Trailerpremiere Blue Beetle

Die Trailerpremiere von Blue Beetle bringt uns einen weiteren Helden aus dem DC-Universum auf die große Leinwand.

Zum Film:

Der frisch gebackene College-Absolvent Jaime Reyes (Xolo Maridueña) kehrt hoffnungsvoll in seine Heimat zurück. Doch er muss feststellen, dass sein Zuhause längst nicht mehr so ist, wie er es einst zurückgelassen hat. Während er noch auf der Suche nach seinem Platz in der Welt ist, greift das Schicksal ein. Jaime gelangt unerwartet in den Besitz des „Skarabäus“. Hierbei handelt es sich um ein uraltes Relikts, welches auf außerirdischer Biotechnologie basiert. Als der geheimnisvolle Käfer ihn als symbiotischen Wirt auswählt, sieht sich Jaime plötzlich mit einer fantastischen Rüstung ausgestattet, die ihm außergewöhnliche Kräfte verleiht. Schnell wird klar, dass sich sein Leben durch den Fund für immer verändern wird: Jaime wird zum Superhelden BLUE BEETLE.

An der Seite von Xolo Maridueña („Cobra Kai“) spielen Adriana Barraza („Rambo: Last Blood“), Damián Alcázar („Narcos“), Elpidia Carrillo („Mayans M.C.“), Bruna Marquezine („Maldivas“), Raoul Max Trujillo („Sicario“-Filme) sowie Oscar-Preisträgerin Susan Sarandon („Dead Man Walking“) und George Lopez („Rio“). In weiteren Rollen sind Belissa Escobedo („American Horror Stories“) und Harvey Guillén („What We Do in the Shadows“) zu sehen.

Angel Manuel Soto („Twelve“) führte Regie nach einem Drehbuch von Gareth Dunnet-Alcocer („Miss Bala“). Die Figuren entstammen dem umfangreichen DC-Universum. John Rickard und Zev Foreman produzierten den Film. Als ausführende Produzenten zeichneten Walter Hamada, Galen Vaisman und Garrett Grant verantwortlich.

Kreative Unterstützung kommt außerdem von Kameramann Pawel Pogorzelski („Midsommar“), Produktionsdesigner Jon Billington („Bad Boys for Life“), Editor Craig Alpert („Deadpool 2″), von der Oscar-nominierten Kostümdesignerin Mayes C. Rubeo („Thor“-Filme) sowie von Visual Effects Supervisor Kelvin McIlwain („The Suicide Squad“, „Aquaman“) und Komponist Bobby Krlic („Midsommar“).

Warner Bros. Pictures präsentiert eine Produktion von The Safran Company. Den weltweiten Vertrieb übernimmt Warner Bros. Pictures.

Kinostart: 17. August 2023

Quelle: Warner Bros. Pictures

