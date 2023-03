Games With Gold April 2023 – Jetzt geht es ins alte England

In Games with Gold April 2023 schickt uns Out of Space: Couch Edition ins Weltall und Peaky Blinders: Mastermind ins alte England nach dem Ersten Weltkrieg.

Games with Gold April 2023

Out of Space: Couch Edition verfügbar vom 01. bis zum 30. April.

Ihr zieht mit euren Freunden in ein Haus im Weltall, wo ihr euch mit einer tödlichen Alienplage herumschlagen müsst. Zusätzlich stellt ihr euch der Herausforderung, ein nachhaltiges Raumschiff zu bauen. Jede Partie beginnt in einem prozedural generierten Raumschiff, welches ihr nur mit Planung und Teamwork in ein neues Zuhause umbauen könnt. Generiert Ressourcen, recycelt Müll und Alienglibber, kauft neue Technologien und helft einander. Dann kann aus diesem chaotischen Haufen Metall im Weltraum ein echtes Zuhause werden!

Peaky Blinders: Mastermind verfügbar vom 16. April bis zum 15. Mai.

Willkommen in Birmingham in der chaotischen Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Peaky Blinders: Mastermind spielt vor den Ereignissen der ersten Staffel und dreht sich um euren Aufstieg in der Gang der Shelby-Familie. Folgt Tommys Aufstieg, während er sich als wahrer Drahtzieher der Peaky Blinders erweist und eine finstere Verschwörung aufdeckt, die die Familie aus dem Geschäft bringen soll. Werdet zum wortwörtlichen Mastermind, indem ihr den Pfad der Charaktere zurückspult, um alle Handlungen der Figuren perfekt aufeinander abzustimmen. Die höchste Missionsbewertung erreicht ihr nur durch den strategischen Einsatz der Charaktere oder eine clevere List.

Die Vorteile von Games with Gold sind auch im Xbox Game Pass enthalten.