Der Entwickler Night School Studio und der Publisher Netflix Games haben den Release-Termin zu Oxenfree II: Lost Signals verkündet. Neben anderen Spielen wie Chants of Sennaar gab es im Rahmen des gestrigen Nintendo Indie World Showcase auch den entsprechenden Trailer zu sehen.

Oxenfree II: Lost Signals wird demnach am 12. Juli 2023 für PC, PlayStation und Nintendo Switch erscheinen. Bei Vorbestellung gibt es sowohl im Nintendo eShop wie auch mit PlayStation Plus momentan einen Rabatt von 25%. Wenn Ihr ein Netflix-Abo besitzt, könnt Ihr den Titel außerdem ohne zusätzliche Kosten auf Eurem iOS oder Android-Gerät zocken. Für die Xbox wird es (zumindest erst einmal) keine Version geben. Das kommt etwas überraschend. War doch der erste Teil der Serie sogar längere Zeit im Xbox Game Pass enthalten.

Die Fortsetzung zum 2016 erschienenen Oxenfree wurde bereits 2021 angekündigt. Im selben Jahr kaufte Netflix Games das amerikanische Entwicklerstudio. Bis auf eine Verschiebung des Release-Termins im letzten September herrschte dann allerdings lange Funkstille. Nun wissen wir aber endlich mehr zum zweiten Teil der Serie.

Handlung

Oxenfree II: Lost Signals spielt ca. 5 Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils. Erneut tauchen mysteriöse elektromagnetischen Störungen auf. Diese verursachen Risse zwischen Realitäten und Zeitlinien. Als Umweltforscherin Riley Poverly kehrt Ihr widerwillig in Eure Heimatstadt Camena zurück, um der Sache auf den Grund zu gehen. Zusammen mit Eurem Freund Jacob erkundet Ihr das Gebiet rund um die Stadt. Dabei wird schnell klar, dass nichts Geringeres als Eure eigene Zukunft auf dem Spiel steht.

Gameplay

Wie im Vorgänger bildet wieder das innovative und dynamische Dialogsystems das Herz des Spiels. So werden die Beziehungen der einzelnen Charaktere untereinander durch Eure ausgewählten Antworten beeinflusst. Das wiederum wirkt sich maßgeblich auf die Entwicklung der Story aus. Je nachdem mit wem Ihr also wann und wie sprecht, hält Oxenfree II: Lost Signals viele verschiedene Entwicklungen und Enden für Euch bereit.

Auch habt Ihr wieder ein Radio mit dabei. Auf die richtigen Frequenzen eingestellt empfangt Ihr damit die unheimlichen Signale und kommuniziert mit dem Übernatürlichen. So beeinflusst Ihr die Welt um Euch herum oder springt in der Zeit umher.

Insgesamt scheint es, als würde die Fortsetzung auf das Erfolgsrezept des ersten Teils setzen. Wenn Ihr es also liebt, in stimmungsvolle Spielwelten einzutauchen, dabei gerne eine spannende Geschichte erlebt und ohne Probleme auf Action und wilde Kämpfe verzichten könnt, dann dürft Ihr Euch auf dieses Spiel freuen. Wenn Ihr nicht mehr warten wollt, nachdem nun der Release-Termin von Oxenfree II: Lost Signals verkündet wurde, spielt in der Zwischenzeit am besten den ersten Teil der Serie. Den könnt Ihr auf PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Android und iOS zocken. Es gibt sogar einen Port für Linux und macOS. Wer da nicht fündig wird…