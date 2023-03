Comic-Fortsetzung von Expanse-Serie bricht Rekord

Trotz eines regelrechten Hypes wurde die Serie „The Expanse“ vor zwei Jahren nicht mehr fortgeführt. Nun können sich die Fans aber doch freuen.

Denn nun erhält die Serie, die damals von Amazon um drei weitere Staffeln erweitert wurde, als sie vom Sender Syfy nach der dritten Staffel abgesetzt wurde, eine Fortsetzung. Jedoch nicht als Neuauflage, sondern als Comic-Serie.

Ein neuer Kickstarter-Rekord

Schon jetzt haben die Entwickler bekannt gegeben, dass die Kickstarter-Kampagne für die Comic-Fortsetzung in der ersten Woche den Rekord für Comicprojekte auf der Plattform gebrochen hat. Satte 827.802$ haben die Entwickler über die Crowdfunding-Plattform bereits erhalten, Tendenz steigend.

Was wohl viele positiv sehen werden, die Kampagne ist bei weitem noch nicht abgeschlossen. Deswegen kann es gut sein, dass die Fortsetzung ihren Rekordzug ein weiteres Mal erhöhen wird.

Handlung der Comic Serie

Ebenfalls wurde bereits berichtet, dass der Schöpfer von The Expanse, James SA Corey, der Autor Andy Diggle und der Künstler Rubine zusammenarbeiten werden, um The Expanse: Dragon Tooth zu entwickeln.

Dies ist die erste Geschichte, die für das Franchise veröffentlicht wird.

Bekannt ist ebenfalls, dass die Fortsetzung an der Stelle ansetzen soll, an der die sechste Staffel geendet hat und außerdem zeitlich vor den Ereignissen des 7. Romans. Die Fortsetzung befasst sich also ebenfalls mit den fehlenden Jahren.

Selbst Filip Sablik, President of Publishing und Marketing von BOOM! Studios hätte mit diesem Erfolg nicht gerechnet, wie er in einem Statement veröffentlichte:

„Die anhaltende, enthusiastische Reaktion der ‚The Expanse‘-Community hat uns alle umgehauen. Unsere hohen Erwartungen an diese Kampagne wurden vom ersten Tag an übertroffen und hier zu sein und euch allen mitzuteilen, dass ihr, die Fans, uns geholfen habt, einen weiteren Rekord zu brechen, ist wirklich die beste Art und Weise, ins Jahr zu starten. Wir können es kaum erwarten, dass ihr alle diese unglaubliche Geschichte in die Hände bekommt.“

Die Vorbestellungskampagne von The Expanse: Dragon Tooth wird laut Quellen noch etwa 14 Tage andauern, bekannt ist außerdem, dass wir mit der ein oder anderen Überraschung rechnen dürfen.

Es bleibt also weiterhin spannend, abzuwarten, wohin die Fortsetzung ihre Bahnen laufen lässt.

