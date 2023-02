Die Mega Movie Week ist zurück

Die Mega Movie Week kehrt auch in diesem Jahr zurück und verspricht aktuelle Filmhighlights zu Top-Preisen. Vom 13. bis zum 19. Februar 2023 werden einige Top-Titel zu reduzierten Preisen als Download zum Kauf angeboten.

Laut der Pressemitteilung soll auch für jeden Geschmack etwas dabei sein. Kinohighlights aus dem vergangenen Jahr stehen vordergründig auf dem Programm. Egal ob Romantik, Horror oder Komödie, reinschauen, so versprechen es die Anbieter, soll sich auf jeden Fall lohnen.

Weiter heißt es in der Pressemitteilung:

„Lassen Sie sich beispielsweise von AMSTERDAM verzaubern oder verbringen Sie romantische Stunden mit TICKET TO PARADISE und AFTER FOREVER. Für ungehemmtes Lachen sorgen außerdem deutsche Komödien wie FREIBAD und DIE KÄNGURU VERSCHWÖRUNG und eiskalten Nervenkitzel garantieren Horror-Highlights wie SMILE und ORPHAN: FIRST KILL.“

Die Mega Movie Week

Die Mega Movie Week wurde von der FAM Gesellschaft zur Förderung audiovisueller Medien mbH in Zusammenarbeit mit Digital Entertainment Group International (DEGI) 2021 erstmalig in Deutschland gestartet. In einer einzigartigen, branchenübergreifenden Kampagne nehmen erneut 17 Verleiher teil, und Filmfans können das Angebot auf insgesamt 8 digitalen Plattformen wahrnehmen.

Teilnehmende digitale Plattformen: Amazon Prime Video, die Apple TV App, CHILI, Maxdome, Microsoft Movies & TV, Rakuten TV, Sky Store, Videoload.

Teilnehmende Mitgliedsfirmen: Black Hill Pictures, DCM Filmdistribution, Eurovideo Medien, Constantin Film, Leonine Studios, Lighthouse Home Entertainment, NBCUniversal, OneGate Media, Paramount Home Entertainment, Plaion Pictures, Sony Pictures Entertainment, Splendid Film, Studiocanal, The Walt Disney Company, Tiberius Film, Tobis Film,

Warner Bros. Discovery.

Mehr Informationen findet Ihr übrigens ab sofort auf der offiziellen Homepage.

Quelle: PM FAM