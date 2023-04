Tie-Jäger – Star Wars Marvel Comics-Kollektion Rezension

Tie-Jäger – Schattengeschwader – Star Wars Marvel Comics-Kollektion Inhaltsangabe: „Nicht nur die Rebellen verfügen mit der Renegaten-Staffel über Elite-Flieger, auch die Gegenseite zeiht ihre besten Piloten in einer Einheit zusammen: Im sogenannten Schattengeschwader befinden sich herausragende TIE-Jäger-Piloten des Imperiums. Wenn sie ausrücken, um die Rebellen zurückzuschlagen, ist eines sicher: Es handelt sich um äußerst heikle Missionen von allergrößter Wichtigkeit.“

Autorin: Jody Houser

Zeichner: Joshua Cassara, Michael Dowling, Roge Antonio

Veröffentlichung: Bereits erhältlich! (06.04.2023)

Preis: 16,99 Euro

Ausstattung: Geschichte, zeitliche Einordnung, Variant Cover Artworks

Über Tie-Jäger – Schattengeschwader

Der Comic zu den gefährlichen Piloten beinhaltet die Storys TIE Fighter 1 bis 5, welche zwischen April und August 2019 erschienen sind. Hinter dem Werk steht Autorin Jody Houser, welche mit Halo: Rise of Atriox 2 oder Rogue One: A Star Wars Story 1 bis 6 sich bereits einen Namen gemacht hat. Für die Ausarbeitung der Zeichnung und Farbe wurde auf ein riesiges Team gesetzt. Joshua Cassara, Michael Dowling und Roge Antonio sind nur ein paar davon. Zeitlich befinden wir uns zwischen Star Wars V: Das Imperium Schlägt zurück und Star Wars VI: Die Rückkehr der Jedi-Ritter.

Tie-Jäger – Schattengeschwader erzählt die Geschichte der fähigsten Kampfpiloten des Imperiums. Das sogenannte Schattengeschwader ist die Elitetruppe unter der Herrschaft Palpatine. Die Personen hinter dem Steuer sehen sich selbst als die Guten und die Rebellen als die Bösen. Um das Universum zu schützen und die Ordnung aufrecht zuhalten sind sie für jede Mission bereit, egal wie gefährlich diese ist.

Das Team bestehend aus Teso, Ganem, Zin, Jeela und Lyttan findet sich wieder zwischen Intrigen, Verrat und Diebstahl von Imperiums Kampfmaschinen wieder. Die Tie-Piloten müssen Ruhe bewahren im Weltall, als auch am Boden, um keine großen Verluste einzustecken. Es könnte sein, dass sie die letzte Mission vor sich haben, ehe die Rebellen ganz geschlagen sind und das Galaktische Imperium gerettet ist. Denn nichts ist der Gruppe wichtiger, als das baldige Ende des Krieges.

Eine Erzählung aus den Reihen der gefährlichsten Piloten des Imperiums. Das sogenannte Schattengeschwader auf 116 Seiten.

Eindruck

Tie-Jäger – Schattengeschwader ist der 51 Band einer riesigen Ansammlung von Marvel Comics im Star Wars Universum. Die Bände der schönen, aufgearbeiteten Marvel Comics-Kollektion kommen im Hardcover daher. Der Buchrücken ist Teil eines großen Motivs und möchte gezielt den Sammlertrieb erwecken. Selbstverständlich solltet ihr einen breiten Schrank euer Eigen nennen. In den zügigen Intervallen, in denen die Bände erscheinen, ist dies zwar etwas kostspielig, aber für Hardcore-Sammler sicher kein Problem.

Dass ein riesiges Team an Zeichnern daran gearbeitet hatte, ist auch sichtbar. Der Zeichenstil ändert sich von Ausgabe zu Ausgabe, die in dem Comic zusammenkommen. Er bleibt zum Glück dynamisch und das ohne, dass sich das Äußere der Figuren stark unterscheidet oder sie nicht mehr wieder zuerkennen sind. Der Stil und das Farbspiel machen was her und bieten gerade im Weltraum was für das Auge.

Die Handlung spielt abseits der großen Kinofilme. Hiermit bekommen wir einen Blick hinter die Kulissen der Tie-Fighter, welche in den Episoden meist als Kanonenfutter enden. Doch unter den Masken stecken nicht Klone, sondern echte Menschen und äußerst fähige Piloten. Die Geschichte kommt mit ganz neuen Figuren daher, welche nur abseits der Filmreihe existieren. Als Leser begleiten wir ein ganzes Team, dessen jede Figur im Comic ausreichend durchleuchtet wird. Tatsächlich freundet man sich mit ihnen an und empfindet Sympathie, obwohl aus unserer Sichtweise sie die Bösen sind.

Eigentlich spielt der Comic kurz vor dem Tode Palpatines. Doch durch die ganzen Rückblenden ist dieser eher zwischen Teil 5 und 6 einzuordnen. Das zeitliche hin und her springen kann wiederum leicht irritieren. Jedenfalls erging es mir so, da ich mit dem Universum hinter der Filmreihe nicht so stark vertraut bin. Achtung, Spoiler: Die Rebellen schlagen das Imperium. Wir befinden uns hier noch in einer Zeit, als das Schattengeschwader davon ausging, dass der Krieg gegen die Rebellen fast gewonnen ist.

Fazit

Tie-Jäger – Schattengeschwader ist sehr zu empfehlen. Mit diesem Band könnt ihr nichts falsch machen. Es ist interessant zu sehen, wer hinter den Piloten steckt und vor allem was Abseits der Filme und der ganzen Rebellen Geschichten passiert. Ein Blick auf die andere Seite lohnt sich, da es auch richtig persönlich wird und die Schlachten im All unglaublich stark aussehen. Der eigentlich wirkliche Schwachpunkt ist, dass die Story zu kurz ist, dafür dass sie so gelungen ist und noch viel mehr Potenzial zu bieten hat. Der Comic kostet im Hardcover der Marvel Star Wars Sammlung 16,99 Euro. Als gebundene Ausgabe gab es den bereits 2020 schon einmal und ist für 15 Euro zu finden. An der Stelle müsst ihr entscheiden, was euch wichtig ist. Preis oder Qualität.

Tie-Jäger – Schattengeschwader vom Panini Verlag ist bereits erhältlich und ist für 16,99 Euro zu haben. Die Star Wars Marvel Comics-Kollektion dabei wird stetig erweitert.

Vielen Dank an Panini für die Bereitstellung des Comics.

Bildquelle: © Joshua Cassara, Michael Dowling, Roge Antonio, Panini