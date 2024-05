Die besten Neuerscheinungen von Online-Spielen im Jahr 2024 (bis jetzt)

Ein Blick auf das Spielejahr 2024 offenbart eine beeindruckende Vielfalt an Titeln, die die Herzen der Spieler höher schlagen lassen. Von epischen Abenteuern über innovative Indie-Perlen bis hin zu mit Spannung erwarteten Fortsetzungen bekannter Franchises ist für jeden Geschmack etwas dabei. Diese aktuellen und auch kommenden Veröffentlichungen versprechen nicht nur technische Meisterleistungen, sondern auch fesselnde Geschichten und unvergessliche Spielerlebnisse, die die Gaming-Welt im Sturm erobern werden.

Granblue Fantasy: Relink

Willkommen im Himmelsreich! Hier sind die Inseln, die diesen wolkenverhangenen Zufluchtsort füllen, so zahlreich wie die Wolken, in denen sie sich befinden! Doch gibt es eine weitere Legende: eine Insel jenseits dieses Panoramas, und sie könnte alles verändern. Ein Glück, dass man in diesem Titel als Schiffskapitän spielt, um sich in Granblue Fantasy: Relink auf den Weg zu dieser Insel macht! Dieses RPG-Abenteuer bietet die Möglichkeit, eine tolle Crew aus fähigen Mitgliedern zusammenzustellen, um die Inseln jenseits des Horizonts zu entdecken. Jedem Crewmitglied stehen unterschiedliche Fähigkeiten und Waffen zur Verfügung. Diese kann man nach Lust und Laune einsetzen und miteinander kombinieren. Außerdem können verschiedene Variationen ausprobiert werden, um die beste Gruppe zusammenzustellen!

Entwicklungen im iGaming-Sektor

Auch der iGaming-Sektor hat eine fortschrittliche Entwicklung durchgemacht. Von innovativen Spielautomaten bis hin zu optisch ansprechenden Tischspielen haben die neuesten Casino Spiele Arten die Welt der Online-Glücksspiele für Fans dieses Genres bereichert. So können sich Spieler auf eine gewaltige Menge an Themen und Features freuen um mehr Abwechslung zu erhalten.

Destiny 2: The Final Shape

Wenn wir uns anschauen, was aktuell bei Bungie los ist, ist es fast ironisch, dass wir über dieses Spiel sprechen. Aber Destiny 2: The Final Shape wird immer noch releast – er wird sich weiterhin verzögern, und Bungie „verspricht“, Inhalte anzubieten, die die Spieler zufriedenstellen werden. Immerhin ist dies das Ende ihrer Hauptkampagne. Das DLC läuft seit vielen Jahren und hat die Geschichte, die man zu kennen dachte, mittlerweile durchgekaut, und jetzt findet sie endlich einen Abschluss. In welchem Zustand das Spiel bei der Erscheinung sein wird, wissen wir nicht, doch hier können wir nur unserer Fantasie freien Lauf lassen. Aber zumindest versuchen sie es, weshalb wir also einfach hoffen und warten sollten.

Dune: Awakening

Dune: Awakening ist etwas Besonderes. Der Vorteil dieses Spiels ist, dass ihr stundenlang beschäftigt sein werdet. Die Reise beginnt auf dem Planeten Arrakis, und das Spiel überlässt es dem Spieler, sein eigenes Schicksal zu schmieden! Sobald die Rasse und Haus gewählt worden ist, steigen Spieler ein in die sandbedeckte Welt, die viele Entdeckungsmöglichkeiten bietet. Nein, nicht wie der Sand in den anderen Spielen. Dieser ist würzig! Wie auch immer, der Titel wird es Spielern erlauben, die Reise alleine anzutreten oder eine Armee zu bilden, um alles für sich zu beanspruchen!

The First Descendant

Einige Titel auf dieser Liste bieten Spielern die Möglichkeit zu entscheiden, wer man wird. The First Descendant ist ein weiterer dieser Titel. In dieser Welt bedroht eine Alien-Invasion die Menschheit auszulöschen, und es liegt an den Nachkommen, den letzten Kontinent der Welt zu verteidigen, damit das Leben weitergehen kann. Jedem Nachkommen stehen verschiedene Fähigkeiten und Waffen zur Verfügung, um sich gegen die alienartige Bedrohung zu verteidigen. Sobald die passende Auswahl getroffen ist, trifft man sich für massive Bosskämpfe und kann in die wahre Geschichte der Nachkommen eintauchen! Welche Wahrheit verbirgt sich unter der Oberfläche dieses massiven Krieges?

Little Nightmares III

Die Ironie von Little Nightmares III ist eigentlich ganz leicht erklärt. Wenn die Vorgänger-Titel neu erschienen wären, würden wir sie nicht in diese Liste mit einbeziehen Warum? Sie boten keinen Ko-op! Aber mit dem dritten Eintrag lassen sie endlich Spieler zusammenarbeiten, um zu versuchen, die albtraumhafte Welt zu durchqueren, in der sie sich jetzt befinden. Das Spiel findet in der Spirale statt, wo zwei Wesen namens Low & Alone versuchen zu entfliehen. Aber das ist nicht einfach, wenn diese Welt nicht das ist, was sie zu sein scheint und voller Monster ist. Ist eine Zusammenarbeit möglich, um zu entkommen? Oder wird diese Welt dich verschlingen, bevor es dir gelingt?

ARC Raiders

Hier ist ein Spiel, das so wirklich einiges durchgemacht hat, aber sobald ARC Raiders erscheint, kann man sich darauf verlassen, zahlreiche Stunden mit seinen Freunden beschäftigt zu sein! Das Spiel spielt in einer Welt, in der Maschinen einen Großteil der Menschheit ausgelöscht haben, und eine unterirdische Siedlung ist alles, was übrig geblieben ist! Um zu überleben, bilden Raiders Gruppen, die in die Wildnis ziehen, um nach Vorräten und Gegenständen zu suchen. Das Problem? Die Maschinen, die vom Himmel gefallen sind, werden euch jagen! Die Beute muss also schnell gefunden werden, bevor man von den Maschinen gepackt wird.

Fazit

Das Jahr 2024 birgt viele einzigartige Titel. Zahlreiche RPG-Erlebnisse, Shooter und viele andere Genre decken jeden Geschmack ab. Die bereits veröffentlichten Titel sind bereits sehr schmackhaft, und die kommenden Titel in diesem Jahr setzen noch einen drauf. Wir bleiben gespannt, was uns dieses Jahr noch zu bieten hat.