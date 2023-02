Save the Date: Die wichtigsten Gamer-Events in 2023 -Update

Von wegen „Gamer sind unsozial und am liebsten allein im dunklen Zimmer“. Ganz im Gegenteil: Gamer lieben die Gemeinschaft und Menschen, die dem gleichen Hobby fröhnen. Daher kommt hier unser Save the Date: Die wichtigsten Daten für das Jahr 2023. Messen, Events und Festivals rund um unser aller liebste Freizeitbeschäftigung.

Terminkalender 2023

Februar

Die Spielwarenmesse in Nürnberg war bislang leider nur eine Fachbesucher-Messe. Dennoch gehörte die Veranstaltung auch immer zu den Highlights hinsichtlich neuer Spiele für die ganze Familie. Doch ab diesem Jahr dürfen endlich auch Privatbesucher eingeschränkt in die „heiligen Hallen“. Dieses Jahr findet die Messe vom 1. bis zum 5. Februar 2023 statt. Privatleute dürfen am 4. und 5. Februar 2023, jeweils zwischen 10 und 18 Uhr die Halle 7A besuchen. In dieser Halle findet Ihr alles rund um Modellbau und Modelleisenbahn der Aussteller Märklin, Faller und Schuco. Dieser erste „Open Day“ der Spielwarenmesse wird hoffentlich in den kommenden Jahren weiter ausgebaut. Tickets gibt es über die offizielle Website zum Preis von 6 € (Kinder zwischen 6 und 17 Jahren dürfen kostenlos rein).

Die Intel Extreme Masters in Kattowitz vom 10. bis zum 12. Februar 2023 ist zwar schon ausverkauft, allerdings könnt Ihr noch Karten für Köln im August ergattern.

25. und 26. Februar 2023 feiert die GG Bavaria in München ihren Einstand mit einem einzigartigen und diversen Themenmix. Auf über 1.000 m² finden zahlreiche Ausstellende aus Bayern auf der Convention Platz, um ihre Spiele und Projekte zu präsentieren. Zudem können Besucher sich vor Ort über Jobs und Studiengänge in der Spielebranche informieren und ein vielfältiges Bühnenprogramm genießen. Indie-Games, E-Sports, Anime, Cosplay und Nerd Culture – für jeden hat GG Bavaria etwas zu bieten. Tickets gibt es bereits ab 10.- € hier zu kaufen.

März

Die Hamburg Games Conference 2023 ist eine internationale Fachkonferenz. Diese findet dieses Jahr zum ersten Mal im Altonaer Museum statt. Am 1. und 2. März 2023 widmet sich die Konferenz den verschiedenen Fragen hinsichtlich Zukunft und Entwicklung der Games-Industrie. In einem gesonderten Expo-Bereich präsentieren Studios und Dienstleister außerdem ihre Neuheiten. Interessenten können hier Tickets erwerben.

April

Das Gaming-Festival Caggtus startet dieses Jahr in der Messe Leipzig, nachdem die DreamHack nach Hannover gewechselt ist. Vom 14. bis 16. April 2023 könnt Ihr den Messe-Neuling bestaunen. Alle Infos findet Ihr auf der offiziellen Website.

Mai

Am 06. und 07. Mai 2023 startet die German Comic Con mit der Spring Edition. Cosplayer, Comic-Fans, Stars und vieles mehr erwarten Euch in Dortmund. Alle Infos gibt es hier.

Frühbucher können bereits jetzt ihr Ticket für A MAZE in Berlin für den Zeitraum vom 10. bis 13. Mai 2023 erwerben. Das Festival trumpft mit Arthouse-Spielen, VR-Entwicklern und vielen anderen ausgefallenen Ideen auf. Mehr dazu und natürlich auch der Ticketverkauf auf deren Website.

Am 11. Mai 2023 könnt findet die Preisverleihung Deutscher Computerspielpreis 2023 in Berlin statt. Die Veranstaltung ist in erster Linie für die Entwickler und Gaming-Journalisten interessant.

