Die Nintendo Indie World-Präsentation hat es bereits in der Vergangenheit verstanden, die Bandbreite kommender Indie-Entwicklungen in das rechte Licht zu rücken. Publisher Focus Entertainment und Entwicklerstudio Rundisc haben nun auch das Veröffentlichungsdatum von Chants of Sennaar bekannt gegeben.

In dem Indie Puzzle-Adventure müsst Ihr hinter die Geheimnisse einer vergessenen Sprache kommen. Im Rahmen der Nintendo Indie World wurde das Spiel zusammen mit einigen Einblicken in das Gameplay vorgestellt.

Neben den bereits bestätigten Versionen für PC und die Nintendo Switch, können sich auch PlayStation- und Xbox-User auf das Spiel freuen.

Den Trailer, der auch das Veröffentlichungsdatum von Chants of Sennaar enthält, könnt Ihr Euch hier nochmals anschauen:

