Google startet Gemini Advanced in Deutschland – jetzt kostenlos testen

Jetzt ist es auch in Deutschland so weit – Google kündigt die Veröffentlichung seiner lang erwarteten Premium-Version des Chatbots an, die offiziell Gemini Advanced genannt wird. Wie schon vorher vermutet, hat sich der Technologieriese dazu entschlossen, den Namen von vormals Bart in Gemini zu ändern. Die Premium-Variante ist nun endlich verfügbar und überrascht die Nutzer mit einem außergewöhnlichen Angebot: Google verschenkt die kostenpflichtige Version des Bots für die ersten zwei Monate.

Zugang und Nutzung in Deutschland

Eine der am häufigsten gestellten Fragen zur neuen Premium-Version ist, wie und wo man darauf zugreifen kann, insbesondere für Nutzer in Deutschland. Die gute Nachricht ist, dass kein VPN oder andere Umwege notwendig sind, um Gemini Advanced zu nutzen. Über eine neu designte Startseite des KI-Assistenten können Interessierte das Abonnement direkt von einem PC mit deutscher IP-Adresse aus im Browser abschließen. Für Accounts mit einem Cloud-Speicherabonnement von mindestens fünf Terabyte sind die KI-Funktionen bis zum 31. Juli 2024 sogar kostenlos enthalten.

Ultra One: Was bringt die Zukunft?

Nutzer von Google One können sich auf Googles neues KI-Modell Ultra One freuen, das demnächst in Google Mail und Google Docs sowie in Google Slides für die Erstellung von Präsentationen integriert wird. Mit der Einführung von Gemini Advanced bestätigt Google die Unterstützung multimodaler Eingaben, einschließlich Text, Bildern und Code, und positioniert sich damit als ernstzunehmender Konkurrent zu bestehenden KI-Modellen wie GPT und Codex.

Die offizielle Ankündigung von Google lässt zwar einige Details offen, bestätigt aber, dass Ultra-One zunächst nur auf Englisch verfügbar sein wird, aber auch Fragen in anderen Sprachen beantworten kann. Obwohl die neuen Anwendungen zunächst nur in den USA und in englischer Sprache verfügbar sind, bleibt zu hoffen, dass die Funktionen bald erweitert werden, um auch Nutzern im Europäischen Wirtschaftsraum den vollen Zugriff zu ermöglichen.