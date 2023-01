Summoners War: Chronicles – Weltweite Vorregistrierung startet

Com2uS kündigt den weltweiten Start der Vorregistrierung für das anstehende MMORPG Summoners War: Chronicles an. Das Spiel basiert auf der knapp neun Jahre alten IP Summoners War: Sky Arena und bietet mit Monstern und strategischem Deckbau bekannte Spielmechanismen aus dem Summoners War-Universum. Summoners War: Chronicles erscheint 2023 unter anderem im Google Play Store, Apple App Store sowie auf Steam.

Über Summoners War: Chronicles:

Eines Tages hörte Tefo, der König der Galagons, die Stimmen der Ältesten. Nachdem er den Entschluss gefasst hatte, die Ältesten in seine Welt zu bringen, öffnete er den Riss der Welten, wodurch ein Krieg ausgelöst wurde. Der Krieg endete jedoch abrupt, als Tefo selbst in den instabilen Riss gesogen wurde. Nach Tefos plötzlichem Verschwinden schien wieder Frieden in das Königreich Rahil zurückzukehren. Doch der prekäre Frieden, gezeichnet von den Narben des Krieges, begann eines Tages wieder zu bröckeln, als Gerüchte laut wurden, dass Tefo zurückgekehrt sei. Der König von Rahil sucht nun nach einem Beschwörer, um das Königreich vor Tefos ungeheuerlicher Verschwörung zu beschützen. Hier beginnt die Geschichte der Spieler*innen, in der sie als Rahil-Wächter*innen das Königreich verteidigen müssen.

Summoners War: Chronicles ist das erste MMORPG, das auf der Grundlage von Summoners War entwickelt wurde. In Chronicles müssen Spieler*innen Kämpfe gewinnen, indem sie verschiedene Monster und ihre Attribute taktisch klug in verschiedenen Situationen einsetzen. Dabei gibt es bis zu 350 verschiedene Monster, die sich aus dem bekannten Summoners War-Universum und Originalen von Chronicles zusammensetzen.

Spielfunktionen:

Chronicles bietet auf dem PC hochwertige MMORPG-Inhalte mit präziser Tastatursteuerung und überzeugender Grafik. Die manuelle Spielfunktion ermöglicht dabei eine realistische Steuerung. Das Spiel unterstützt mehr als zehn Sprachen, um alle Funktionen für möglichst viele Nutzer*innen weltweit zugänglich zu machen. Chronicles legt Wert auf Benutzerfreundlichkeit und Zugänglichkeit und ist daher neben dem PC auf verschiedenen (Mobil-)Geräten spielbar, wie dem Smartphone.

Bei Vorregistrierung erhalten zukünftige Spieler*innen eine Auswahl an Gegenständen, einschließlich 4-Sterne-Auswahltickets (Feuer/Wasser/Wind), 300-mal Rahil-Befehle, ein Neues Semester-Schuluniform-Set, ein Neues Wächter-Haar-Zubehör, drei Angelmon (Feuer/Wasser/Wind), 25-mal Sofortiger Heiltrank sowie Suppe.

Summoners War: Chronicles erscheint für iOS, Android und Windows. Weitere Informationen zum Spiel gibt es auf dem offiziellen YouTube-Kanal. Vor längerer Zeit erschien auch ein Kurzfilm zu Summoners War.