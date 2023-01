Developer Direct – Die Themen zur gestrigen Show

Gestern Abend lief die Developer Direct von Xbox und Bethesda. Im Rahmen dieser Show gab es Neuigkeiten zu Erweiterungen und Stand-alone Titeln.

Neuigkeiten der Developer Direct

Minecraft Legends – Launch am 18. April

Mojang Studios kündigte gemeinsam mit Blackbird Interactive an, dass das kommende Action-Strategie-Spiel Minecraft Legends am18. April erscheinen wird. In der storybasierten Kampagne erkunden die Spieler eine Welt voller Schätze und Gefahren, bekämpfen altbekannte Mobs, treffen neue mysteriöse Charaktere und stellen sich gemeinsam mit Verbündeten den Horden von Piglins entgegen. Minecraft Legends führt zudem einen PvP-Modus ein – eine Premiere in der Minecraft-Serie! Bis zu vier Spieler können sich zusammenschließen und mit einem zweiten Team wetteifern. Minecraft Legends erscheint am Dienstag, den 18. April 2023 auf Windows PC, Xbox Series X und S, Xbox One und Steam sowie als Teil des Xbox Game Pass und PC Game Pass.

Forza Motorsport – Launch in 2023

Turn 10 Studios stellte während der Show unter Beweis, welche Spieltiefe, Immersion und Realismus die nächste Generation des Racing-Franchises bietet. Der exklusive Blick auf kommende Autos, Strecken und eine Hörprobe des beeindruckenden Sounds lassen die Herzen der Racing-Fans höherschlagen. Damit lassen die Entwickler keine Zweifel offen, dass Forza Motorsport das technisch fortschrittlichste und authentischste Rennspiel des Studios ist und die Vorteile der Xbox Series X und S-Konsolen voll ausschöpft. Forza Motorsport erscheint noch in diesem Jahr für die Series Modelle sowie Windows PC und als Teil des Xbox Game Pass und PC Game Pass, einschließlich Konsolen-, PC- und Cloud-Gaming (Beta). Zudem wird es einen neuen Online-Rennmodus und eine brandneue, auf den Autobau fokussierte, Singleplayer-Karriere bieten.

Hi-Fi Rush – Jetzt verfügbar

Tango Gameworks überraschte mit der Ankündigung und dem Release eines unbekannten Titels: Hi-Fi Rush. Anders als alle bisherigen Titel von Tango Gameworks ist Hi-Fi Rush ein actiongeladenes Singleplayer Rhythmus-Spiel. Spieler schlüpfen in die Rolle von Chai, einem verträumten Tunichtgut, in dem das Herz und die Ambitionen eines echten Rockstars stecken. Im Spiel selbst sorgen kultige Bands wie Nine Inch Nails und The Black Keys mit ihrer lizensierten Musik für ein echtes Rockkonzert-Feeling. Hi-Fi Rush ist jetzt über Game Pass auf Xbox Series X und S und PC erhältlich.

Bethesdas Paukenschlag für ESO

The Elder Scrolls Online: Necrom – Launch im Juni

ZeniMax Online Studios enthüllte wichtige Details zum diesjährigen großen Kapitel-Update. The Elder Scrolls Online: Necrom, das im Juni dieses Jahres erscheint, entsendet die Spieler in die fremdartigen Gefilde von Morrowind. Besonders die unerforschten östlichen Regionen strotzen nur so vor Abenteuern und Gefahren. Mit diesem Kapitel erhalten die Abenteurer auch eine neue spielbare Klasse, den Arkanisten. Arkanisten werden völlig neue Fähigkeiten und Mechaniken mit sich bringen und sind damit die dritte neue Klasse, die seit Veröffentlichung des Spiels eingeführt wurde. ZOS kündigte außerdem an, dass ab sofort und nur für eine begrenzte Zeit eine kostenlose Testversion von ESO Plus zur Verfügung steht, mit der alle bisherigen Kapitel (mit Ausnahme von High Isle) und alle bisherigen DLCs für alle Spieler des ESO-Basisspiels verfügbar sind. Dies gilt auch für jene, die via Game Pass spielen. The Elder Scrolls Online: Necrom wird auf Windows PC/Mac sowie auf Xbox-Konsolen im Juni erscheinen.

Redfall – Launch am 2. Mai

Arkane Austin zeigte neues exklusives Gameplay-Material zum kommenden Vampir-Abenteuer Redfall. Hierzu gehört: Ein erster Eindruck der offenen Spielwelt, der bösartigen blutsaugenden Bewohner und vielem mehr. Der storygetriebene Shooter eröffnet bereits am 2. Mai die Vampirjagd in den Straßen von Redfall, Massachusetts. Spieler haben die Möglichkeit alleine oder im Koop-Modus auf Vampirjagd zu gehen. Zusätzlich enthüllt Arkane Preorder-Boni und die erweiterte Bite Back Edition, inklusive Hero Pass, der zukünftige Erweiterungen, Outfits und Waffen enthalten wird. Redfall erscheint auf den Xbox Series Modellen, Windows PC und als Teil des Game Pass.

Ein Blick in die Zukunft

Wie bereits zuvor angekündigt, ist eine eigene Show zu Bethesda Studios kommenden Titel Starfield in Planung, um Fans einen ausführlichen Einblick in den Stand des Spiels zu ermöglichen. Überdies arbeiten die Teams unermüdlich daran, allen Xbox-Fans neue, exklusive Gaming-Highlights zu präsentieren, wenn sie sich erneut zum jährlich stattfindenden Summer Showcase in Los Angeles zusammenfinden.

Hier ist das Video zur kompletten Developer Direct Show.