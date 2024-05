Gute Nachrichten für alle Fans von ChatGPT: Das beliebte KI-Sprachmodell von OpenAI erhält ein umfangreiches Update, das bisher exklusive Funktionen der Bezahlversion nun auch für Gratis-Nutzer zugänglich macht. Mit dem GPT 4o (omni) Upgrade, das ab heute stufenweise ausgerollt wird, können alle ChatGPT-Nutzer von neuen leistungsstarken Features profitieren.

Die 6 neuen Funktionen im Überblick:

Browsen: Mit der Echtzeitsuche kann ChatGPT jetzt direkt auf das Internet zugreifen, um Fragen wie „Wie wird das Wetter morgen in Hamburg?“ präzise zu beantworten. Vision: ChatGPT 4o kann hochgeladene Bilder analysieren und den Textinhalt erkennen und wiedergeben. So lassen sich Bilder und Grafiken effektiv verarbeiten. Data Analysis: Mit der neuen Analyse-Funktion kann ChatGPT Daten aus Dateien auslesen, interpretieren und sogar Diagramme erstellen. Ideal für die Auswertung von Excel-Tabellen und anderen Datenformaten. File Uploads: Nutzer können jetzt Dateien wie PDFs hochladen, die von ChatGPT verarbeitet werden können. Texte lassen sich so einfach extrahieren und umformulieren. GPTs: Im neuen GPT-Store finden Nutzer spezialisierte ChatGPT-Versionen für verschiedenste Anwendungsbereiche wie Schreiben, Logodesign, Rechtsberatung, Songwriting und vieles mehr. GPT 4-Qualität: Das Update bringt die leistungsstarke GPT-4 Technologie mit Milliarden zusätzlicher Parameter in die kostenlose Version.

Einzige Einschränkungen: Die Nutzung von GPT 4o ist in der Gratis-Version auf 10-16 Nachrichten alle 3-5 Stunden limitiert. Danach greift GPT-3.5. ChatGPT Plus Nutzer genießen 5x höhere Limits. Eigene GPTs lassen sich nur in der Bezahlversion erstellen, die auch mehr Datenschutz-Optionen bietet.

Starkes Signal für Monetarisierung und 4o für alle:

Mit dem GPT 4o Upgrade demokratisiert OpenAI den Zugang zu fortschrittlicher KI-Technologie und ebnet den Weg für eine breitere Nutzung spezialisierter GPT-Modelle. Entwickler können sich auf neue Möglichkeiten der Monetarisierung freuen. Für Nutzer bedeutet es primär eines: ChatGPT wird vielseitiger, leistungsfähiger und bleibt dabei weiterhin kostenlos nutzbar. Zudem ist das neue Geschäftsmodell sein starker Seitenhieb in Richtung Google und dem Konkurrenzprodukt Gemini.