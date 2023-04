Star Citizen Alpha 3.20 kommt 2023 – wo bleibt Alpha 4.0?

Seit letztem Jahr ist die Projektplanung für Außenstehende etwas unsicherer geworden als in den Jahren zuvor. 2022 wurde noch suggeriert, dass nach dem Kernpatch 3.18 in einigen Monaten bereits Server Meshing und damit Star Citizen Alpha 4.0 veröffentlicht werden könnte. Inzwischen schweigt CIG zu diesem Thema. Stattdessen sind neue 3.x Patches angekündigt. Und die Planung geht mittlerweile bis Patch Alpha 3.20. Wird es also auch noch Patch 3.21 geben? Ganz von der Hand zu weisen ist das nicht.

Die Sache mit den Quartalsveröffentlichungen

Wir erinnern uns: Bis Ende 2022 gab es in den letzten Jahren jedes Quartal einen neuen Major Patch. Star Citizen Alpha 3.18 ist hier die Ausnahme. Cloud Imperium Games (CIG) hatte im Vorwege bereits angekündigt, dass es einen großen Aufwand bedeuten würde, diesen Patch online zu bringen. Die vierteljährlichen Patches würden daher ausgesetzt. Es stellt sich jedoch die Frage, ob CIG jemals wieder zu diesem Rhythmus zurückkehren wird.

Tatsächlich sagte Chris Roberts auf der CitizenCon am 08. Oktober 2022, dass „die vierteljährliche Release-Roadmap immer eine Quelle der Frustration ist“. Dennoch scheint sich CIG der positiven Aspekte dieses Release-Zyklus zu besinnen. Denn plötzlich werden Anstrengungen unternommen, den nächsten Quartalspatch Star Citizen Alpha 3.19 wie gewohnt zu veröffentlichen. Zu diesem Zweck sind derzeit sogar zwei Subpatches parallel in Arbeit, wie wir kürzlich berichteten.

Star Citizen Alpha 3.20 – und was folgt dann?

In der aktuellen Ausgabe von Inside Star Citizen vom 30. März 2023 wird nun auch der Patch Star Citizen Alpha 3.20 erwähnt. Der Youtuber „AstroSam“ hat dieses Video mit einem deutschen Voiceover versehen, man kann es sich also in einer 1:1 Übersetzung anschauen.

Doch was bedeutet die nun inoffiziell offizielle Ankündigung von Alpha 3.20?

Davon ausgehend, dass der Patch Alpha 3.19 wie bisher im nächsten Quartal Ende Juni 2023 erscheinen wird, ist Alpha 3.20 ergo der CitizenCon-Patch. Und das bedeutet: kein Alpha 4.0. Und damit auch kein Server Meshing für dieses zentrale Jahresevent von Star Citizen. War das zu erwarten? Ja, darüber wird spekuliert und unter den Content Creatorn der Szene diskutiert. Dennoch blieb die Hoffnung in der Community, Server Mesh v1 und damit vor allem das neue Sonnensystem „Pyro“ noch zur CitizenCon erleben zu können.

Noch ein sehr langer Weg bis Alpha 4.0

CIG hat dazu allerdings nie Daten veröffentlicht. Konkret erklärte Chris Roberts in seinem Jahresabschlussbrief an die Community, dass sie nach dem Release von Alpha 3.18 in eine weitere Stabilisierungsphase gehen werden. Wie berichtet, hat Alpha 3.18 mit der Kerntechnologie des Persistent Entity Streaming (PES) für gravierende Probleme gesorgt. Diese Probleme werden zur Zeit bereinigt und das System generell stabilisiert.

Erst im Anschluss folgt dann der nächste Schritt. Aber dieser Schritt heißt noch nicht „Server Mesh“. Denn nun richtet sich die Aufmerksamkeit auf den Replication Layer (RL). Der muss vom Game-Server getrennt sowie skalierbare RL-Prozesse entwickelt werden. Diese Prozesse sollen die Zustandsänderungen zwischen den verschiedenen Game Clients, Servern und dem RL kommunizieren.

Kurz erklärt: der Replication Layer ist der In-Memory-Cache, der den Zustand aller dynamischen Objekte speichert. Er wird zwischen Clients, Servern und Datenbanken verankert sein.

Das ist sehr wichtig für das Server Meshing, da der Zustand des Spieluniversums vollständig vom Zustand des Servers entkoppelt sein muss. Es ist ein weiteres großes Projekt und betrifft die grundlegende Kommunikationslogik des Backends von Star Citizen. Denn während bisher im instanziierten System die Server entscheiden, welche Daten und Objektcontainer geladen und gestreamt werden müssen, wird dies nach der Entkopplung der RL übernehmen.