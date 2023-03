Star Citizen Stella Fortuna: Limitierte Schiffe im Verkauf

Ihr fragt euch, was Stella Fortuna ist? Was das mit Star Citizen und dem irischen St. Patrick’s Day zu tun hat? Und warum die Star Citizen Community so gehyped ist? Wir klären euch auf!

Happy Stella Fortuna!

Dass sich Star Citizen über den Verkauf von virtuellen Raumschiffen finanziert, ist nichts Neues. Mit Star Citizen Alpha 3.18 wurde gerade die Marke 555 Millionen Dollar geknackt. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Zwar ist die Frequenz der Verkaufsveranstaltungen insgesamt etwas zurückgegangen. Sie finden aber immer noch regelmäßig zu bestimmten Anlässen statt, wie zum Beispiel zum jährlichen Geburtstag von Star Citizen im November jeden Jahres, zum Valentinstag – und zum St. Patrick‘s Day.

Alle Informationen zum Patch Star Citizen Alpha 3.18 haben wir euch übrigens hier zusammengefasst.

St. Patrick’s Day

St. Patrick ist der Schutzheilige Irlands. Der St. Patrick’s Day wird jedes Jahr am 17. März gefeiert, dem Jahrestag seines Todes im fünften Jahrhundert. Der St. Patrick’s Day 2023 startet also somit heute. Er wird inzwischen weltweit zum Anlass für Feierlichkeiten genommen.

Funfact: St. Patrick ist eigentlich mit der Farbe Blau verbunden. Warum ist die Hauptfarbe jetzt grün?

Das und die Assoziation mit Feiern und Alkoholkonsum geht wohl auf die in Amerika lebenden Iren zurück. Sie trugen Grün, um daran zu erinnern, dass sie in erster Linie Nationalisten waren. Eher mythische Erklärungen gehen in die Richtung, dass die Iren für Kobolde unsichtbar werden wollten und sich deshalb grün kleideten.Wie dem auch sei, auch in Star Citizen ist die Hauptfarbe von St. Patrick und damit von Stella Fortuna grün.

Coramor, Luminalia und Stella Fortuna

Cloud Imperium Games (CIG) feiert solche Tage auch im Spiel, unter anderem um eine lebendige Welt voller Geschichten zu schaffen. Den Valentinstag nennen sie „Coramor“, Weihnachten „Luminalia“. Und der St. Patrick’s Day? Natürlich hat auch dieser Tag seinen eigenen Namen, nämlich „Stella Fortuna“. Was es damit auf sich hat, kann man hier nachlesen.

Star Citizen Alpha 3.18 Hotfix

Zum Anlass von Stella Fortuna gibt es Schiffe in limitierter Auflage zu kaufen, so auch in diesem Jahr. Am heutigen Freitag, den 17.03.2023, hat CIG auf ihrer Community-Plattform „Spectrum“ Informationen dazu veröffentlicht.

Sie schreiben, dass Stella Fortuna in diesem Jahr verspätet starten wird. Grund dafür sind die technischen Schwierigkeiten von Star Citizen Alpha 3.18; unseren Bericht dazu findet ihr hier. CIG arbeitet fieberhaft an einem Hotfix. Wir vermuten, dass er mit Subpatch Alpha 3.18.1 ausgerollt werden wird.

CIG möchte erst die Server stabilisieren, bevor das Event startet. Nichtsdestotrotz möchte man wie jedes Jahr zum St. Patrick’s Day das von der Community erwartete Verkaufsevent starten.

Verkauf von Raumschiffen in Wellen

Zu diesem Anlass wird es wieder stark limitierte Schiffe mit grünen Paints geben. Diese werden in Wellen zum Verkauf angeboten. Neben den Fortuna Schiffspaketen (ja, auch wieder mit der begehrten Constellation Phoenix Emerald) gibt es dieses Jahr sogar eine 890 Jump im Verkauf. Die Community zeigt großes Interesse und hofft, dass das Schiff ebenfalls mit grüner Metallic Lackierung in die Hangars kommt.

Der Verkauf startet in drei Wellen zu folgenden Zeiten:

Welle 1: Freitag, 17. März – 16:00 UTC ( 17:00 deutscher Zeit)

– 16:00 UTC ( deutscher Zeit) Welle 2: Samstag, 18. März – 00:00 UTC ( 01:00 deutscher Zeit)

– 00:00 UTC ( deutscher Zeit) Welle 3: Samstag, 18. März – 08:00 UTC (09:00 deutscher Zeit)

Erfahrungsgemäß sind die Wellen binnen Sekunden ausverkauft. Ihr solltet euch also einen Wecker stellen und einige Minuten vor Beginn der Verkaufswellen im Shop von RSI sein.

Raumschiffe zu gewinnen

Natürlich darf man sich auch wieder auf einen spannenden Community-Wettbewerb freuen, bei dem es sicher wieder Schiffe zu gewinnen gibt. Details wird CIG zum Start des Events veröffentlichen.

Wir wünschen euch viel Glück zum St. Patrick’s Day und drücken CIG die Daumen, dass sie Star Citizen Alpha 3.18 bald wieder stabil zum Laufen bringen!