LEONIE Studios veröffentlichen erste Infos zum Prequel von Die Tribute von Panem. Zusammen mit einem Teaserplakat erreichten uns heute erste Daten zur Vorgeschichte der erfolgreichen Trilogie. Demnach kommt „Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes“ am 16. November 2023 in die Kinos.

Darum gehts

Basierend auf der Bestseller-Reihe von Suzanne Collins begeisterten die „Die Tribute von Panem“-Kinofilme weltweit Millionen Fans. Den ersten Infos zum Prequel nach, erzählt DIE TRIBUTE VON PANEM – THE BALLAD OF SONGBIRDS & SNAKES die Vorgeschichte zur Welt von Panem und den Anfang der gefürchteten Hungergames.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht der junge Coriolanus (Tom Blyth), lange bevor er zum Präsidenten von Panem werden sollte. Er ist die letzte Hoffnung für seine einst stolze Familie Snow, die in Ungnade gefallen ist. Als er zum Mentor von Lucy (Rachel Zegler), einem Mädchen aus dem verarmten Distrikt 12, erwählt wird, sieht er die Chance, sein Schicksal zu ändern…

Mitwirkende

Als Regisseur zeichnet sich erneut Francis Lawrence verantwortlich.

Zu den Darstellerinnen und Darstellern gehören Tom Blyth („Benediction“), Rachel Zegler („West Side Story“), Hunter Schafer („Euphoria“), Jason Schwartzman („The French Dispatch“), Peter Dinklage („Game of Thrones“), Viola Davis („The Woman King“) sowie die deutschen Schauspielerinnen und Schauspieler Clemens Schick („Andor“), Dimitri Abold („Beckenrand Sheriff“), Luna Kuse („Himbeeren mit Senf“), Irene Böhm („Babylon Berlin“), Athena Strates („The Good Liar – Das alte Böse“) und ferner in ihrem Kinodebüt Cooper Dillon und Kjell Brutscheidt.

Das Drehbuch stammt von Michael Lesslie („Assassin’s Creed“, „Macbeth“) und Oscar-Preisträger Michael Arndt („Little Miss Sunshine“, „Star Wars: Episode VII: Das Erwachen der Macht“). Regie führt, wie bei drei Filmen der „Panem“-Reihe, erneut Francis Lawrence.

DIE TRIBUTE VON PANEM – THE BALLAD OF SONGBIRDS & SNAKES wurde 2022 zu großen Teilen im Studio Babelsberg und an verschiedenen Locations in Berlin, sowie in Polen und Nordrhein-Westfalen gedreht.

Der Kinostart ist am 16. November 2023.

Quelle: PM LEONIE Studios

