Schurken Kylo Ren der Erste Ordnung wurde.

> Rezension zu Kopfgeldjäger: Im Fadenkreuz.

Eindruck

Der Aufstieg Kylo Rens ist der 72. Band der gigantischen Marvel Comics Sammlung über das Star Wars Universum. Natürlich im Hardcover und mit kräftigen Farben samt fantastischer Zeichnungen zum Eintauchen. Dank Will Sliney kommt dies vor allem im Kampf zur Geltung oder während des flammenden Lichterlohes am Anfang der Reise. Bei der geringen Seitenanzahl kann jedoch nicht die Rede von verschlingen sein, doch den Ausflug in die Vorgeschichte habe ich im Nu aufgesaugt. Die Miniserie bietet nämlich einiges, was sich Star Wars Fans wünschen. Neue Hintergrundinformationen zum neuen Kanon, Gastauftritte und eine Geschichte mit Lügen, Intrigen und Kämpfen, in denen die Macht zum Einsatz kommt.

Einer der Personen, welche in Erscheinung treten, von der hätte ich selbst nicht gedacht, dass sie schon so früh Kontakt zu Kylo Ren hatte. Jetzt macht natürlich auch die Befürchtung von Luke Skywalker Sinn, wenn Ben Solo so eine offene Art zum Wissen der dunkeln Macht vorzeigt. Außerdem trägt Ben Solo nicht umsonst Ren in seinem neuen Namen. Denn schon die Inhaltsangabe verrät, dass sich Solo nach dem Abbrennen des Jedi-Tempels sich den Ritter von Ren anschließen möchte.

Zu diesem Band gehört neben der Handlung noch die Geschichte zur Entstehung des Comics und die Verantwortlichen dahinter. Hinzu kommt natürlich auch die zeitliche Einordnung. Es ist natürlich keine Überraschung, dass diese Geschichte vor der neuen Trilogie spielt. Der Band wird letztlich mit einer schönen Cover-Galerie abgerundet. Hier sind die Cover zu den einzelnen Ausgaben aus 2019 zu sehen. Eins davon ziert selbstverständlich auch das Cover des Bandes.

Fazit

Der Aufstieg Kylo Rens ist schon eine echte Wucht, wenn bedacht wird, dass in nur 4 Ausgaben eine solche verschachtelte Geschichte erzählt werden kann, die allerlei Personen mit einbezieht. Der Band verkauft die Ritter von Ren interessant und stets baut sich das Gefühl auf, dass Ben Solo noch die Kurve kriegt, obwohl bereits ja feststeht, wohin seine Reise führt. Trotz des Artwork und der gut erzählten Handlung fehlt mir doch etwas, was eventuell eine fünfte Ausgabe hätte erzählen können. Zum Beispiel den Bezug auf den Namen Kylo oder seine erste Begegnung mit Snoke. Mit diesem Band gelingt es Charles Soule und Will Sliney eine fantastische Inszenierung des Aufstiegs von Kylo Ren auf die Beine zu stellen. Eine klare Empfehlung darf ist angebracht!

Der Aufstieg Kylo Rens vom Panini Verlag ist bereits erhältlich und ist für 16,99 Euro zu haben. Die Star Wars Marvel Comics-Kollektion wird stetig erweitert.

Vielen Dank an Panini für die Bereitstellung des Comics.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildquelle: © Will Sliney, Panini