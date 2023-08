CosDay² – Eine zweitägige Veranstaltung zur japanischen Popkultur

Der CosDay² findet jedes Jahr im Saalbau am Nordwestzentrum statt, wenn sie nicht gerade pandemiebedingt ausfällt. Doch was ist der CosDay hoch 2 überhaupt? Bisher war ich im Auftrag von game2gether immer vor Ort und erläutere euch dies gerne.

Die CosDay² Eröffnung

Das zweitägige Event wird traditionell eröffnet mit einer Reihe von professionellen Cosplayern, welche als gigantische Gruppe in Star Wars Kostümen auftritt. Dazu zählen mehr als zwei Dutzend Stormtrooper, Darth Vader, Jawas, Elite Praetorian Guard und viele mehr. Natürlich begleitet von der Imperial March Musik. Wenn die Türen dann geöffnet sind, gehen die Besucher in Scharen nach vorne.

Selbstverständlich sind auch Cosplayer, Otakus und Nerds vor Ort, welche keine Karte für das Event haben. Deren Ziel ist es, Freunde aus ganz Deutschland wiederzusehen, mit denen man eventuell nur über soziale Medien oder Videospielplattformen Kontakt hat. Eine Tages- oder Wochenkarte ist auch kein Muss. Der CosDay² ist so freundlich und hat viele Partner im Gepäck, welche ihre Stände rund um das Nordwestzentrum aufbauen und auch Bühnenprogramm wird geboten. Auf die Weise kann man ohne Karte ebenfalls genug erleben.

CosDay² 2017 Bilder

1 of 6

Japan durch und durch

CosDay² leitet sich logischerweise aus Cosplay-Day ab. Es ist aber keine reine Cosplay-Veranstaltung. Vielmehr zelebriert man die japanische Popkultur als ganzes. Allen voran das Essen. Wer mit einer Karte Zugang in die Räumlichkeiten hat, der hat auch Zugang zu Essensständen mit Onigiri, diverse Snacks von kleinen Händlern und einem Maid-Café. Dies wird geführt von Maido no Kisetsu (MNK) einem ehrenamtlich organisierten mobilen japanischen Themen-Café. Die zauberhaften Damen und Herren, die einem mit Köstlichkeiten versorgen und bespaßen, sind ebenfalls jedes Jahr mit dabei.

Was ist noch typisch Japan? Richtig, die Mangas! Ihr könnt euch denken, dass ihr eine sehr große Auswahl an Mangas vor Ort habt, welche sich mit herkömmlichen Buchhändlern vergleichen lässt. Bücher, welche ihr sonst nur gegebenenfalls online bekommt, findet ihr dort sicher zum in die Hand nehmen. Gern gesehene Händler sind unter anderem die Manga Mafia oder What’s Up Jonny. Der Bring’n’Buy von und für Besucher bietet ebenso Lesestoff. Die Ware ist dann gebraucht, geprüft und günstig!

Ebenfalls sind in den Räumlichkeiten große und kleine Händler anzutreffen. Hier gibt es alles, was das Otaku-Herz begehrt. Neben Actionfiguren, Schlüsselanhänger und Sammelkarten, sind hier auch Perücken und Cosplay Utensilien zu finden. Das Ganze wird dann noch abgerundet mit den Künstlern, welche sich selbstständig gemacht haben und vor Ort ihre Werke präsentieren. Meist sind das unterschriebene Artcards oder Postkarten und Poster.

Der Gaming-Room stellt alle möglichen Konsolen und Games aus der Videospiel-Geschichte zur Verfügung. Hier kann man sich gemeinsam mit seinen Freunden messen in den Disziplinen wie Mario Kart, Super Smash Bros. oder Street Fighter. Jüngere Besucher können dort auch in den Genuss kommen, mal an einer NES oder Sega zu zocken. Den Konsolen, mit denen alles angefangen hat. Für gewöhnlich ist Nintendo selbst vor Ort.

CosDay² 2018 Bilder

1 of 6

Rahmenprogramm

Das Rahmenprogramm ist im Grunde jedes Jahr das gleiche, nur eben abwechslungsreich und mit anderem Inhalt. Was Bestand hat, ist der Cosplay-Wettbewerb, dem Vorentscheid zur Deutsche Cosplay Meisterschaft. Einer Show, bei der die Teilnehmer ihr tolles Cosplay zeigen und was sie können! Die Krönung läutet am Sonntag dann auch die Verabschiedung des Events ein. Außerdem warten die Ehrengäste auf die Besucher. Sie sind in einem separaten Raum nur mit Tages- oder Wochenticket zu erreichen und stehen für Autogramme und Fotos zur Verfügung. Zu dem Programm gehört auch ein Q’n’A mit den Ehrengästen, die meist aus bekannten Synchronsprechern bestehen.

Im Saalbau befinden sich zwei Bühnen und ebenso viele Räume mit Workshops. Zu den Schnupperkursen gehören unter anderem, wie man sein erstes Cosplay bastelt, wie man sich auf Social Media selbstständig macht oder wie man Fotograf/Fotografin wird. Interessante Kurse, die von freiwilligen, geladenen Workshop-Gästen geführt werden. Die Bühne bietet in der Regel Musik-Acts oder Samurai-Lehrstunden. Gleiche finden sich auch auf der Bühne wieder innerhalb des Nordwestzentrums, welches für alle offen begehbar ist, da es sich hierbei um das Shopping-Center handelt. Eigentlich ist so gut wie alles innerhalb und außerhalb des Saalbaus verfügbar.

CosDay² 2022 Bilder

1 of 6

Fazit

Der CosDay² ist immer wieder ein Erlebnis und die Veranstaltung gehört zu den schönsten Wochenenden des Jahres. Wenn ihr euch noch nicht sicher seid, keine Angst kommt einfach mal vorbei und schaut euch an, was es draußen zu erleben gibt. Das volle Programm gibt es aber nur mit dem Ticket und meist lohnt sich das schon, wenn der richtige Synchronsprecher des Lieblings-Animes dabei ist, welchen man schon immer mal treffen wollte. Außerdem ist der Gaming-Room echt klasse und die Bands, die vornehmlich am Samstagabend auf der Hauptbühne spielen, sorgen für den richtigen Abriss!!!

Zum Abschluss noch ein paar Bilder aus diesem Jahr