Rallye Abenteuer – Die neue Forza Horizon 5 Erweiterung

Forza Horizon 5 Rallye Abenteuer ist die kommende Erweiterung und erscheint am 29. März für Xbox-Konsolen, PC und Steam sowie Cloud Gaming. In drei Rallye-Teams fahrt ihr durch die vielfältigen Biome der Sierra Nueva und prescht in brandneuen Rallye-Monstern über die Pisten. Der DLC erscheint im Forza Horizon 5 Premium Add-ons-Bundle, als Teil der Premium Edition, im Erweiterungsbundle oder separat für 19,99 Euro.

Willkommen in der Sierra Nueva

Kilometerlange Straßen und widrige Bedingungen. Dafür steht Sierra Nueva. In sechs neuen Biomen warten jede Menge unvorhersehbare Kurven, steile Anstiege und Asphaltsprünge auf euch. Eben ein echtes Rallye-Abenteuer. Mit dabei ist die Stadt Pueblo Artza, ein riesiger verlassener Steinbruch, epische Sanddünen, eine enge und kurvenreiche Wüstenschlucht, sanfte grüne Hügel und ein Palmenwald.

Team wählen und Rallye-Held*in werden

Die kommende Erweiterung enthält die größte Anzahl an Rennveranstaltungen, die ihr jemals in einer Horizon-Erweiterung gesehen habt. Die Events sind Teil der neuen Kampagne, in der ihr mit drei Rallye-Teams spannende Horizon-Rallye-Etappen mit Zeitmessung sowie Horizon-Rennen mit unterschiedlichen Fahrzeugen absolviert.

Ein authentisches Rallye Abenteuer

Ein*e Co-Pilot*in unterstützt euch mit Navigationsansagen aus dem dynamischen Horizon-Rallye-Hubschrauber. Sogar inklusive Scheinwerfer für Nachtfahrten. Das neue Horizon Rallye HUD liefert euch hilfreiche Informationen wie eine Mini-Rangliste, Pace-Notizen und ein- und ausschaltbare Positionsänderungen. Im Event-Lab stehen brandneue Absperrungen mit Branding, Flaggen, zivile Fahrzeuge und vieles mehr zur Verfügung. Für alle Kreative von Forza Horizon 5.

Neue Autos, neue Teile, neuer Radiosender

Die Erweiterung Rallye Abenteuer enthält gleich zehn neue Off-Road-Maschinen. Unter ihnen der vollelektrische 2022 Ford F-150 Lightning Platinum, 1973 Hoonigan Volkswagen Baja Beetle Class 5/1600 ‚Scumbug‘ sowie der 2001 Ford #4 Ford Focus RS. Völlig neue Rallye-Teile sorgen für reichlich Abwechslung. Mit dabei ein Anti-Lag-System, spektakuläre Flammeneffekte, Feuer-Knall-Sounds sowie Launch Control. Für alle Spieler erscheint außerdem ein neuer Punk-Radiosender von Epitaph Radio, der kostenlos zum Release der Erweiterung verfügbar ist.

Der DLC ist ebenfalls eine perfekte Gelegenheit dem Rallye-Fahrer und Driftkünstler Ken Block zu gedenken, der tragischerweise am 2. Januar nach einem Unfall mit einem Schneemobil verstarb.

Der Ankündigungstrailer zur Erweiterung von Forza Horizon 5 ab 29. März 2023.