Die Gamevention 2023 lockt auch in diesem Jahr wieder Gamer, Cosplayer und E-Sportler an. In den Holstenhallen in Neumünster könnt Ihr vom 19. bis 21. Mai 2023 mit Gleichgesinnten abfeiern. Alles rund um das Festival findet Ihr hier.

Juni

Die DreamHack hat in Hannover ein neues Zuhause gefunden. Vom 8. bis 11. Juni 2023 geht es in der Hannovermesse um E-Sports. Zur Website geht es hier lang.

Die E3 ist ebenfalls nur eine Fachbesucher-Messe, die in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung verloren hat. Eventuell wird sich das ja wieder ändern? Nun, abwarten. Das LA Convention Center in Los Angeles (USA) plant auf jeden Fall zwischen dem 13. und 16. Juni 2023 der Mittelpunkt der Gaming-Welt zu sein.

Juli

Der Juli ist eigentlich immer ein eher ereignisloser Monat, jedenfalls was Gaming-Veranstaltungen anbelangt. Diese Lücke füllen will künftig das Games- und E-Sport-Festival Level Up im Messezentrum in Salzburg (Österreich). Am ersten Juli-Wochenende, also am 1. und 2. Juli 2023 könnt Ihr ja beim Österreich-Urlaub auch dort einmal vorbeischauen. Infos und Tickets gibt es auf der offiziellen Homepage.

August

Wie unter Februar versprochen, gibt es eine Ausgabe der Intel Extreme Masters auch in Köln und zwar in der Lanxess Arena. Vom 4. bis 6. August 2023 treten E-Sportler (Counter Strike) an. Das Turnier beginnt am 1. August. Am Event-Wochenende könnt Ihr also den Finals genießen. Tickets könnt Ihr Euch hier sichern.

Ebenfalls vom 4. bis zum 6. August 2023 gibt es in Neuss das GCC-Festival. Als Sommer-Event der German Comic Con findet Ihr dort alles, was das Fan-Herz begehrt. Informiert Euch einfach hier über das Angebot.

Ganz klar ist Köln im August auch Eure erste Anlaufstelle für Games, Cosplay und vieles andere mehr. Die gamescom öffnet ihre Türen auf der KoelnMesse vom 22. (Opening Night) bis zum 27. August 2023. Auch wir werden wieder vor Ort sein. Wenn Ihr also auch vorbeischauen wollt, dann könnt Ihr Euch schon mal auf der offiziellen Website informieren.

September

Die IFA 2023 ist vom 1. September bis zum 5. September 2023 Anlaufstelle für Fachbesucher und Publikum in Berlin. Alles rund um die Messe erfahrt Ihr hier.

Wieder schlägt die German Comic Con zu und veranstaltet am 2. und 3. September 2023 das Weekend of Hell in Oberhausen. Das Horror-Festival ist zwar für Halloween ein bisschen früh dran, aber das sollte Euch nicht abhalten. Alle Infos gibt es hier.

Oktober

Nach dem erfolgreichen Start im Jahr 2022, findet auch 2023 die Polaris Convention in der Messe Hamburg statt. Vom 13. bis 15. Oktober 2023 treffen sich erneut Gamer und Cosplayer für ein gelungenes Event. Alle Infos gibt es auf der offiziellen Homepage.

Dezember

Am 2. und 3. Dezember 2023 steht die Winter Edition der German Comic Con auf der Messe in Dortmund an. Alles rund um das Event findet Ihr auf der offiziellen Website.

Die Comic Con Stuttgart öffnet auf dem Messegelände wieder ihre Türen. Am 09. und 10. Dezember 2023 geht es um Comics, Cosplay und vielem mehr. Tickets könnt Ihr Euch auf der Homepage sichern.

Wir haben versucht, so viel wie möglich hier zusammenzutragen. Jedoch sind auch wir nicht komplett ohne Fehl. Wir versuchen aber, diesen Kalender aktuell zu halten und ergänzen natürlich noch fehlende Daten und Veranstaltungen. Daher lohnt es sich, immer wieder einmal hier bei Game2gether und unserem „Save the Date“ reinzuschauen.

Viel Spaß bei den Events Eurer Wahl!