Star Citizen Alpha 3.18.1 ist live: Free Fly und Lieferservice!

Nach einigen Wochen bangen Wartens der Community hat es der Hersteller Cloud Imperium Games (CIG) geschafft: Der erste Subpatch, Star Citizen Alpha 3.18.1 ist veröffentlicht und mit ihm die ersten Verbesserungen am Backend.

CIG schreibt dazu auf der hauseigenen Community-Plattform „Spectrum“, dass man in den letzten Wochen zahlreiche Bugfixes vorgenommen habe und nun glaube, dass die Infrastruktur für Tests auf der öffentlichen Plattform – dem Persistent Universe oder „PU“ – bereit sei.

Star Citizen Alpha 3.18.1 Fehlerliste

Das bedeutet natürlich nicht, dass alle Fehler behoben sind. Es ist nur ein erster Schritt, denn der nächste Patch Alpha 3.18.2 ist bereits in Arbeit. Dieser wird weitere Stabilisierungen bringen.

Wir möchten daher auf die von CIG kommunizierten Probleme hinweisen, die auch mit dem Patch Alpha 3.18.1 weiterhin bestehen:

Spiel-Clients können sich ohne Fehlermeldung oder Crash-Handler beenden.

ASOP-Terminals können unbrauchbar sein und werden beim Zugriff schwarz

Missionsziele von Liefermissionen können beim Erreichen des Zielortes verschwinden

Es gibt zahlreiche Sitz-/Bettanimationen in Schiffen, die den Spieler töten/verletzen können (Cutlass-Cockpit und Aurora-Bett)

Das Ausrüsten von mehr als 5 Komponenten in einer VMA-Transaktion schlägt fehl.

Abbaubare Objekte („Harvestable Deposits“) können für Spieler unsichtbar sein, Kollisionen verursachen oder nicht mehr zum Scannen, Abbauen oder Bergen zur Verfügung stehen.

S-Bahnen/Busse in den Landezonen sind nicht mit den Bahnhofszeiten synchronisiert, was dazu führt, dass sich die Bahnen überschneiden oder nicht gemäß Zeitanzeige ankommen.

Aufzüge und Bahnen jittern („zittern“) während des Transports einer Spielerfigur.

Fliegt ein Schiff in die Nähe eines anderen Schiffes, scheint es gegen eine unsichtbare Box zu stoßen, die es in zufällige Richtungen schleudert.

Fracht kann nach dem Kauf in Schiffen unsichtbar sein

Beim Versuch, einen Raffinerieauftrag zu starten, erhalten Spieler die Fehlermeldung: „Etwas ist schief gelaufen (Fehlercode: 20)“.

Der Snubfighter der RSI Constellation zeigt keine Interaktionsabfragen an, um einzusteigen, wodurch er unbenutzbar wird.

Einige Schiffswracks geben fälschlicherweise die Meldung „Kein Material“ aus, wodurch dort kein Salvage-Gameplay möglich ist.

Markierungen verschwinden zufällig nach einer Quantumreise ohne festgelegte Route.

Ziel: Stabiliserung

Wie gesagt, dies ist nur ein Auszug aus der Liste der Bugs. Die vollständige Liste ist auf Spectrum zu finden. Weitere bekannte Fehler inklusive möglicher Fehlercodes und deren Erklärung findet ihr auf der Support-Seite von CIG.

Es ist also nicht zu erwarten, dass Star Citizen mit Alpha 3.18.1 wieder fehlerfrei läuft. Das Gegenteil dürfte angesichts dieser Liste von Problemen der Fall sein. Aber das ist auch nicht das Ziel von CIG. Vielmehr ist es das Ziel, die Kommunikation im Backend so zu stabilisieren, dass Spieler sich einloggen und ein oder zwei Stunden im Spieluniversum verbringen können, ohne mit einem Fehlercode aus der Session geworfen zu werden.

Star Citizen Alpha 3.18.1 bringt Überraschungen

CIG hält mit Alpha 3.18.1 zwei Überraschungen bereit. Die erste Überraschung findet sich auch im eingangs zitierten Spectrum-Eintrag. Vom heutigen Donnerstag, den 13. April, bis zum kommenden Donnerstag, den 20. April, startet ein „Free Fly Event“. In dieser Zeit können interessierte Spieler Star Citizen testen, ohne ein Starterpaket kaufen zu müssen. Es muss lediglich ein Account erstellt werden und schon kann der Spiel-Client heruntergeladen und das Spiel gestartet werden.

Hinweis: Bitte beachtet, dass Star Citizen mindestens auf einer SSD, besser NVME, installiert werden sollte und ca. 90 Gigabyte freien Speicherplatz benötigt.

CIG startet diese Aktion aus gutem Grund: In der Community hat sich viel Frust breit gemacht. Und die Ankündigung, dass sowohl mit Alpha 3.18.1 als auch mit Alpha 3.18.2 ein Wipe stattfinden wird (wir berichteten), sorgt nicht gerade für eine positivere Stimmung unter den Citizens. CIG ist aber auf möglichst viel Traffic, also eine hohe Auslastung ihrer Infrastruktur angewiesen. Denn nur so können sie die Infrastruktur des Backends testen und auch Fehler finden, die teilweise nur bei hoher Last auftreten. Mehr Spieler bedeuten mehr Daten, die helfen, Probleme schneller zu erkennen und zu beheben.

Außerdem steht in vier Wochen eines der zentralen Events an: die Invictus Launch Week. Diese Woche ist neben der Intergalactic Aerospace Expo (IAE) Ende November einer der wichtigsten Termine des Jahres. Zu diesen Zeitpunkten ist es wichtig, dass Star Citizen so reibungslos wie möglich funktioniert. CIG muss also sicherstellen, dass das Spiel auch Spitzenbelastungen standhält.

Lieferservice für Raumschiffe

Die zweite Überraschung findet sich in den Release Notes: Schiffe müssen abseits des Spawnortes nicht mehr „geclaimt“ werden.

Bisher war es so, dass nach einem Wipe alle Schiffe eines Spielers nur an dessen Hauptwohnsitz zur Verfügung standen. Wenn man zu einer anderen Station, einem Mond oder Planeten flog, musste man die dort nicht vorhandenen Schiffe über das Versicherungssystem beanspruchen („claimen“). Ein solcher Vorgang konnte bei den größeren Schiffen eine halbe Stunde und mehr in Anspruch nehmen.

Für die „Erstauslieferung“ ist dies nun nicht mehr notwendig. Wenn man ein Schiff zum ersten Mal spawnt, kann man sich dieses Schiff „ausliefern“ lassen. Das funktioniert ähnlich wie das Versicherungssystem, kostet aber weder Zeit noch Geld. In etwa einer halben Minute ist das Schiff startklar.

Aber auch das ist kein Akt der Nächstenliebe. Vielmehr hilft diese Änderung, den Datenverkehr zu reduzieren, wenn Spieler mit neuen Accounts zum ersten Mal das PU betreten. Außerdem wird durch diese neue Lieferfunktion die Größe der Standardinventare der Spieler und damit die Größe der globalen Datenbanken deutlich reduziert.

Free Fly Event kann gestoppt werden

Einschränkend weist CIG darauf hin, dass das Free Fly Event gestoppt werden kann. Wie schon beim Launch von Alpha 3.18.0 könne man nicht mit 100-prozentiger Sicherheit sagen, ob die Neuerungen wie gewünscht funktionieren. Die Entwickler hätten tagelang automatisierte Lasttests durchgeführt, erklärt CIG weiter, um Spitzenbelastungen ihres Anmeldeservices zu simulieren.

In den Testumgebungen funktionierten die Services normal. Das taten sie aber auch in den Testumgebungen der Alpha 3.18.0 – nur um dann im Live Release zusammenzubrechen. Sollten also ähnliche katastrophale Probleme auftreten, würde CIG das Free Fly Event stoppen. In dem Fall würde man sich dann auf die weitere Analyse und Fehlerbehebung konzentrieren. Dies habe in jedem Fall oberste Priorität, erklärt CIG abschließend und bedankt sich bei allen für die Unterstützung und das Verständnis, insbesondere während der jüngsten Turbulenzen.

Fazit, Meinung

Es geht voran. Der Patch Alpha 3.18.1 ist ein gutes Zeichen, dass CIG Lösungen für die technischen Probleme hat. Die Aussagen im Spectrum-Eintrag und in den Patchnotes zeigen aber, dass noch viel zu tun ist. Es ist davon auszugehen, dass auch der Folgepatch Alpha 3.18.2 fehlerbehaftet sein wird. Eine spürbare Stabilisierung ist daher erst mit Alpha 3.19 zu erwarten. Wie es danach weitergehen könnte und wann mit Alpha 4.0 zu rechnen ist, darüber haben wir vor kurzem spekuliert. Auch diesen Artikel könnt ihr gerne noch einmal lesen.

Wir bleiben auf jeden Fall für euch am Ball und halten euch über die weitere Entwicklung von Star Citizen hier auf game2gether.de auf dem Laufenden!

Ergänzung 13.04.2023, 22:58 Uhr: CIG hat über Spectrum darüber informiert, dass das Free Fly Event um 3 PM Pacific starten wird, also 00:00 Uhr deutscher Zeit!